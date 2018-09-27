Renault'ta cumartesileri Ã¼retim olmayacak

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Renault'ta cumartesileri Ã¼retim olmayacak

    • 27 EylÃ¼l 2018 17:28

    Pazardaki daralmayÄ± gerekÃ§e gÃ¶steren Renault, 4 hafta boyunca cumartesi gÃ¼nleri 4-12 vardiyasÄ±nda Ã¼retim olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

    Bir süredir Türkiye pazarÄ±ndaki daralmanÄ±n kendilerine fatura edilmesi endiÅŸesi taÅŸÄ±yan Renault iÅŸçilerinin endiÅŸelerini artÄ±ran haber geldi. Ä°ÅŸçilere 4-12 vardiyasÄ±nda cumartesi günleri 4 hafta boyunca üretim olmayacaÄŸÄ± bildirildi. (HABER MERKEZÄ°)

    TOFAÅž, ekim ayÄ±nda Ã¼retimi 9 gÃ¼n durduracak

    TOFAÅžâ€™ta Ã¼retimin 9 gÃ¼n durdurulmasÄ±na iÅŸÃ§iler tepkili

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 17:35
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