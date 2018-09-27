Renault işçileri kriz yok diyenlere tepkili

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

TL’nin değer kaybı, zirveye ulaşan enflasyon oranı, zamlar ve işten atmalar... Aldıkları ücretlerin artık yetmediğini belirten Renault işçileri kriz yok diyenlere, “Maaş kartları hep ekside. Şimdi rahat edebilmek için tüm aile çalışmak zorunda kalıyor” diyor.

Ellerine geçen paranın artık bir değerinin kalmadığını ifade eden bir Renault işçisi, “Bugün 3 bin lira maaş alıyorsan giderin çok rahat 4 bin lira, maaş kartları hep ekside duruyor. Eskiden bir kişi çalışırdı iyi kötü geçim sağlanırdı ama şimdi tüm aile çalışıyor anca rahat ediyor insan. Kriz yok diyorlar bunu diyenler bir markete, pazara gitsin de görsün. Son üç aydır iyice bunaldık, nereye baksak zam, hiçbir şeye yetişemez olduk artık” dedi.

‘SENDİKACILARDAN DOĞRU DÜRÜST YANIT YOK’

Üretimde daralmanın olduğunu belirten başka bir işçi ise şunları söyledi: “Şu an yeni Megan serisinde üretim bir aylığına durdu. Nedeni ise fiyatının yüksek olması ve satışların az olması. Renault Megan ve Clio’da iç piyasada yüzde 70, Avrupa’da ise yüzde 20’lik bir düşüş olduğu söyleniyor. Bugün daha önceden alınan siparişler olmasa üretimde ciddi duruşlar olurdu. Siparişler olduğu için normal hızında devam ediyoruz. Bu durumu sendikacılarla konuşuyoruz, böyle giderse ne olacak diye soruyoruz, cevap alamıyoruz. Bize ‘Şu an krizin durumunu net bilmediğimiz için bir şey diyemiyoruz. Ama işçi çıkartmamaya çalışacağız’ diyorlar ve topu genel merkeze atıyorlar. Sorularımıza hep geçiştirir bir cevap veriyorlar” diye konuştu.

KRİZ VAR DİYEN DE, YOK DİYEN DE VAR

Ekonomideki sıkıntı, ücretlerin yetmemesi ve zamların fabrika içerisinde konuşulduğunu ifade eden bir işçi de “İçeride, ‘Bu durum böyle devam ederse AKP bir sonra ki seçimde oy kaybeder’ diyen AKP’li işçiler var. Hatta bu kriz yüzünden ilde tartışmaların bile olduğunu söylüyorlar. Market ve pazar bunun bir göstergesi, yeni çocuğu olan işçiler ‘Bebek mamasına yüzde 75 zam gelmiş ne yapacağız biz’ diye isyan ediyorlar” diye konuştu.

Tepki gösterenler olduğu gibi Hükümeti savunanların da olduğunu belirten işçi şöyle devam etti: “Her zamanki gibi dış güçlerin oyunu bu bizimle uğraşıyorlar diyorlar. Madem dış güçlerin oyunu, hadi kendi ürünlerine zam yapıyorlar, peki Sütaş neden pahalandı, ekmek neden zamlandı bunu açıklayın dediğimizde bir şey demiyorlar. Hatta daha da ileri gidip Türk Birliği kuracağız ve kendi ticaretimizi yapacağız, Amerika’yı bitireceğiz diyorlar. Sosyal medyada böyle grup da kurmuşlar söylediklerine göre. Bir yandan da Amerika’dan süt ürünleri alacaklarını söylüyorlar. Bugün söylediklerini yarın söylememişler gibi hareket ediyorlar” dedi.

Ayrıca Renault yönetiminin hisselerinin yüzde 10’nu işçilerine satacağını açıkladığını söyleyen bir işçi de “Satacakları hisse için tanıtım videoları hazırlayıp, fabrikanın belli yerlerine pankartlar astılar. Alınan hissenin 5 yıl boyunca da satılamayacağını söylüyorlar. Bence böyle yaparak işçiye fabrikayı sahiplendirmek ve daha çok çalıştırma planları var. Aynı zamanda da borsa da hisselerini yükseltmek istiyorlar bence. Bir de yeni Megan üretime başladığında fabrikanın işçilere bir cumhuriyet altını vereceğini ve 50. yıl kutlamaları dolayısıyla TV veya bilgisayar vereceklerini söylediler. İnsanlar bu söylenenlerin ne zaman yapılacağını da soruyor” dedi.