27 Eylül 2018 04:38
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Eylül 2018 14:47

Renault işçileri kriz yok diyenlere tepkili

Aldıkları ücretlerin artık yetmediğini belirten Renault işçileri kriz yok diyenlere, “Maaş kartları hep ekside" diye yanıt verdi.

Renault işçileri kriz yok diyenlere tepkili

renault ek zam eylemi

    • Paylaş

    Uğur ÖKDEMİR
    Bursa

    TL’nin değer kaybı, zirveye ulaşan enflasyon oranı, zamlar ve işten atmalar... Aldıkları ücretlerin artık yetmediğini belirten Renault işçileri kriz yok diyenlere, “Maaş kartları hep ekside. Şimdi rahat edebilmek için tüm aile çalışmak zorunda kalıyor” diyor.

    Ellerine geçen paranın artık bir değerinin kalmadığını ifade eden bir Renault işçisi, “Bugün 3 bin lira maaş alıyorsan giderin çok rahat 4 bin lira, maaş kartları hep ekside duruyor. Eskiden bir kişi çalışırdı iyi kötü geçim sağlanırdı ama şimdi tüm aile çalışıyor anca rahat ediyor insan. Kriz yok diyorlar bunu diyenler bir markete, pazara gitsin de görsün. Son üç aydır iyice bunaldık, nereye baksak zam, hiçbir şeye yetişemez olduk artık” dedi.

    ‘SENDİKACILARDAN DOĞRU DÜRÜST YANIT YOK’

    Üretimde daralmanın olduğunu belirten başka bir işçi ise şunları söyledi: “Şu an yeni Megan serisinde üretim bir aylığına durdu. Nedeni ise fiyatının yüksek olması ve satışların az olması. Renault Megan ve Clio’da iç piyasada yüzde 70, Avrupa’da ise yüzde 20’lik bir düşüş olduğu söyleniyor. Bugün daha önceden alınan siparişler olmasa üretimde ciddi duruşlar olurdu. Siparişler olduğu için normal hızında devam ediyoruz. Bu durumu sendikacılarla konuşuyoruz, böyle giderse ne olacak diye soruyoruz, cevap alamıyoruz. Bize ‘Şu an krizin durumunu net bilmediğimiz için bir şey diyemiyoruz. Ama işçi çıkartmamaya çalışacağız’ diyorlar ve topu genel merkeze atıyorlar. Sorularımıza hep geçiştirir bir cevap veriyorlar” diye konuştu.

    KRİZ VAR DİYEN DE, YOK DİYEN DE VAR

    Ekonomideki sıkıntı, ücretlerin yetmemesi ve zamların fabrika içerisinde konuşulduğunu ifade eden bir işçi de “İçeride, ‘Bu durum böyle devam ederse AKP bir sonra ki seçimde oy kaybeder’ diyen AKP’li işçiler var. Hatta bu kriz yüzünden ilde tartışmaların bile olduğunu söylüyorlar. Market ve pazar bunun bir göstergesi, yeni çocuğu olan işçiler ‘Bebek mamasına yüzde 75 zam gelmiş ne yapacağız biz’ diye isyan ediyorlar” diye konuştu.

    Tepki gösterenler olduğu gibi Hükümeti savunanların da olduğunu belirten işçi şöyle devam etti: “Her zamanki gibi dış güçlerin oyunu bu bizimle uğraşıyorlar diyorlar. Madem dış güçlerin oyunu, hadi kendi ürünlerine zam yapıyorlar, peki Sütaş neden pahalandı, ekmek neden zamlandı bunu açıklayın dediğimizde bir şey demiyorlar. Hatta daha da ileri gidip Türk Birliği kuracağız ve kendi ticaretimizi yapacağız, Amerika’yı bitireceğiz diyorlar. Sosyal medyada böyle grup da kurmuşlar söylediklerine göre. Bir yandan da Amerika’dan süt ürünleri alacaklarını söylüyorlar. Bugün söylediklerini yarın söylememişler gibi hareket ediyorlar” dedi.

    Ayrıca Renault yönetiminin hisselerinin yüzde 10’nu işçilerine satacağını açıkladığını söyleyen bir işçi de “Satacakları hisse için tanıtım videoları hazırlayıp, fabrikanın belli yerlerine pankartlar astılar. Alınan hissenin 5 yıl boyunca da satılamayacağını söylüyorlar. Bence böyle yaparak işçiye fabrikayı sahiplendirmek ve daha çok çalıştırma planları var. Aynı zamanda da borsa da hisselerini yükseltmek istiyorlar bence. Bir de yeni Megan üretime başladığında fabrikanın işçilere bir cumhuriyet altını vereceğini ve 50. yıl kutlamaları dolayısıyla TV veya bilgisayar vereceklerini söylediler. İnsanlar bu söylenenlerin ne zaman yapılacağını da soruyor” dedi.

    Renault'un kriz fırsatçılığı tescillendi

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Abdullah Cömert davası cezasızlığa mı sürükleniyor?
    SONRAKİ HABER

    3 kişi darbeden ve soyunmaya zorlayan polis hakkında hapis istemi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Havuz medyası-Savcılık-RTÜK: Koordineli 'parti devleti' adımları

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Açlık grevinin aynasında tecrit ve çözüm!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Demokrasi olsaydı!

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İş Kanunu dava açma dışında bir hak tanımıyor

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Avrupa, Suriye’de bir şey yapabilir mi?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    MEB’in 2023 Vizyon Belgesi: Amaç padişahlık, araç dinci eğitim
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Mısır'da turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı
    Mısır'da turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı

    Mısır'ın başkenti Kahir'de, Gize piramitleri yakınında turistleri taşıyan bir otobüse bombalı saldırı düzenlendi.

    GÜNCELLENDİ
    Yazar Amos Oz hayatını kaybetti
    Yazar Amos Oz hayatını kaybetti

    İsrail'in en ünlü yazarı sayılan Amos Oz, 79 yaşında hayatını kaybetti.

    Cargill işçilerinden sosyal medya kampanyası: #EveEkmekCargilleSendika
    Cargill işçilerinden sosyal medya kampanyası: #EveEkmekCargilleSendika

    255 gündür sendika hakkı için direnen Cargill işçileri, sosyal medya kampanyası başlattı.

    Figen Yüksekdağ, Leyla Güven'e destek için açlık grevine başladı
    Figen Yüksekdağ, Leyla Güven'e destek için açlık grevine başladı

    HDP'nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, Leyla Güven'e destek için üç günlük açlık grevine başladı.

    DİDF: Almanya’da 'cami vergisi' paralel toplumu güçlendirir
    DİDF: Almanya’da 'cami vergisi' paralel toplumu güçlendirir

    DİDF, yabancı devletlerin İslami dernekleri desteklemesinin önüne geçmenin yolunun 'cami vergisi' almanın olmadığını ifade etti.

    GÜNCELLENDİ
    Menbic'de son durum ne, şu ana kadar kim ne dedi?
    Menbic'de son durum ne, şu ana kadar kim ne dedi?

    Suriye ordusunun Menbic'e girdiği belirtilirken ABD Savunma Bakanlığı haberleri yalanladı.

    Cizre'de yaşamını yitiren sağlık emekçileri anıldı
    Cizre'de yaşamını yitiren sağlık emekçileri anıldı

    SES İstanbul Şubeleri, sokağa çıkma yasakları döneminde Cizre'de yaşamını yitiren sağlık emekçilerini andı.

    Bayraklı şehir hastanesi işçilerinin direnişi sonuç verdi
    Bayraklı şehir hastanesi işçilerinin direnişi sonuç verdi

    İzmir Bayraklı'da hakları verilmeden işten çıkarılan işçilerin direnişi sonuç verdi. İşçiler, 3 aylık alacaklarını ve ihbar tazminatlarını aldı.

    Kış günlerinde sokak hayvanları için neler yapılabilir?
    Kış günlerinde sokak hayvanları için neler yapılabilir?

    Sokak hayvanları için bu soğuk kış günlerinde neler yapılabilir? Sizin için küçük onlar için büyük olan birkaç adımı sizlerle paylaşıyoruz.

    Diğer hikayeler...
    Diyarbakır'da yaralı bulunan akbaba Sırbistan'dan gelmiş
    Diyarbakır'da yaralı bulunan akbaba Sırbistan'dan gelmiş
    Endonezya’da Cava gergedanlarının nesli tsunamiyle yok olabilir
    Endonezya’da Cava gergedanlarının nesli tsunamiyle yok olabilir
    Sacramento, Lakers'ı Bogdanoviç'in son saniye basketiyle yendi
    Sacramento, Lakers'ı Bogdanoviç'in son saniye basketiyle yendi
    Avcıların vurduğu dağ keçisini köylüler tedavi ediyor
    Avcıların vurduğu dağ keçisini köylüler tedavi ediyor
    Silah tekelleri, Suudi Arabistan’a uygulanan ambargodan rahatsız
    Silah tekelleri, Suudi Arabistan’a uygulanan ambargodan rahatsız

    Silah tekelleri, Almanya hükümetinin Suudi Arabistan’a uyguladığı ambargodan rahatsız oldu.

    Tahir Elçi anması Roboskî’de yapıldı
    Tahir Elçi anması Roboskî’de yapıldı

    Tahir Elçi için her hafta düzenlenen anma etkinliğinin 156’ncısı, üzerinden 7 yıl geçen Roboskî Katliamı’nın yıl dönümünde Roboskî'de yapıldı.

    Fatih Portakal hakkında soruşturma başlatıldı
    Fatih Portakal hakkında soruşturma başlatıldı

    Gazeteci Fatih Portakal hakkında, FOX TV ana haber bülteninde söylediği sözlere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

    Avukatı, Müjdat Gezen için verilen adli kontrol kararına itiraz etti
    Avukatı, Müjdat Gezen için verilen adli kontrol kararına itiraz etti

    Oyuncu Müjdat Gezen, Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında verilen adli kontrol kararına itirazda bulundu.

    Edirne'de maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
    Edirne'de maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

    Edirne Keşan’da maden ocağında göçük yaşandı. Göçük nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti.

    Roboski Katliamı'nda yaşamını yitirenler birçok ilde anıldı
    Roboski Katliamı'nda yaşamını yitirenler birçok ilde anıldı

    Roboski’nin 7’nci yıl dönümünde birçok ilde yapılan açıklamalarda, katliamla ilgili bütün dosyaların açılıp, sorumlulardan hesap sorulması istendi.

    Direnişin sürdüğü TARİŞ'te müfettişler inceleme yaptı
    Direnişin sürdüğü TARİŞ'te müfettişler inceleme yaptı

    İşçilerin sendikalaştıkları için işten atıldığı TARİŞ’e Çalışma Bakanlığı'ndan müfettişler geldi. İşçiler fabrikadaki baskıları müfettişlere aktardı.

    CHP Milletvekili Utku Çakırözer, basın özgürlüğü raporunu açıkladı
    CHP Milletvekili Utku Çakırözer, basın özgürlüğü raporunu açıkladı

    CHP Milletvekili Utku Çakırözer, hazırladığı 2018 yılı basın özgürlüğü raporunu açıkladı: Seçime doğru basın sindirilmek isteniyor.

    MEB 32 ülkede işletmesi olan vakfa 163 milyon lira vermiş
    MEB 32 ülkede işletmesi olan vakfa 163 milyon lira vermiş

    MEB, eğitim bütçesinden kesip Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakanları tarafından oluşturulan Türkiye Maarif Vakfına 163 milyon lira aktardı.

    GÜNCELLENDİ
    Katliamın yıl dönümünde çağrı: Roboski davasını yeniden canlandıralım
    Katliamın yıl dönümünde çağrı: Roboski davasını yeniden canlandıralım

    Roboski Katliamı, 7. yılında mezar başında bir kez daha kınandı. Anmada konuşan Veli Encu, 'Roboski davasını yeniden canlandıralım' çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Cumhurbaşkanı, yardımcılarına ve bakanlara kıyak geçti!
    Cumhurbaşkanı, yardımcılarına ve bakanlara kıyak geçti!

    Bakanlığa ve cumhurbaşkanı yardımcılığına atananlara çifte ödeme yapılacak. Bakanlığa atananların emeklilik ve yaşlılık aylıkları kesilmeyecek.

    '2018'de yargı, medyanın üzerinden silindir gibi geçti'
    '2018'de yargı, medyanın üzerinden silindir gibi geçti'

    2018 yılı basın raporunu açıklayan Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye'nin basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 157'nci olduğunu vuguladı.

    GÜNCELLENDİ
    'Türkiye, Rusya, Suriye arasında Menbic uzlaşısı yok'
    'Türkiye, Rusya, Suriye arasında Menbic uzlaşısı yok'

    Evrensel yazarı Yusuf Karataş, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon açıklamasını ve ABD askerlerinin geri çekilme kararını değerlendirdi.

    Lavrov'dan 'Fırat'ın doğusuna operasyon' açıklaması
    Lavrov'dan 'Fırat'ın doğusuna operasyon' açıklaması

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği olası operasyonu değerlendirdi.

    Bilirkişi: Gediz Deltası mutlaka korunmalı
    Bilirkişi: Gediz Deltası mutlaka korunmalı

    Bilirkişi, İzmir Körfez Geçiş Projesi kapsamında Gediz Deltasını koruma sınırlarını daraltan ve yapılaşmanın önünü açan karara karşı görüş bildirdi.

    Gazeteci Mumia Abu Jamal'in davası yeniden görülebilir
    Gazeteci Mumia Abu Jamal'in davası yeniden görülebilir

    36 yıldır cezaevinde olan ve yazıları Evrensel'de de yayımlanan Gazeteci Mumia Abu Jamal’ın davası yeniden görülebilir.