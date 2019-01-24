CHP’li Utku Çakırözer: Yatırım devletten, propaganda AKP’li adaydan

Çağrı SARI

İstanbul

AKP’nin Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan adayı Volkan Doğan, Eskişehir Valiliği tarafından sokaklara döşediği kilit taşları, kendi projesi gibi sundu. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, “Devlet yatırımlarının bir siyasi parti adayı tarafından siyasi amaçlı kullanılması adil rekabet ortamına ve seçimlerin eşit koşullarda yürütülmesi ilkesine aykırıdır” dedi. Çakırözer konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile görüştü.

Eskişehir kamuoyunun gündemi bir süredir Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı onayıyla Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan bazı mahallelerde kilit taşı döşemesini tartışıyor. Zira, Bölgede seçim çalışmaları yürüten AKP başkan adayı Volkan Doğan ‘Kilit Taşı Döşeme Töreni’ni kendi siyasi propagandası olarak sunuyor.

AKP’Lİ ADAY KENDİ PROJESİ GİBİ SUNDU

AKP’li Volkan Doğan taşlar döşenirken “5 yıllık zaman zarfında Odunpazarı Belediyesi’ne bu sıkıntılar iletildi, biz de ilçe başkanlığımızda Belediye Başkanı Kazım Kurt’a bu sorunları ilettik. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Valiliğimize, Milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Sadece Sultandere’de değil, Kireç’te, Kümele’de, Kanlıpınar’da, Kravdan’da, Akpınar’da ve Karapazar’da toplam 31 bin metrekare kilit taşımız, Bakanlığımız ve Valiliğimiz kanalıyla getirilmesini sağladık” açıklaması yapmıştı.

Belediyelerimizin yapmayı ihmal ettiği yollarımıza kilit taşı döşemeye Sultandere Mahallemizden başladık, haydi bismillah dedik. Sırada; Kireç, Kıravdan, Kanlıpınar, Karapazar, Akpınar, Gümele Mahallelerimiz var. #OdunpazarıDahaİyisiniHakediyor #gönülbelediyeciliği pic.twitter.com/N62ND4V4yg — Volkan Doğan (@vdvolkandogan) 20 Ocak 2019

DEVLET İMKANLARI SİYASİ OLARAK İSTİSMAR EDİLİYOR

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer devletin imkanını iktidar partisinin adayının ‘seçim propagandası’ olarak kullanmasını eleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Çakırözer, “.Böyle bir durum hem seçimlerin adil bir ortamda yürütülmesi ilkesine hem de eşitlik ortamına aykırıdır. Hem İçişleri Bakanlığı hem de Valilik bir siyasi parti adayının devlet imkanlarını kullanarak seçim çalışmaları yürütmesine ve devlet imkanlarının siyasi olarak istismar edilmesine izin vermemelidir. Bu ayıba derhal son verilmelidir. Devam etmesi halinde ise İçişleri Bakanlığı ve Valilik tarafından bu kişiler hakkında derhal işlem başlatılmalıdır” dedi.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Adayın mahallenin dört bir yanına asılmış afişler eşliğinde ‘Kilit Taşı Döşeme Töreni’ yaptığını belirten Çakırözer, “Kilit taşlarıyla çekilen fotoğraflar basına servis edildi. Devletin ortaya koyduğu çalışmaları kendi siyasi hedeflerine yönelik propaganda aracına dönüştürülmesi asla kabul edilmez” dedi.

SEÇİMLERE KISA BİR SÜRE KALA BU ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Çakırözer, şu soruları yöneltti. Bakanlığınızca Valiliğe talimat verildiği ve adayın girişimleri dahilinde bu çalışmalara başlandığı doğru mudur? Doğru ise neden seçimlere kısa bir süre kala bu çalışmalara başlanmıştır?

Devlet kurumlarının devlet olanaklarını bir siyasi partinin seçim propagandası için kullandırılması hem seçim hukukuna hem de seçimin eşit koşullarda gerçekleştirilmesi ilkesine aykırı değil midir?

Devletin imkanlarını kullanarak seçim çalışmalarını yürüten aday ve adaya bu imkanları sunan valilik yetkililerine herhangi bir işlem başlatılacak mıdır?