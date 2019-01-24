24 Ocak 2019 09:53

CHP’li Utku Çakırözer: Yatırım devletten, propaganda AKP’li adaydan

AKP’nin Odunpazarı adayı Volkan Doğan, valilik tarafından sokaklara döşediği taşları kendi projesi gibi sundu.

CHP’li Utku Çakırözer: Yatırım devletten, propaganda AKP’li adaydan

Fotoğraf: CHP

    • Paylaş

    Çağrı SARI
    İstanbul

    AKP’nin Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan adayı Volkan Doğan, Eskişehir Valiliği tarafından sokaklara döşediği kilit taşları, kendi projesi gibi sundu. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, “Devlet yatırımlarının bir siyasi parti adayı tarafından siyasi amaçlı kullanılması adil rekabet ortamına ve seçimlerin eşit koşullarda yürütülmesi ilkesine aykırıdır” dedi. Çakırözer konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile görüştü.

    Eskişehir kamuoyunun gündemi bir süredir Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı onayıyla Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan bazı mahallelerde kilit taşı döşemesini tartışıyor. Zira, Bölgede seçim çalışmaları yürüten AKP başkan adayı Volkan Doğan ‘Kilit Taşı Döşeme Töreni’ni kendi siyasi propagandası olarak sunuyor. 

    AKP’Lİ ADAY KENDİ PROJESİ GİBİ SUNDU

    AKP’li Volkan Doğan taşlar döşenirken “5 yıllık zaman zarfında Odunpazarı Belediyesi’ne bu sıkıntılar iletildi, biz de ilçe başkanlığımızda Belediye Başkanı Kazım Kurt’a bu sorunları ilettik. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Valiliğimize, Milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Sadece Sultandere’de değil, Kireç’te, Kümele’de, Kanlıpınar’da, Kravdan’da, Akpınar’da ve Karapazar’da toplam 31 bin metrekare kilit taşımız, Bakanlığımız ve Valiliğimiz kanalıyla getirilmesini sağladık” açıklaması yapmıştı.

    DEVLET İMKANLARI SİYASİ OLARAK İSTİSMAR EDİLİYOR

    CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer devletin imkanını iktidar partisinin adayının ‘seçim propagandası’ olarak kullanmasını eleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da  yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Çakırözer, “.Böyle bir durum hem seçimlerin adil bir ortamda yürütülmesi ilkesine hem de eşitlik ortamına aykırıdır. Hem İçişleri Bakanlığı hem de Valilik bir siyasi parti adayının devlet imkanlarını kullanarak seçim çalışmaları yürütmesine ve devlet imkanlarının siyasi olarak istismar edilmesine izin vermemelidir. Bu ayıba derhal son verilmelidir. Devam etmesi halinde ise İçişleri Bakanlığı ve Valilik tarafından bu kişiler hakkında derhal işlem başlatılmalıdır” dedi.

    ASLA KABUL EDİLEMEZ

    Adayın mahallenin dört bir yanına asılmış afişler eşliğinde ‘Kilit Taşı Döşeme Töreni’ yaptığını belirten Çakırözer, “Kilit taşlarıyla çekilen fotoğraflar basına servis edildi. Devletin ortaya koyduğu çalışmaları kendi siyasi hedeflerine yönelik propaganda aracına dönüştürülmesi asla kabul edilmez” dedi.

    SEÇİMLERE KISA BİR SÜRE KALA BU ÇALIŞMALAR BAŞLADI

    Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Çakırözer, şu soruları yöneltti. Bakanlığınızca Valiliğe talimat verildiği ve adayın girişimleri dahilinde bu çalışmalara başlandığı doğru mudur? Doğru ise neden seçimlere kısa bir süre kala bu çalışmalara başlanmıştır?

    Devlet kurumlarının devlet olanaklarını bir siyasi partinin seçim propagandası için kullandırılması hem seçim hukukuna hem de seçimin eşit koşullarda gerçekleştirilmesi ilkesine aykırı değil midir?

    Devletin imkanlarını kullanarak seçim çalışmalarını yürüten aday ve adaya bu imkanları sunan valilik yetkililerine herhangi bir işlem başlatılacak mıdır?

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Patronların ‘ekonomik büyüme’ endişesi arttı
    SONRAKİ HABER

    Anadolu Efes, Barcelona Lassa'ya 82-72 mağlup oldu
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Sevsinler sizin kurucu değerlerinizi!

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İşçinin yazılı onayı olmadan kıdem tazminatı taksitle ödenemez

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Din adına katliamlar olmasaydı ne olurdu?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Otokrasinin, terörün, faşizmin yönetme araçları: Tehdit, tedhiş, linç kültürüyle baskılama ve korkutma

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Kime karşı birlik?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Şiddet çetelesi: Bir günde 7 çocuğa cinsel istismar, 1 kadına taciz
    Şiddet çetelesi: Bir günde 7 çocuğa cinsel istismar, 1 kadına taciz

    Kadın ve çocuklara yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Bir günde 7 çocuk cinsel istismara maruz kalırken, genç bir kadın ise mağazada taciz edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Çernobil'in yıl dönümü: En güvenilir nükleer santral hiç kurulmayandır
    Çernobil'in yıl dönümü: En güvenilir nükleer santral hiç kurulmayandır

    Çernobil faciasının yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamalarda ne Sinop'ta ne de Akkuyu'da nükleer istenmediği vurgulandı.

    GÜNCELLENDİ
    HDP eş başkanlarından açlık grevi açıklaması: Hükümet bu sesi duymuyor
    HDP eş başkanlarından açlık grevi açıklaması: Hükümet bu sesi duymuyor

    HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Diyarbakır'da açlık grevleriyle ilgili açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Dersim'de valilik KHK'lilerin mazbatalarını YSK'ye sordu
    Dersim'de valilik KHK'lilerin mazbatalarını YSK'ye sordu

    Dersim'de valilik, KHK'li olan HDP ve TKP'li belediye meclis üyesi ile muhtar seçilen 6 kişiye verilen mazbatanın geçerliliğini YSK'ye sordu.

    Dünyada grev dalgası: 6 ülkede işçiler greve çıktı
    Dünyada grev dalgası: 6 ülkede işçiler greve çıktı

    Tunus, İskandinav Yarımadası, Kolombiya, Belçika'da işçiler talepleri için greve çıktı.

    Tüm Bel-Sen: Belediyedeki sendika istifaları özgürlük özleminden
    Tüm Bel-Sen: Belediyedeki sendika istifaları özgürlük özleminden

    AKP'li belediyelerin CHP'ye geçmesinin ardından belediye çalışanları Memur-Sen'den istifa edip, sendika değiştirmeye başladı.

    GÜNCELLENDİ
    Tuzla Çiçek Tersanesi’nde vinç halatı koptu: 5 işçi yaralı
    Tuzla Çiçek Tersanesi’nde vinç halatı koptu: 5 işçi yaralı

    Tuzla Çiçek Tersanesinde 20 metre yükseklikten düşen 5 işçi yaralandı.

    Tesisat işçisi üstü tozlu diye otobüsteki koltuğa oturtulmadı
    Tesisat işçisi üstü tozlu diye otobüsteki koltuğa oturtulmadı

    Kocaeli'de Yahya Batir isimli bir tesisat işçisi, bindiği otobüsün şoförü tarafından üstü kirli diye otobüs koltuğuna oturtulmadı, işçi ayakta gitti.

    Anadolu Efes, Barcelona Lassa'ya 82-72 mağlup oldu
    Anadolu Efes, Barcelona Lassa'ya 82-72 mağlup oldu
    GÜNCELLENDİ
    Başakşehir kendi sahasında Göztepe'ye 2-0 yenildi
    Başakşehir kendi sahasında Göztepe'ye 2-0 yenildi
    Gaye Su Akyol, Güneş Özgeç ve İpek İpekçioğlu'dan şiddete karşı konser
    Gaye Su Akyol, Güneş Özgeç ve İpek İpekçioğlu'dan şiddete karşı konser
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye Kupası'nda 57. final: Akhisarspor-Galatasaray
    Türkiye Kupası'nda 57. final: Akhisarspor-Galatasaray
    Boston Celtics efsanelerinden John Havlicek yaşamını yitirdi
    Boston Celtics efsanelerinden John Havlicek yaşamını yitirdi
    Yazarlardan işçi temalı kitap, film ve müzik önerileri
    Yazarlardan işçi temalı kitap, film ve müzik önerileri
    İHD: Marmara Bölgesi’ndeki cezaevlerinde 3 ayda 713 hak ihlali yaşandı
    İHD: Marmara Bölgesi’ndeki cezaevlerinde 3 ayda 713 hak ihlali yaşandı

    İHD İstanbul Şubesi, Ocak, Şubat ve Mart 2019 tarihlerini kapsayan “Marmara Bölgesi Hapishanelerinde Yaşanan Hak İhlalleri” raporunu açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    "28 Nisan İş Cinayetlerini Anma ve Yas günü ilan edilsin"
    "28 Nisan İş Cinayetlerini Anma ve Yas günü ilan edilsin"

    Adalet Arayana Destek Grubundan Tuğçe Tezer'le iş cinayetleri ve 28 Nisan'ın İş Cinayetlerini Anma ve Yas Günü ilan edilmesi talebini konuştuk.

    Rabia Naz dosyasına erişim yasağı getirildi
    Rabia Naz dosyasına erişim yasağı getirildi

    Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dosyaya erişim yasağı getirildi. "Sosyal medyada bilgi kirliliğinin önlenmesi" gerekçe gösterildi.

    "Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi" iddiası
    "Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi" iddiası

    Kanal D Haber Başkanı ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın görevlerine son verildiği iddia edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Çorlu tren kazası ailelerinin 'Adalet nöbeti' yedinci gününde
    Çorlu tren kazası ailelerinin 'Adalet nöbeti' yedinci gününde

    Çorlu tren kazasında TCDD yetkilileri hakkında verilen “kovuşturmaya yer yoktur” kararının ardından başlayan adalet nöbeti yedinci gününde devam etti.

    ODTÜ Bahar Şenliği: Öğrenciler Devrim Yürüyüşü gerçekleştirdi
    ODTÜ Bahar Şenliği: Öğrenciler Devrim Yürüyüşü gerçekleştirdi

    ODTÜ 33. Uluslararası Bahar Şenliği, 27. Devrim Yürüyüşü ile devam etti. Şenlik bu akşam yapılacak konserlerle sona erecek.

    Mahmut Tanal’dan yandaş hukuk bürolarına rant sağlandığı iddiası
    Mahmut Tanal’dan yandaş hukuk bürolarına rant sağlandığı iddiası

    CHP Milletvekili Mahmut Tanal, devletin taraf olduğu ‘FETÖ’ davalarında vekaletin yandaş hukuk bürolarına verildiğini iddia etti.

    AKP, İETT'yi 80 milyon lira zarar ettirmiş 
    AKP, İETT'yi 80 milyon lira zarar ettirmiş 

    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde İETT'nin 2018 yılı faaliyet raporu görüşülürken, kurumun 80 milyon lira zarar ettiği açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Bursa'da sanayi sitesinde patlama: 2 kişi yaşamını yitirdi
    Bursa'da sanayi sitesinde patlama: 2 kişi yaşamını yitirdi

    Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Otosansit Sanayi Sitesindeki fabrikada patlama yaşandı, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.

    İstanbul 1 Mayıs’ı için Bakırköy’e çağrı: Geleceğimize sahip çıkalım
    İstanbul 1 Mayıs’ı için Bakırköy’e çağrı: Geleceğimize sahip çıkalım

    İstanbul’daki 2019 1 Mayıs’ı, Bakırköy Pazar Alanında saat 12.00’de kutlanacak. 

    Yoksulluk sınırı 7 bin TL’ye dayandı
    Yoksulluk sınırı 7 bin TL’ye dayandı

    Seçim sonrası ekonomide dalgalanmaları ve zamların devam etmesi nedeniyle yoksulluk sınırı 6 bin 862 TL’ye yükseldi.

    Avukat Sürenoğlu’nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
    Avukat Sürenoğlu’nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

    Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun Demirören ve Kalyoncu ailelerinin düğününde konvoyun geçişi sırasında gözaltına alınmasına dair görüntüler ortaya çıktı.

    Diyarbakır'da kayyım belediyesi, 1 ton 600 kg fıstıklı kadayıf yemiş
    Diyarbakır'da kayyım belediyesi, 1 ton 600 kg fıstıklı kadayıf yemiş

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, kayyımın belediye bütçesinden 1 ton 600 kilogram fıstıklı kadayıf yediğini açıkladı.

    TCDD, Ankara'da 9 kişinin öldüğü tren kazasında suçu makasçıya yükledi
    TCDD, Ankara'da 9 kişinin öldüğü tren kazasında suçu makasçıya yükledi

    Ankara'da dokuz kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili hazırlanan TCDD Teftiş Kurulu raporunda asli kusurlunun makasçı olduğu öne sürüldü.

    Sudan Komünist Partisi: Askeri konsey ile anlaşmaya varıldı
    Sudan Komünist Partisi: Askeri konsey ile anlaşmaya varıldı

    Sudan'da iktidarın sivil yönetime devredilmesi talebiyle eylemler sürerken Sudan Komünist Partisinden önemli bir açıklama geldi.

    Jeotermal sanayicileri, "haberinizdeki fotolar eski" diyor ama...
    Jeotermal sanayicileri, "haberinizdeki fotolar eski" diyor ama...

    Jeotermal sanayicilerinin eski dediği fotoğraflar eski değil. Ayrıca artık, suların kirlilik değerlerini gösteren tahlil sonuçları da var.