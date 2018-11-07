Taciz suÃ§uyla ikinci kez gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan adam serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Antalya'da bir kadÄ±nÄ± taciz eden ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan K.A'nÄ±n daha Ã¶nce de aynÄ± suÃ§tan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Antalya’nÄ±n Manavgat ilçesinde otobüs bekleyen H.Y. adlÄ± kadÄ±na cinsel tacizde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan K.A, mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. H.Y'nin avukatÄ± Ali Öksüz, ÅŸüphelinin daha önce de aynÄ± suçtan ceza aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu söyledi.

H.Y'nin ÅŸikayeti üzerine incelenen güvenlik kamerasÄ± görüntülerinde, K.A.’nÄ±n, H.Y’yi hastaneden itibaren takibe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, ilaç aldÄ±klarÄ± eczane önünde beklediÄŸi ve durakta da yanÄ±na yaklaÅŸÄ±p taciz ettiÄŸi belirlendi.

2010 yÄ±lÄ±nda yine hastaneden çÄ±kan bir kadÄ±nÄ± takip edip taciz ettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±lanarak ceza aldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kan K.A, sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. K.A. savunmasÄ±nda, “H.Y’yi daha önce çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m iÅŸ yerindeki bir kadÄ±na benzettim. Onun için yaklaÅŸtÄ±m” dedi. K.A, mahkemece tutuksuz yargÄ±lanmak üzere adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

‘KARARA Ä°TÄ°RAZ EDECEÄžÄ°Z’

H.Y’nin avukatÄ± Ali Öksüz, olaydan dolayÄ± müvekkilinin büyük ÅŸok yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 1 haftadÄ±r evinden dÄ±ÅŸarÄ± yalnÄ±z baÅŸÄ±na çÄ±kamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek bir kadÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlenen bu ÅŸekildeki eylemlere tolerans gösterilmemesi gerektiÄŸini söyledi. Av. Öksüz, karara itiraz edeceklerini belirterek “KadÄ±nlarÄ±n ve çocuklarÄ±n korunmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan bu tür kiÅŸilerin ceza infaz kurumunda bulunmasÄ± kanunen, ahlaken ve vicdanen gereklidir” dedi. (Antalya/DHA)

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