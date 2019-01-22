MÜSİAD: Türk kenevirini tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türkiye'de yerli tohum üretimi pilot uygulaması Samsun Vezirköprü'de başlayacak. Bunu Türk keneviri olarak tescillendirip tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız" dedi.

MÜSİAD Van Şubesi tarafından İpekyolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Türkiye-İran Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı"nda konuşan Kaan, 2019'u "ortaklık yılı" ilan ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Özellikle sanayi üretimi için önemli gördüğümüz yüksek verimliliği sayesinde, 'Türk keneviri' diye ifade ettiğimiz Türkiye'nin kendi tohumundan söz ediyorum, bunun yaygınlaştırılmasıyla tarım alanında bize çok büyük ekonomik katkı sağlayacak. Türkiye'de yerli tohum üretimi pilot uygulaması Samsun Vezirköprü'de başlayacak. Bunu 'Türk Keneviri' olarak tescillendirip tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. İran ve Türkiye için bir dönüşümden söz ediyoruz. Bununla teknolojik imkanları bir araya getirip yerelin küresel arenada kendisine yer bulduğu bir ortaklık alanına dönüşmemiz lazım. Gelecekte artık devletler değil şehirler yarışacak. Şehirleri rekabet ettireceğimiz ölçüde bu zihinsel değişime açmamız lazım. Bu nedenle MÜSİAD olarak bu alanda üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre toplantıya AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van OSB Başkanı Mehmet Aslan, Türk ve İranlı patronlar katıldı. (HABER MERKEZİ)