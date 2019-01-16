Kenevir pazarının 2025’te 11 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tekrar gündeme taşıdığı kenevir ekimi konusunu değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Karataş, 2017 verilerine göre dünya kenevir pazarının 4 milyar doları bulduğunu, 2025 yılında bu rakamın 11 milyar doları aşmasının beklendiğini söyledi.

Uzun yıllar tıbbi amaçlar dışında Türkiye’de üretimi yasak olan ve 2016 yılında 19 ilde üretimi serbest olan kenevirin onlarca sektörde 50 bin çeşide varan bir üretim skalası olduğunu ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Karataş, “Konuya küresel bazda baktığımızda dünya kenevir pazarı 2017 yılında 4 milyar dolara ulaşmış durumda. 2025 yılında bu rakamın 11 milyar doları bulması bekleniyor” dedi.

Kullanım alanı ve yararları saymakla bitmeyen kenevir ekiminin bir devlet politikası olarak ele alınıp üretiminin teşvik edilmesinin son derece yararlı olduğunu ifade eden Karataş, “Bu hamlenin ekonomimize büyük bir katma değer sağlayacağını umuyoruz” dedi.

‘KENEVİR FORUMU’ DÜZENLENECEK

Gıda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin kenevir üretimine başlanacağını bildirmesinin isabetli beyan olduğunu söyleyen Karataş, İstanbul Aydın Üniversitesinde 19 Ocak 2019 Cumartesi günü ‘2’nci Endüstriyel Kenevir Forumu-Köye Dönüş Projesi’ başlıklı bir etkinlik düzenleyeceklerini bildirdi. (İstanbul/DHA)