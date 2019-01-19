Sarı yeleklilerin eylemleri 10. haftada devam etti

Fransa'da akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak kasım ayında başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin istifası talebiyle yaygınlaşan sarı yeleklilerin eylemleri 10'uncu haftasında da devam etti.

Başkent Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan sarı yelekliler, yerel saatle 12.00'de İtalya Meydanı'na yürüyüşe geçti. Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı ve polis şiddetine tepki gösterdi.

Akşam saatlerinde tekrar Invalides Meydanı yakınlarına gelen Sarı Yeleklilere polis saldırdı. Biber gazı ve tazyikli su kullanılan saldırı sırasında 20 kişi gözaltına alındı.

Paris'in yanı sıra Rouen, Caen, Rennes ve Lyon kentlerinde de eylemler düzenlendi. İçişleri Bakanlığının verilerine göre ülke çapında düzenlenen eylemlere 7 bini Paris'te olmak üzere 27 bin kişi katıldı.

MÜZAKERE TOPLANTILARI

Öte yandan macron, Sarı yeleklilerin eylemlerini engellemek üzere çeşitli kentlerde ‘müzakere’ toplantıları başlatmıştı. Şu ana kadar 200 müzakere toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Macron, 15 Mart'a kadar sürecek müzakere toplantılarının ilkini salı günü gerçekleştirmişti.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en etkili protestosuna dönüştü.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı. (AA)

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

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