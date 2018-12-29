'Sarı Yelekliler' eylemlerinde şiddet uygulayan polislere soruşturma

Fransa'da, 'Sarı Yeleklilerin' 17 Kasım'dan bu yana düzenledikleri eylemlerde şiddet uguladıkları gerekçesiyle polisler hakkında soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından, polisin vatandaşlara şiddet uyguladığı gerekçesiyle 48 soruşturma açıldı.

Polisin eylemler sırasında kullandığı biber gazı, birçok göstericinin yaralanmasına neden olmuştu.

1 Aralık'taki eylemde polisin bir vatandaşı yere yatırarak şiddetli şekilde darbetmesi basında ve sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın vatandaşlara karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde 1730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen 'Sarı Yelekliler' eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli gösterileri haline geldi.

Vatandaşlar, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. Bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve buna ilişkin çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Eylemlerde 10 kişi hayatını kaybederken binden fazla kişi yaralandı, 4 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı. (Paris/AA)