Adli tıptan, Sise Bingöl için skandal rapor: Numara yapıyor

ATK 3. İhtisas Kurulu, Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan 85 yaşındaki hasta tutuklu Sise Bingöl hakkında skandal bir rapor hazırladı. Bingöl’ün durumu her geçen gün kötüye giderken, 2 Kasım 2018’de Mersin Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda Bingöl’ün “Yaşını dahi bilmediği, dün yediğini hatırlamadığı, hangi yılda olduğunu ve ayları bilmediği, birlikte yaşadığı insanların isimlerini hatırlamadığı, gece gündüz ayrımı yapamadığı” belirtilmişti. Bingöl’ün yaş ve diğer hastalıklarına ait yapılan değerlendirmede bedeninde yüzde 97 fonksiyon kaybı olduğu raporlanırken, bu nedenle cezaevinde kalmasının hayati risk taşıdığı vurgulanmıştı.

ATK RAPORU: NUMARA YAPIYOR!

Hazırlanan bu rapor, 19 Kasım’da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bunun üzerine Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu da bir rapor hazırladı. Raporda Bingöl hakkında “Kendini kötü gösterme çabası içinde olduğu düşünüldüğü…” şeklinde ifadeler yer aldı. Mezopotamya Ajansından Aydın Atay’ın haberine göre söz konusu raporda, “Bingöl’ün genel durumunun iyi, şuurunun açık, solunumunun rahat, kalp atışlarının normal, diz ve kalça hareketlerinin kısıtlı, gözlerinde görme kaybı olduğu” belirtildi. Bingöl’ün Türkçe bilmemesi nedeniyle oryantasyon muayenesinin yapılmadığı belirtilen ATK raporunda, denge ve yürüyüşünün normal, konuşmasının doğal olduğu savunuldu ve tüm vücudunda ağrı olduğu kaydedildi.

2 YILI AŞKIN SÜREDİR CEZAEVİNDE

Kendi beyanına göre 85 yaşında olan Sise Bingöl, 2 yılı aşkın süredir cezaevinde tutuluyor. Yaşlı olmasından dolayı algılama yeteneğini kaybetmiş olan Bingöl, mide, şeker, astım, tansiyon gibi hastalıklarla mücadele ediyor. Tek başına yaşamını sürdüremeyen Bingöl, diğer tutukluların yardımıyla günlük ihtiyaçlarını giderebiliyor. Bingöl’ün yaş ve hastalığından kaynaklı durumunun kötü olduğu, çocuklarının ismini dahi hatırlamadığı belirtiliyor. Daha önce Bingöl için Muş Devlet Hastanesince verilen raporda “Sağlığının cezaevinde kalmaya elverişli olmadığı” tespiti yapıldı. Ancak buna rağmen İstanbul Adli Tıp Kurumunca verilen raporda “Cezaevinde kalmasının hayatı için tehlike arz etmediği” denilerek tahliyesi engellendi. 2 Kasım 2018'de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Bingöl için yine “Cezaevinde kalamaz” raporu verilmişti. (HABER MERKEZİ)

Hasta tutuklu Sise Bingöl’ün durumu kötüye gidiyor