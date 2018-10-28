Cezaevindeki Sise BingÃ¶l Ã§ocuklarÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± dahi hatÄ±rlayamÄ±yor

TÃ¼m itirazlara raÄŸmen cezaevinde tutulan 85 yaÅŸÄ±ndaki Sise BingÃ¶l Ã§ocuklarÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± dahi hatÄ±rlayamÄ±yor.

Hamdullah KESEN

85 yaÅŸÄ±ndaki Sise Bingöl ile cezaevinde görüÅŸen Ä°HD'li Dora Åžeker, Bingöl'ün yaÅŸ ve hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklÄ± durumunun kötü olduÄŸunu, çocuklarÄ±nÄ±n ismini dahi hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, tahliye edilmemesinin vicdanlarÄ± sÄ±zlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.



Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Genel Merkezi’nin verilerine göre, cezaevlerinde 402’si aÄŸÄ±r olmak üzere bin 154 hasta tutuklu bulunuyor. Bu aÄŸÄ±r hasta tutuklulardan biri de Tarsus T Tipi KadÄ±n KapalÄ± Cezaevi'nde tutulan 85 yaÅŸÄ±ndaki Sise Bingöl. YaÅŸlÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ± algÄ±lama yeteneÄŸini kaybetmiÅŸ olan Bingöl, mide, ÅŸeker, astÄ±m, tansiyon ve sair gibi hastalÄ±klarÄ±yla mücadele ediyor. Tek baÅŸÄ±na yaÅŸamÄ±nÄ± sürdüremeyen Bingöl, diÄŸer tutuklularÄ±n yardÄ±mÄ±yla günlük ihtiyaçlarÄ±nÄ± gideriyor.



Bingöl'e MuÅŸ Devlet Hastanesi’nce verilen raporda "SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n cezaevinde kalmaya elveriÅŸli olmadÄ±ÄŸÄ±" tespit edilmesine raÄŸmen Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu'nca (ATK) verilen raporda "Cezaevinde kalmasÄ±nÄ±n hayatÄ± için tehlike arz etmediÄŸi" belirtilerek, tahliyesi engellendi.



Ä°HD Çukurova Bölge Temsilcisi Yasemin Dora Åžeker, ay içerisinde Bingöl ile cezaevinde görüÅŸerek yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± dinledi. Bingöl'ün 85 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen 2 yÄ±ldÄ±r cezaevinde olduÄŸu hatÄ±rlatan Åžeker, bu görüÅŸmede Bingöl'ün artÄ±k yaÅŸÄ±ndan kaynaklÄ± bakÄ±ma muhtaç olduÄŸunu söyleyerek tahliyesini talep ettiÄŸini aktardÄ±.

ÇOCUKLARININ ADINI HATIRLAMIYOR

Åžeker yaptÄ±klarÄ± görüÅŸme sÄ±rasÄ±nda Bingöl'e dair gözlemlerini ÅŸöyle anlattÄ±: "GörüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mahpus Sise Bingöl’ün; nüfus kaydÄ±nda 1942 doÄŸumlu görünmesine raÄŸmen çok yaÅŸlÄ± görünüyordu. KÄ±zÄ±nÄ±n ve oÄŸlunun adÄ±nÄ± hatÄ±rlayamadÄ±ÄŸÄ±, kÄ±zÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± sorduÄŸumuzda köyünün adÄ±nÄ± söylediÄŸini gözlemledik. Duymakta çok zorlandÄ±ÄŸÄ±, sürekli olarak köyde baÅŸÄ±na gelen olayÄ± tekrarlayarak, hiç aralÄ±ksÄ±z konuÅŸtuÄŸu ve bir süre sonra nefes almakta zorlanmaya baÅŸlayarak fenalÄ±k geçirdiÄŸini gördük. Ä°çecek su bulup rahatlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra bu kez aÄŸlayarak sürekli konuÅŸtuklarÄ±nÄ± tekrar etti."

'CEZEVÄ°NDE OLMASI VÄ°CDANLARI SIZLATIYOR'

Bingöl'ün tahliye edilmesinin kamu düzeni açÄ±sÄ±nda herhangi bir tehlike arz etmeyeceÄŸini ifade eden Åžeker, Bingöl'ün cezaevinde tutulmasÄ±nÄ±n vicdanlarÄ± sÄ±zlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve siyasi tutuklu olmasÄ±ndan kaynaklÄ± tahliye edilmediÄŸini söyledi. (Adana/MA)

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