22 Ocak 2019 04:13

Şantiye değiştirdik, koşullar 3. havalimanını bile arattı

İstanbul Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler çalışma koşullarını anlattı.

Şantiye değiştirdik, koşullar 3. havalimanını bile arattı

Fotoğraf: Havalimanı işçileri

    • Paylaş

    3. havalimanında çalışmış İstanbul şehir hastanesi inşaatı işçileri

    3. havalimanında insanca çalışma koşullarının olmadığı, 19. yüzyıl koşulları altında dünyanın en büyük havalimanının yapıldığı konuşuluyor. Peki o havalimanını yapan işçiler ne durumda? Kaç kaza, kaç ölüm gerçekleşti, hesabı soruldu mu? Binlerce kişinin çalıştığı şantiyede işçiler ucuz emek sömürüsüne maruz kalırken, başka bir şantiyeye gitmek de yaşam koşullarımızın iyileştirilmesini sağlamadı.

    Size önce havalimanındaki direnişten söz etmek istiyoruz. Bizim ayaklanmamız, bir işçi servisinde olan kaza yüzünden gerçekleşti. Tesisat işçileri olarak çalışmaya gittiğimiz havalimanında alamadığımız ücretler, tahtakuruları olan koğuşlar, servislerin geç gelmesi, yaşanılan kazalar ve iş cinayetlerinde ölenlerin sayısını bilmemekle birlikte neredeyse her gün kazaların yaşanması... İşte tüm bunlar olurken artık sessiz kalamadık. 500 tane taşeron firma vardı 3. havalimanında. 30 bin kişiden fazla işçi çalışıyorduk. Eylemlerin olduğu zaman 15 bin kişiydik. Eylemi yapma nedenimiz yaşam alanlarımızın iyileştirilmesi, kazaların ve iş cinayetlerinin önlenmesi ve ücretlerimizi düzenli bir şekilde ödenmesi talepleriydi.

    Sahanın içinde eylemi yaparken sivil polisler bazı arkadaşlarımızı “Galeyana getirenler bunlar” deyip gözaltına aldılar. 15 bin kişinin insanca yaşama talebi için verdiği tepki galeyana gelerek verilebilecek bir tepki mi? Yüzlerce mühendis ve iş güvenliği uzmanı da bizleri destekliyordu. Niyetimiz, haklı olduğumuz davada hakkımızı alana kadar sürdürebilmekti. Bir anda ayaklanmamız sosyal medyada duyuldu. Daha sonra gazeteciler gelmek istedi, yöneticiler izin vermedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yanındaki bakanlar özel arabalarla şantiyeye geldiler. Koğuşlara ve çalışma alanımıza baktılar. Berat Albayrak “Haklılar yaşanacak yer değil” dedi.

    Ama akşamında arkadaşlarımız koğuşlar jandarma tarafından basılarak toplu şekilde gözaltına alındı. Polisin şiddetine maruz kaldılar. Devlet adamı geliyor işçilere hak veriyor, akşamında işçilere operasyon düzenliyorlar. Bütün işçi arkadaşlarımızla ne devlete ne de patronlara güvenemeyeceğimizi anladık. İnşaat işçileri olarak daha önce bu kadar toplu bir tepki verdiğimizi hatırlamıyorum. Binlerce işçi haklı talepleri için birleşip hükümete korku saldığımızın bilincindeyiz. Korktukları için o baskılar ve şiddet gerçekleşti.

    Biz her daim bu baskıyı yaşayacağız. Dün havalimanında bize bu baskıyı yaşatanlar la bugün ekonomik krizle birlikte bizi terk eden ve bize bu kaosu yaşatanlar aynı insanlar. Hükümet, açılan 3. havalimanı için uluslararası boy gösterisi yaparken, yarın seçimlerde bakın biz iktidardayken dünyanın en büyük şehir hastanesini yaptık diyecek. Biz de kiminle yaptığını soruyoruz. Sömürülen işçilerin kanıyla canıyla yapılan havalimanından gurur duyarlarken, hak gaspları ile güvencesiz çalıştırma koşullarını düşünmeyecekler. 3. havalimanından ayrılmadan 2 gün önce iki arkadaş daha kaza geçirmişti. O kazalar havalimanı tamamen yapılmadan bitmeyecek.

    Şimdi İstanbul’un ilk şehir hastanesini yapmaya geldik. Burası da İstanbul’da 3. büyük inşaat şantiyesiymiş. Ama 3. havalimanının koşullarını aratmıyor. Geciken maaşlarla birlikte 1 saatlik yemek molasında yemekhanenin uzak olması ve dinlememiz büyük sorun. Koğuşlarımız şantiyeye uzak fakat 12 metrekarelik bir koğuşta 6 kişi kalarak yaşıyoruz. Bazı koğuşlarda 8’i bile buluyor. Kışın zorlukları... Hep dert bizler için. İnşaatın dış cephesi kapatılmadığı için üşüyoruz. Firma bize mont vermiyor “Taşeron çalıştığınız alt taşeron firma verecek” diyor. Taşeron, taşeronun üzerine suç atarak işten sıyrılıyor. Olan işçiye oluyor. 3. havalimanında aldığımız ücretlerin çok daha altında ücret alıyoruz. Ölümle burun buruna çalıştırdıkları bir yana yaşamlarımızı idame ettirmemize izin bile vermiyorlar. En ufak tepkide kendimizi kapı önünde bulacağımızı söylüyorlar. Sömürü her yerde sömürü, hatta daha da beteri oluyor. İşsiz kalma kaygısıyla bizlere reva görülen bu kötü koşulların da üzerinden geleceğiz. Tek tek değil hep birlikte yapacağız. Tek başına tepki veren bir arkadaşımız kule vince çıkıp maaşını almaya çalışmıştı ve işine son verilmişti. Eğer birlikte hareket edip emeğinizin hakkını isteseydik aynı durumla karşılaşmayacaktık.

    Koca bir şantiyeyi tek bir kişi yapmıyor, beş kişi de yapmıyor. Binlerce kişi yapıyor. Bize bu işi yaptırmak isteyen parmak saydığımız adamlar var sadece. Onlar biz olmadan hiç iş yapamaz. Bir tesisat borusunu kesemeyen, punto atamayan onu döşeyemeyen bir işçiye yaptıramayacak. Bizim gibi usta olan yıllarını bu işle vermiş ekmek parasını bu işte kazanan işçiler yapabilir. Peki biz bu kadar kalabalıkken inşaatta, fabrikada, atölye de, taşeron işçiyken bile tek başımıza değiliz. Biz bizi yönetenlerden ve yönetmek isteyenlerden daha güçlüyüz. Biz kendi yaşam hakkımızı savunmak ve almak için mücadele etmezsek bu sistemde her yerde aynı sömürüyü yaşayacağız.

    3. havalimanında sadece patronlar korkmadı bizden, hükümet de korktu. Çünkü taviz verdikleri an haklarımızı alacağımızı biliyorlardı. İktidar ve patronlar en ufak örgütlenmemizde bizlere yaşatacağı baskılarına yenik düşmeden daha güçlü çıkacağımız mücadelelerimiz olacak. 3. havalimanı bir adımdı, daha güçlü adımlarımızla hakkımız olanı alacağız ve biz kazanacağız.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İngiltere Başbakanı Theresa May, B Planını açıkladı
    SONRAKİ HABER

    Celal Şengör: Elin dangalağına organ verip onu yaşatmanın anlamı yok
    YAZARLAR
    Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    ‘Örgütlenmezsek, bizi vurur’

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Yıkım kentlerinde nüfus mühendisliği!

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Garip şiirler antolojisi

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Sömestir bavulu

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    İstanbul Müzik Festivali

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Tank palet’in özelleştirilmesi önlenecekse...

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Bizim İşçi B’miz: Sedat

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Sermaye ve yolsuzluk

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Ozan Kabak transferi ve ufuktaki tehlike

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yitirdiklerimiz
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kürtçe, sağlık dil kartında yok
    Kürtçe, sağlık dil kartında yok

    Elazığ Medical Park Hastanesinde Türkçe bilmeyen hastalar için oluşturulan yabancı dil kartında 17 dil var ama Kürtçe yok.

    Şantiye değiştirdik, koşullar 3. havalimanını bile arattı
    Şantiye değiştirdik, koşullar 3. havalimanını bile arattı

    İstanbul Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler çalışma koşullarını anlattı.

    ‘Büyük Diktatör, Chaplin’in sisteme isyanıdır, bir çığlığıdır’
    ‘Büyük Diktatör, Chaplin’in sisteme isyanıdır, bir çığlığıdır’

    "Büyük Diktatör" filminden tiyatroya ilk defa uyarlanan, "Tenê Ez" (Yalnızca Ben) oyunu üzerine Rugeş Kırıcı ve Mehmet Musaoğlu ile sohbet ettik.

    Grevdeki İzocam işçileri: Dayanışma bizi daha da güçlendirecek
    Grevdeki İzocam işçileri: Dayanışma bizi daha da güçlendirecek

    Grevlerinde 5. güne giren İzocam işçileri tüm işçilere dayanışma çağrısı yapıyor.

    Dev-Yapı-İş Genel Başkanı Karabulut, Evrensel e-gazete abonesi oldu
    Dev-Yapı-İş Genel Başkanı Karabulut, Evrensel e-gazete abonesi oldu

    Evrensel e-gazete abonesi olan Dev-Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, “Tüm işçileri abone olmaya, sesimize sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

    İnşaatı biten okul açılmadı, veliler isyan etti
    İnşaatı biten okul açılmadı, veliler isyan etti

    İnşaatı bitmesine rağmen açılmayan okula isyan eden veliler “Çocuklarımız başka bir okulda 60-70 kişilik sınıflarda ders görüyor” dedi.

    Kılıçdaroğlu, Akşener'e misafir oldu; 'ittifakta sorunlar aşıldı'
    Kılıçdaroğlu, Akşener'e misafir oldu; 'ittifakta sorunlar aşıldı'

    Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’in Ankara’daki evine konuk oldu. Görüşmede İstanbul ilçeleriyle ilgili uzlaşma sağlandığı aktarıldı.

    39. yılında Tariş Direnişi: Fabrikadan tüm kente yayılan ayaklanma
    39. yılında Tariş Direnişi: Fabrikadan tüm kente yayılan ayaklanma

    Tariş işçilerinin 1979 seçimleri sonrası kadrolaşma girişimine karşı başlattığı ve kent geneline yayılan büyük direnişin üzerinden 39 yıl geçti.

    Siber dolandırıcıların yeni hedefi, Netflix kullanıcıları
    Siber dolandırıcıların yeni hedefi, Netflix kullanıcıları

    Sarı-lacivertliler 3 puana hasret: Bursaspor 1-1 Fenerbahçe
    Sarı-lacivertliler 3 puana hasret: Bursaspor 1-1 Fenerbahçe
    GÜNCELLENDİ
    "Çukur" dizisinin ekibinden kök hücre bağışı
    "Çukur" dizisinin ekibinden kök hücre bağışı
    Kumla boğulup, toprağa gömülenlerin hikayesi
    Kumla boğulup, toprağa gömülenlerin hikayesi
    GÜNCELLENDİ
    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    GÜNCELLENDİ
    MHP, 4'ü il 202 belediye başkan adayını açıkladı
    MHP, 4'ü il 202 belediye başkan adayını açıkladı

    Burdur'da Uğur Şen, Çanakkale'de Hakan Pınar, Çorum'da Kenan Şahin, Kırklareli'nde Derya Bulut aday gösterildi.

    İZBAN'da sözleşme 'Yüksek Hakem' tehdidi ile imzalandı
    İZBAN'da sözleşme 'Yüksek Hakem' tehdidi ile imzalandı

    İZBAN'da yasaklanan grev sonrası 'Yüksek Hakem' tehdidi ile sözleşme imzalandı. İşçiler yeni anlaşma ile %26 oranında zam alacak.

    GÜNCELLENDİ
    Kerç Boğazı'nda 2 gemide yangın çıktı: 10 ölü
    Kerç Boğazı'nda 2 gemide yangın çıktı: 10 ölü

    Kerç Boğazı'nda 2 gemide çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin uyruklarının henüz belli olmadığı duyuruldu.

    İngiltere Başbakanı Theresa May, B Planını açıkladı
    İngiltere Başbakanı Theresa May, B Planını açıkladı

    İngiltere’nin AB’den ayrılışını öngören Brexit anlaşmasının Parlamentoda reddedilmesinin ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, B Planını açıkladı.

    Oğlunu öldürmekten müebbet, eşini alıkoymaktan beraat
    Oğlunu öldürmekten müebbet, eşini alıkoymaktan beraat

    Mahkeme 10 yaşındaki oğlunu öldüren Nezir Türkoğlu’nun ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı. 35 yıl 9 ay hapis cezasını ise 10 yıl 9 aya düşürdü.

    #10YearChallenge: Türkiye basın özgürlüğünde 55 sıra geriledi
    #10YearChallenge: Türkiye basın özgürlüğünde 55 sıra geriledi

    Türkiye 10 yılda basın özgürlüğünde 55 sıra geriledi. 2008’de Basın Özgürlüğü Endeksinde 102. sırada yer alan Türkiye, 2018’de 157. sırada yer aldı.

    Çanakkale'de soğuk hava deposunda patlama: 1 işçi öldü
    Çanakkale'de soğuk hava deposunda patlama: 1 işçi öldü

    Çanakkale'de özel bir firmaya ait soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bir işçi yaşamını yitirdi.

    CHP: Üsküdar'da 7 bin hayali seçmen tespit ettik
    CHP: Üsküdar'da 7 bin hayali seçmen tespit ettik

    CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı: 7 bin seçmenin burada yaşamadığını, öldüğünü ya da göçtüğünü tespit ettik.

    IMF: Türkiye beklenenden daha fazla yavaşlayacak
    IMF: Türkiye beklenenden daha fazla yavaşlayacak

    Küresel büyüme beklentilerini düşüren IMF, Türkiye ekonomisindeki yavaşlamanın öngörülenden fazla olacağını açıkladı.

    Lise öğrencisi, okul harçlığı için çalışmaya giderken kazada öldü
    Lise öğrencisi, okul harçlığı için çalışmaya giderken kazada öldü

    Yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı butiğe giden lise öğrencisi Zinnur Tomay minibüs kazasında hayatını kaybetti.

    Akıncı Üssü davasında 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
    Akıncı Üssü davasında 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

    15 Temmuz'un yönetildiği iddia edilen Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davada savcı mütalaasını sundu.

    Fabrikaya haciz geldi, işçiler hakları ödenmeden ortada bırakıldı
    Fabrikaya haciz geldi, işçiler hakları ödenmeden ortada bırakıldı

    İstanbul Arnavutköy’de Petek Mobilya fabrikası haciz yoluyla boşaltıldı; işçiler ücret ve tazminatları ödenmeden ortada bırakıldı.

    EMEP’ten grevdeki İzocam işçilerine dayanışma ziyareti
    EMEP’ten grevdeki İzocam işçilerine dayanışma ziyareti

    Emek Partisi, toplu sözleşmede anlaşma sağlanamadığı için Kocaeli ve Mersin’de greve çıkan İzocam işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

    ‘100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen var’
    ‘100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen var’

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: 100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen ilk kez oy kullanacak.

    Erdoğan: Enflasyon düştü, sebze meyvede fiyat düşmüyor
    Erdoğan: Enflasyon düştü, sebze meyvede fiyat düşmüyor

    Erdoğan: Marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız.

    Bulgaristan'da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi
    Bulgaristan'da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi

    Bulgaristan'da yaşanan grip salgını nedeniyle yaklaşık 600 okulda eğitime ara verildi.