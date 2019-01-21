HDP, vekillerin polislerce darbedilmesi üzerine yargıyı göreve çağırdı

Açlık grevindeki Leyla Güven'e destek olmak amacıyla Diyarbakır'da yapılan eylemde gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı. Aynı eylemde HDP Milletvekili Remziye Tosun'un darbedilmesine yönelik açıklama yapan HDP'li Ayşe Acar Başaran, kolluk güçlerinin HDP milletvekillerine fiziki saldırısının arttığını söyleyerek yargıyı göreve çağırdı.

"PKK Lideri Abdullah Öcalan’ üzerindeki tecridin kaldırılması talebi" ile 75 gündür açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek vermek amacıyla dün Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP) öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, Diyarbakır E Tipi Cezaevi önünde eylem yapmak istemişti.

Fotoğraf: MA

Cezaevi önünde düdük çalıp slogan atan çok sayıda kadın darbedilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası (SES) Diyarbakır Eş Başkanı Gönül Adıbelli, Gurbet Özel, Gülistan Ekte, Narin Gezgör, Bahar Karakaş Uluğ, Ceylan Aslan, Rozerin Çatak ve Adalet Kaya’nın da aralarında bulunduğu 10 kadın, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı.

‘HDP MİLLETVEKİLLERİNE SALDIRILAR ARTTI’

Öte yandan aynı eylemde HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un da darbedilmesine yönelik HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran açıklama yaptı. Son günlerde kolluk güçleri tarafından HDP milletvekillerine yönelik fiziki saldırının arttığına dikkat çeken Başaran, “Düdüklü bir protesto eylemi dahi bu iktidarı korkutmaktadır. Son bir ay içerisinde kolluk güçlerinin milletvekillerimize fiziki saldırıları artmıştır. Bizler halkımızın iradesiyle seçildik. Halkımızın iradesine saldıranlara karşı elbette gerekli hukuki işlemler yapılacak, hak ettikleri cezaları almaları için hukuk mücadelemiz devam edecektir” dedi.

YARGI GÖREVE ÇAĞRILDI

Saldırılara sessiz kalan AKP iktidarının sorumlu olduğunu belirten Başaran, “Yargı mensuplarını da görevlerini yapmaya, böylesi saldırılara karşı ön alıcı kararlarla sorumluluk almaya çağırıyoruz. Görevi TBMM’yi temsil etmek, milletvekillerini ve milletvekilliği sıfatını korumak, maruz kalacakları saldırı ve hukuksuzluklar karşısında olmak olan Meclis Başkanını, üyelerinin hak ve hukukunu gözetmek ve korumak için harekete geçmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

‘GÜVEN, MUAYENE OLMAYI KABUL ETMİYOR’

Dün akşam Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevine giden Av. Gülşen Özbek, Leyla Güven ile görüşemedi. Güven’in refakatçilerinden bilgi alan Gülşen, Güven’in durumunun kötü olduğunu ve muayene olmayı kabul etmediğini söyledi. Gülşen, “Sağlık Bakanlığının talimatı ile sağlık kontrolünün sayısı artırılmış. Ancak Leyla Güven muayene olmayı kabul etmiyor” diye belirttİ. (HABER MERKEZİ)

75 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven kızının görüşüne çıkamadı