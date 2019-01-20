Van ve Diyarbakır'dan Leyla Güven çağrısı: Hükümet adım atmalı

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemi 75’inci gününde devam ediyor. Yurttaşlar, hükümetin bir an önce adım atmasını isteyerek, tecridin sonlandırılması çağrısı yaptı.

Dün “Demokrasi, özgürlük ve adalet” şiarıyla Diyarbakır İstasyon Meydanında yapılan kitlesel mitinge katılan Sedat Türlü, Leyla Güven’in bütün halkların özgürlüğü için açlık grevine yattığını belirterek, “Bize düşen de özgürlük için başlattığı bu direnişi desteklemektir” dedi. Fatma Timur de, “Leyla Güven’in talebi talebimizdir” diyerek, Güvmöen’in iradesini sahiplendiklerini belirtti.

‘ÇÖZÜM BULUNSUN’

Bir an evvel bu açlık grevlerine çözüm bulunması gerektiğine dikkat çeken Mehmet Göktekin, de “Tecridin kalkmasını istiyoruz” diye konuştu. Tecridin kalkması için Leyla Güven’in açlık grevi eylemini başlattığını hatırlatan Mekiye Güzel, tecridin ortadan kalkmasıyla Türkiye’de adalet ve demokrasinin sağlanabileceğini söyleyerek, “Leyla Güven haklıdır. Leyla Güven’in talebi bütün halkın talebidir. Bu talebin karşılanması gerekiyor” diyerek, “Bir an önce tecridin kaldırılması için devletin bir adım atması gerekiyor. Uluslararası demokrasi güçlerinin de bu konuda adım atması gerekiyor” dedi.

AÇLIK GREVİ KRİTİK AŞAMADA

MA'nın haberine göre tecridin sonlandırılmasını isteyen Vanlılar da çağrı yaptı. Açlık grevlerin kritik bir aşamaya geldiğini hatırlatan Azime Komi, "Açlık grevine giren Leyla Güven’in talebi bizim talebimizdir" dedi. Rojbin Bor da, “Bir an önce bu duruma müdahale edilmesi gerekiyor. Bu açlık grevlerinde farklı bir sonuç çıkarsa devlet tarihinde bir kara leke daha olacaktır. Kaybedecek bir canımız daha yoktur. Bu yönüyle çözüm sağlanması gerektiğini umuyoruz” dedi. Mahmut İnal de, “Dünyada böyle bir adalet yok. Devlet yetkilileri derhal açlık grevleri ile ilgili bir adım atmalıdır” diye belirtti. Öcalan üzerindeki tecridin yıllardır devam ettiğini hatırlatan yurttaşlardan Ali Beyaz da, “Sayın Leyla Güven’in talepleri hükümet yetkilileri tarafından yerine getirilmelidir” dedi.

Leyla Güven’in açlık grevinin kritik bir aşamaya geldiğine dikkat çeken Savaş Abi ise, “Açlık grevi kritik bir aşamaya geldi ve bundan büyük bir kaygı duyuyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)