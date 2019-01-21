75 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven kızının görüşüne çıkamadı

Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde 75 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven’in, bugün kızı Sabiha Temizkan ile yapacağı haftalık görüşe çıkamadığı belirtildi.

Abdullah Öcalan’ın üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin kaldırılması talebiyle 75 gündür bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in sağlık durumunun ağırlaştığı belirtilirken, Güven’in bugün kızı Sabiha Temizkan ile yapacağı haftalık görüşe çıkamadığı öğrenildi.

‘KAĞIT İMZALATTIRILDI’

Sabiha Temizkan, sosyal medya hesabında bugün annesiyle görüştürülmediğine dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Annem bugün ilk kez benimle de görüşmeye çıkamadı. ‘Kendi isteğiyle görüşe çıkmadı’ diye kağıt imzalatmışlar. Annem yahu! El insaf! Çok istediği halde çıkamamış olmalı. Bugün 75 gündür aç! #LeylaGüveniYaşatalım Annemin hapis değil Meclis’te olması gerekiyor.”

Annem bugün ilk kez benimle de görüşmeye çıkamadı. “Kendi isteğiyle görüşe çıkmadı” diye kağıt imzalatmışlar. Annem yahu! El insaf! Çok istediği halde çıkamamış olmalı. Bugün 75 gündür aç! #LeylaGüveniYaşatalım Annemin hapis değil Meclis’te olması gerekiyor. #LeylaGüveneSesVer pic.twitter.com/byjrnUhd2E — sabiha temizkan (@sabihatemizkan) 21 Ocak 2019

HDP: BİLİNCİNİN KAPANMASI DURUMUNDA TIBBİ MÜDAHALEYİ REDDEDİYOR

Öte yandan HDP tarafından yapılan açıklamada sağlık durumu gittikçe ağırlaşan Leyla Güven’in kontrolleri kabul etmediği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Leyla Güven cezaevi idaresine verdiği dilekçede bilincinin kapanması durumunda tıbbi müdahaleyi kabul etmeyeceğini beyan etti. Güven, TTB’den gelecek bağımsız bir sağlık heyeti dışında cezaevinden gönderilen doktorlara muayene olmayı da reddediyor. En son Güven’i kontrol eden hekimler ise, Leyla Güven’in bulunduğu kritik evre dikkate alındığında, Güven’in cezaevi koşullarından kaynaklı ciddi sağlık sorunları yaşayabileceği, cezaevinin aşırı soğuk olması nedeniyle pnömoni gibi enfeksiyonlara yakalanabileceği uyarısında bulundu.”

HDP ayrıca açlık grevi haberleri olduğu için Yeni Yaşam gazetesinin tutuklulara verilmediğini de belirtti. (HABER MERKEZİ)