21 Ocak 2019 15:05

"OHAL bir nesli tehdit eden son derece önemli sorunlar çıkardı"

Mağdurlar İçin Adalet Topluluğu, "2. Yılında OHAL’in Toplumsal Maliyetleri” başlıklı raporunu açıkladı.

"OHAL bir nesli tehdit eden son derece önemli sorunlar çıkardı"

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Cansu Pişkin

    Mağdurlar İçin Adalet Topluluğu’nun 3 bin 776 katılımcı ile görüşerek hazırladığı “2. Yılında OHAL’in Toplumsal Maliyetleri Raporu”na göre, OHAL’e bağlı çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilenlerin ruh dünyasında üç önemli bulgu ortaya çıktı: Şok hali, güvensizlik/paranoyaya varan şüphecilik ve öğrenilmiş çaresizlik. 

    Mağdurlar İçin Adalet Topluluğu’nun hazırladığı "2. Yılında OHAL’in Toplumsal Maliyetleri Raporu”nun sonuçları Taksim Hill’de düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. 3 bin 776 katılımcı ile yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan 993 sayfalık raporun sunumu HDP Milletvekili İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Mağdurlar İçin Adalet Topluluğu Sözcüsü Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Adıyaman Üniversitesinden ihraç edilen Doç. Dr. Bayram Erzurumluoğlu tarafından yapıldı. Raporun sunumuna, HDP Milletvekili Hüda Kaya, Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Siyasetçi Ufuk Uras, Yazar Oya Baydar, Gazeteci-Yazar Aydın Engin, KHK ile ihraç edilen Sosyolog Veli Saçılık ve KHK mağdurlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı. 

    HDP Milletvekili Gergerlioğlu, rapora ilişkin bilgiler verdi. Gergerlioğlu, Türkiye’nin son iki buçuk yılını özetleyen raporda elde edilen veriler ışığında, KHK ile ihraç edilenlerin ruh dünyasında üç önemli bulgunun ortaya çıktığını söyledi: Raporda görüşülen 3 bin 776 katılımcı, 'OHAL’in doğrudan mağdurları, mağdur yakınları ve doğrudan mağduriyeti olmayan bireyler' olarak üç ana kategoride toplandı. OHAL yalnız bir aileyi değil nesli tehdit eden, maddi ve manevi boyutlarıyla son derece önemli sorunlar çıkardı. KHK ile ihraç edilenlerin ruh dünyasında üç önemli bulgu açığa çıktı, şok hali, güvensizlik/paranoyaya varan şüphecilik ve öğrenilmiş çaresizlik. Bu sonuçlar tüm toplumu etkiliyor.

    ‘KOMİSYON TAMAMEN FİYASKO’

    “OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu”nun çalışmalarını da eleştiren Gergerlioğlu, “Açılan davalardan takipsizlik ve beraat kararı aldıkları halde KHK mağdurlarının işe neden iade edilmediğini sorduğum komisyon başkanı, ‘Mahkemelerin kararları bizi ilgilendirmez’ dedi. Komisyon, Mehmet Altan ve binlercesine de yargılamaları devam ettiği halde, ihraç kararı verdi. İade ederken de reddederken de kabul yine hukuksuzluk. Tamamen fiyasko bir komisyon. 2 buçuk yıldır cadı avına uğrayıp da hukukun önüne çıkamayan insanlar var. Bir torbaya bir ton cadı atılmış” diye konuştu. Raporu hazırlarken derinden sarsıldıklarını ifade eden Gergerlioğlu, “İnsan gibi bir Adalet Bakanı bu raporu okuduktan sonra istifa eder” dedi. 

    ‘DEMOKRATLIK ARTTI, MİLLİYETÇİLİK AZALDI’

    Adıyaman Üniversitesinden ihraç edilen Doç. Dr. Bayram Erzurumluoğlu raporun sunumunu yaptı. OHAL döneminin, Orta Çağ’daki "cadı avını" anımsattığını söyleyen Erzurumluoğlu, “KHK’lerde 'damgala, yalnızlaştır ve işini bitir’ mantığı var” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıl yayınlanan raporla bu seneki raporu karşılaştıran Erzurumluoğlu, mağdurların hâlâ güvensiz olduğunu belirtti. Erzurumluoğlu şöyle devam etti: OHAL doğrudan mağdur olmayanları bile fakirleştirdi. Mağdurlar ve yakınları arasında demokratlık artmış milliyetçilik azalmış. KHK ile işlerinden atılanların yüzde 70’i hakkında hiçbir şekilde soruşturma yürütülmemiş. Hamile tutuklular inanılmaz zulüm ve eza görüyorlar çünkü 'cadının çocuğu da cadıdır' mantığıyla yaklaşılıyor ve merhamet gösterilmiyor. KHK’lilerin yüzde 84’ü bu ülkede yaşamak istemiyor.

    ‘KHK İLE İHRAÇ EDİLENLERİN YÜZDE 70’İNE SORUŞTURMA AÇILMADI’

    Erzurumluoğlu’nun özetlediği “2. Yılında OHAL’in Toplumsal Maliyetleri Raporu”na göre,  KHK/OHAL ile işlerinden atılan kişilerin yüzde 99,64’ü, 15 Temmuz 2016 sonrasında muhatap oldukları adli veya cezai soruşturmalardan hiçbirisine 15 Temmuz 2016 öncesinde muhatap olmamış kişiler. Yani, 15 Temmuz sonrası mağdurlar aleyhine açılan idari/adli soruşturmaların tamamına yakını konjonktürel ve geçmişle bir bağı veya temeli bulunmayan soruşturmalardan oluşuyor. Rapordaki çarpıcı verilerden biri de KHK ile ihraç edilenlerin yüzde 70’i hakkında hiçbir şekilde soruşturma açılmamış olması. Rapora göre “masumiyet karinesi” prensibinin yok sayılması ile OHAL/KHK mağdurları “Kendi masumiyetlerini ispat” zorunda bırakıldı. 

    ‘OHAL ÜLKEYİ MEGA BİR TOPLAMA KAMPINA DÖNÜŞTÜRDÜ’

    OHAL’deki yargılama süreçlerine ilişkin de veriler sunan raporda, “OHAL ülkeyi birincil ve ikincil mağdurları açısından ‘kapalı ve/veya açık bir hapishane’ye veya mega bir ‘toplama kampına’ dönüştürdü. OHAL yargılamaları adil bir şekilde yapılmadı. Cadı avları ve cadı yargılamaları ile meşhur, Orta Çağ Avrupası, Engizisyon uygulamalarına benzer yargılama yaklaşımlarının sergilendi. Mağdurlar işledikleri iddia edilen suçlardan bireysel olarak suçlanmak ve bireysel olarak cezalandırılmak yerine aileleri ve/veya akrabaları ile birlikte ‘Toplu hedef gösterilme, toplu hedef alınma, toplu suçlanma ve toplu cezalandırma’ uygulamalarına da maruz bırakıldı. OHAL ve devamındaki süreçte, mağdurların ve yakınlarının hukuk, güvencesi, isş güvencesi ellerinden alındı. Çalışma ve yurtdısşı yasakları ile de açlığa mahkum edildiler.”

    ‘AÇLIĞA MAHKUMİYET’

    OHAL ile birlikte “toplu suç ve toplu cezalandırma” uygulamalarına gidildiğini belirten Erzurumluoğlu rapordaki bulguları şöyle aktardı: OHAL’de ‘gözaltı ve/veya tutukluluk’ deneyimi yaşayanlarla ilgili olarak elde edilen veriler, kendilerine, gözaltında ve hapishanelerde, ‘Sistematik işkence’ uygulandığı yönünde. Ayrıca, tutukluların önemli bir kısmı yakınlarının ikamet ettikleri yerlerden, yüzlerce kilometre uzakta tutuldu. Bu durum, ailelere yarattığı ilave maddi külfetler yanında, çok sayıda trafik kazası veya kaza atlatma olaylarının da yaşanmasına sebep oldu. Belirli bir süre gözaltı ve/veya tutukluluk yaşadıktan sonra denetimli veya denetimsiz olarak serbest bırakılan mağdurlar veya takipsizlik alan mağdurlardan birçogğu için ‘Sivil ölüm’, ‘Sosyal güvencesizlik’ ve ‘Açlıgğa mahkumiyet’ uygulamaları da devam ettirildi. Bu uygulamaların devamında birçoğunun aile üyeleri ve akrabaları da işe alımlarda veya mesleki yeterlilik belgelerinin verilmesinde, ‘güvenlik soruşturması’, ‘mülakat’ gibi uygulamalarla mağdur edilerek bireysel suç ve bireysel ceza uygulamaları yerine, aileleri ile birlikte, ‘toplu suç ve toplu cezalandırma’ uygulama ve yöntemlerine maruz bırakıldı.

    ‘MAĞDURLARIN YÜZDE 83’Ü GİTMEK İSTİYOR’

    Raporda, OHAL/KHK mağdurlarının, dayanma, ayakta kalma veya hayatta kalma güç ve yetilerinin her geçen gün zayıfladığı ve bu sebeple, yaşadıkları ağır mağduriyetlerin getirdigği travmalara dayanamayan çok sayıda mağdurun intihar ettiği yönünde veriler yer alıyor. Yine OHAL /KHK süreçlerinde yaşanan huzursuzluklar sebebiyle boşanmaların da ciddi oranlarda arttığı rapordaki bilgiler arasında. KHK/OHAL mağdurlarının çok önemli bir kısmının ‘eğitim sektörü’nde çalışan öğretmenler ve akademisyenlerden oluştuğunu anımsatan Erzurumluoğlu, “Ülkenin, ekonomisi, üretimi, rekabeti, eğitimi, bilimi, güvenligği ve sağlığı telafisi imkansız zararlar aldı. Yüksekokul ve üzeri okul mezunlarının Türkiye ortalaması yüzde 17 iken OHAL mağdurlarının yüzde 98,7’si yüksekokul ve üzeri okullardan, yüzde 25’i de yüksek lisans ve doktora mezunu. Rapora göre, bu kişilere ‘Türkiye dışına çıkmak fırsatı verilse’, yüzde 83,9’u, yabancı bir ülkeye gitmek ve orada yaşamak istiyor. OHAL uygulamalarının yüksek eğitimli kesimler arasına getirdigği moral ve motivasyon kaybı nedeniyle artık dünya sıralamalarında ilk 300’e girebilen bir tane bile üniversite kalmadıgğı gibi Türkiye kaynaklı tıp, mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler vb. alanlarındaki tüm akademik çıktılar yüzde 30’a varan oranlarda azaldı.

    KHK mağdurları Adana’da panele hazırlanıyor

    KHK mağdurları Adana’da panele hazırlanıyor

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    CHP'li Yüceer: Atanan her 100 öğretmenden 78’i güvencesiz
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Tank palet’in özelleştirilmesi önlenecekse...

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Bizim İşçi B’miz: Sedat

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Sermaye ve yolsuzluk

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Ozan Kabak transferi ve ufuktaki tehlike

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yitirdiklerimiz
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    MHP, 4'ü il 200 belediye başkan adayını açıkladı
    MHP, 4'ü il 200 belediye başkan adayını açıkladı

    Burdur'da Uğur Şen, Çanakkale'de Hakan Pınar, Çorum'da Kenan Şahin, Kırklareli'nde Derya Bulut aday gösterildi.

    CHP: Üsküdar'da 7 bin hayali seçmen tespit ettik
    CHP: Üsküdar'da 7 bin hayali seçmen tespit ettik

    CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı: 7 bin seçmenin burada yaşamadığını, öldüğünü ya da göçtüğünü tespit ettik.

    IMF: Türkiye beklenenden daha fazla yavaşlayacak
    IMF: Türkiye beklenenden daha fazla yavaşlayacak

    Küresel büyüme beklentilerini düşüren IMF, Türkiye ekonomisindeki yavaşlamanın öngörülenden fazla olacağını açıkladı.

    Lise öğrencisi, okul harçlığı için çalışmaya giderken kazada öldü
    Lise öğrencisi, okul harçlığı için çalışmaya giderken kazada öldü

    Yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı butiğe giden lise öğrencisi Zinnur Tomay minibüs kazasında hayatını kaybetti.

    Akıncı Üssü davasında 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
    Akıncı Üssü davasında 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

    15 Temmuz'un yönetildiği iddia edilen Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davada savcı mütalaasını sundu.

    Fabrikaya haciz geldi, işçiler hakları ödenmeden ortada bırakıldı
    Fabrikaya haciz geldi, işçiler hakları ödenmeden ortada bırakıldı

    İstanbul Arnavutköy’de Petek Mobilya fabrikası haciz yoluyla boşaltıldı; işçiler ücret ve tazminatları ödenmeden ortada bırakıldı.

    EMEP’ten grevdeki İzocam işçilerine dayanışma ziyareti
    EMEP’ten grevdeki İzocam işçilerine dayanışma ziyareti

    Emek Partisi, toplu sözleşmede anlaşma sağlanamadığı için Kocaeli ve Mersin’de greve çıkan İzocam işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

    ‘100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen var’
    ‘100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen var’

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: 100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen ilk kez oy kullanacak.

    Siber dolandırıcıların yeni hedefi, Netflix kullanıcıları
    Siber dolandırıcıların yeni hedefi, Netflix kullanıcıları

    GÜNCELLENDİ
    "Çukur" dizisinin ekibinden kök hücre bağışı
    "Çukur" dizisinin ekibinden kök hücre bağışı
    Kumla boğulup, toprağa gömülenlerin hikayesi
    Kumla boğulup, toprağa gömülenlerin hikayesi
    GÜNCELLENDİ
    'Kanlı Ay' tutulması başladı
    'Kanlı Ay' tutulması başladı
    Don Kişot, Türkiye'de ilk defa opera sahnesine çıktı
    Don Kişot, Türkiye'de ilk defa opera sahnesine çıktı
    Erdoğan: Enflasyon düştü, sebze meyvede fiyat düşmüyor
    Erdoğan: Enflasyon düştü, sebze meyvede fiyat düşmüyor

    Erdoğan: Marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız.

    Bulgaristan'da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi
    Bulgaristan'da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi

    Bulgaristan'da yaşanan grip salgını nedeniyle yaklaşık 600 okulda eğitime ara verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında kötü yemeğe isyan
    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında kötü yemeğe isyan

    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler yemeklerin kötü ve az verilmesini protesto etmek için yürüyüş yaptı.

    İYİ Partinin seçmen taşıma itirazları incelenmeden reddedildi
    İYİ Partinin seçmen taşıma itirazları incelenmeden reddedildi

    İYİ Partinin seçmen taşıma iddiaları ile ilgili yaptığı itirazların incelenmeden reddedildiği açıklandı.

    Meral Beştaş tecavüzden tutuklanan polisleri İçişleri Bakanı'na sordu
    Meral Beştaş tecavüzden tutuklanan polisleri İçişleri Bakanı'na sordu

    HDP'li Beştaş, İstanbul'da iki polisin bir kadına şiddet ve tecavüzünün amirleri tarafından örtbas edilmeye çalışılmasını İçişleri Bakanı'na sordu.

    ABD-YPG ortak devriyesine saldırı
    ABD-YPG ortak devriyesine saldırı

    Suriye'de ABD ve YPG'nin ortak devriyesine saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: Arşiv)

    GÜNCELLENDİ
    Evrensel Muhabiri Kemal Özer için tahliye kararı verildi
    Evrensel Muhabiri Kemal Özer için tahliye kararı verildi

    Evrensel’in Dersim Muhabiri Kemal Özer için 16 aylık tutukluluğun ardından tahliye kararı verildi.

    Arap Birliği ekonomi zirvesine zayıf katılım damgasını vurdu
    Arap Birliği ekonomi zirvesine zayıf katılım damgasını vurdu

    Lübnan’da dördüncüsü düzenlenen Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Zirvesi devlet liderlerinin katılmaması nedeniyle zayıf geçti.

    Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu test çalışmaları için kapatıldı
    Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu test çalışmaları için kapatıldı

    Marmaray’da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle 1.5 ay kapalı kalacak.

    İZBAN'da grev yasağı sonrası zam teklifi düşürüldü
    İZBAN'da grev yasağı sonrası zam teklifi düşürüldü

    İZBAN yönetimi daha önce yüzde 30 oranında verilen zam teklifini yüzde 26'ya düşürdü. Teklifin geri çekilmesine tepkiler geldi.

    Adana'da bir erkek tartışma bahanesiyle eşini öldürdü
    Adana'da bir erkek tartışma bahanesiyle eşini öldürdü

    Adana'da bir erkek, tartışma bahanesiyle eşini bıçaklayarak öldürdü.

    Gölköy’de evler heyelan riski ile karşı karşıya
    Gölköy’de evler heyelan riski ile karşı karşıya

    Ordu Gölköy’de karın erimesi sonrası toprak kayması meydana geldi. Yüksek gerilim hattı direklerindeyse yıkılma tehlikesi oluştu.

    Adana'da 14 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan erkek tutuklandı
    Adana'da 14 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan erkek tutuklandı

    Adana'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunurken yakalanan erkek tutuklandı.

    Yargıdan yeni tip suç icadı: Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama
    Yargıdan yeni tip suç icadı: Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama

    Ekşi Sözlük'te Aleviler ve Osmanlı başlığı altındaki yorumlara tepki gösteren yazara ‘Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama’ davası açıldı.

    Şiddetli yağmur ürünü azalttı, fiyatları artırdı
    Şiddetli yağmur ürünü azalttı, fiyatları artırdı

    İzmir’de iki haftadır süren yağmur sebebiyle tarlaları su bastı, pazarda ürün miktarı azaldı, fiyatlar arttı.

    Erdoğan'ın eski danışmanı Yeni Şafak'tan ayrıldı
    Erdoğan'ın eski danışmanı Yeni Şafak'tan ayrıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, bugünkü yazısıyla gazeteye veda ettiğini duyurdu.