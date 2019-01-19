KHK mağdurları Adana’da panele hazırlanıyor

Volkan PEKAL

Adana

Kimi zaman intiharlarla, kimi zaman göç yolunda dalgalara dayanamayan bedenlerinin kıyıya vurması ile gündeme gelen KHK mağdurları binin üzerinde ihracın bulunduğu Adana’da panele hazırlanıyor. Hukuki bir süreç işletilmeden, kendilerine savunma hakkı dahi tanınmadan görevlerinden ihraç edilerek aileleri ile birlikte hayaları karartılan emekçiler İHD bünyesinde ‘Adana KHK Mağdurları’ ismi ile birlikte bir araya geldi.

‘YAŞANAN YIKIMLAR KARŞISINDA BİR ARAYA GELDİK’

KHK mağdurlarından Eğitim Sen Üyesi Münir Korkmaz, KESK üyesi mağdurların hem sendikaları hem çevresi tarafından desteklendiğini belirterek diğer mağdurların yaşantılarındaki yıkımları görünce diğer mağdurlarla İHD’de bir araya geldiklerini ifade etti. Emekçilerin kendilerini ifade etmeye ihtiyaçları olduğunu ifade eden Korkmaz, 26 Ocak tarihinde Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde “Çalışma Hakkının İhlali, Sivil Ölüm” isimi ile düzenledikleri, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Faruk Gergerlioğlu ve SP Milletvekili Cihangir İslam’ın konuşmacı olarak katılacağı söyleşi için tüm emekçilere çağrıda bulundu.

Ortada 140 bin kişilik bir mağduriyet olduğunu dile getiren Korkmaz, “Sorgusuz sualsiz işten atma zaten bir insan hakkı ihlalidir. Dolayısıyla insan hakları bünyesinde bir araya geldik. Biz çevremizden destek alıyoruz ama korkunun etkisi ile aileleri tarafından eve alınmayan, evlilikleri bozulan, intihar eden ya da intihar belirtileri ortaya çıkanlar var. Herkesten panelde kendisini ifade etmesini bekliyoruz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

‘OHAL KOMİSYONU LAĞVEDİLSİN, HUKUKİ SÜREÇ İŞLETİLSİN’

Adana’da binin üzerinde ihraç edilmiş emekçi olduğunu ifade eden Korkmaz, “Bizim ihraçlarımızda herhangi bir dayanak yoktu. Hiçbir gerekçe belirtilmeden işten atıldık. Bylock, çocuğunu okulda okutma, sendika üyeliği gibi kriterlerle işten atılanlar var. Bir kısmı hakkında ‘kovuşturmaya gerek yok’ kararı veriyorlar” dedi. OHAL Komisyonu’nun süresi bir yıl daha uzatıldığını hatırlatan Korkmaz, “50 bin kişi incelenmiş, çok az kişi iade edildi. 75 bin kişi hala bekleniyor. Hepsi kısa sürede tamamlansa bile komisyon bir yargı mercii değil. Biz OHAL komisyonu lağvedilerek öncelikle görevlerimize iade edilmeyi sonra da hukuki süreç işletilecek bir durum varsa hukukun işletilmesini istiyoruz” dedi.