Diyarbakır’da Leyla Güven için binler bir araya geldi

İnanç YILDIZ

Diyarbakır

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in açlık grevine dikkat çekmek için Diyarbakır'da “Demokrasi, Özgürlük, Adalet mitingi" gerçekleştirildi. İstasyon Meydanı'nda yapılan mitinge binlerce kişi katıldı. Miting alanına "Leyla Güven haklıdır”, “Biz anayız, savaşsız bir dünya istiyoruz”, “Barış için çözüm, tek çare müzakere”, “Kardeşliğin dünyasını emekle ve mücadele ile kuracağız”, “Halkın iradesi yok sayılamaz", "Halkın iradesi gasp edilemez” gibi çeşitli pankartlar asıldı.

Tertip Komitesi Başkanı Ramazan Kaval, tecridin insanlığa aykırı olduğunu söyleyerek “İnsanlık için tecritin kaldırılmasını istiyoruz” dedi. Miting alanında Leyla Güven'in gönderdiği mektup okundu. Güven “İnancımız ve direnişimiz ile bu mücadele başarı ile sonuçlanacaktır. Bu uğurda bedenimi seve seve vereceğimi belirtmek istiyorum. Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kalkana kadar açlık grevini bitirmeyeceğim” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

DTK Eş Başkanı Bedran Öztürk, Kürt halkının iradesi üzerinde büyük bir baskı olduğunu söyledi. AKP-MHP ittifakı ile Kürt halkının üzerine gelindiğini ifade eden Öztürk, “Öcalan'ın üzerindeki tecrit Kürt halkının iradesinin üzerindedir. İrademizi kimseye teslim etmeyeceğiz. Barış, özgürlük, demokrasi istiyorduk. Faşistler istemiyorlar. Biliyoruz ki tecrit kalkınca barış gelecek. Bu yüzden istemiyorlar. Kardeşliğimiz halklar içindir. Faşist zihniyet ile kardeş olmayacağız. Kürtlere yapılanları unutmayacağız” şeklinde konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan da “Bu topraklarda Kürtlerin kendi kendini yönetme anlayışı karşısında kirli politikalar dayatılıyor. Öcalan üzerinden yürütülen bu politikalar başarılı olmayacaktır. Onlarca kez söylendi. Savaş ve gerilim ile hiç bir sorun çözülmedi. Kürt halkının temsilcileri muhatap alınarak sorunlar çözülür. 'Kürtlerin iradeleri teslim alınarak sorunu çözeriz' diyorlar ama burada AKP bir tane Kürtü teslim alamayacaktır. Bundan dolayı sözümüz halkımızadır. Mücadelemizi yükseltmeliyz. Bu sadece açlık grevi direnişlerinin üzerinde kalmamalıdır. Onların sesini dünyaya duyurmalıyız” dedi.

Açlık grevleri için uluslararası kamuoyuna çağrı yapıldı

'AVUKATLARLA GÖRÜŞMESİ DÜZENLİ BİR HALE GETİRİLMELİ'

Fotoğraf: Evrensel

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise yaptığı konuşmada "Hiç kimse bizim onurlu mücadelemizi yok sayamaz. Bir kez daha Leyla Güven’e bu meydandan selam gönderiyoruz. Onun talebi Kürt halkının talebidir. Başlatmış olduğu açlık grevi görmezden gelinecek bir eylem değildir. Birçok yerde insanlar bedenini açlık grevine yatırdı. Tecrit bir an önce kaldırılsın mesajını veriyorlar. Yaklaşık 20 yıldır devam eden bir tecrit var. Sadece 2015 yılında başlayan müzakere görüşmeleri ile insanlar geleceğe umutla bakıyordu. Hiç kimsenin kapısına cenaze gitmiyordu. Ancak o kapının kapanması ve Öcalan'ın ağırlaştırılmış tecrit ile karşı karşıya kalmasıyla süreç eskiye döndü. Mehmet Öcalan’ın İmralı'ya gitmesi önemlidir ancak bu bir aile görüşmesidir. Avukatlarla görüşmesi düzenli bir hale getirilmelidir. Tecrit kalkmalıdır çünkü yaşananlar sadece Kürtleri ilgilendirmeyecek. Bütün toplumsal kesimlere sesleniyorum. Cezaevlerinde olumsuz bir durumun olmaması için bir söz söylenmelidir. Baskıların son bulması için Leyla'nın sesine ses olmalıyız. Tecritin kaldırılmasını Türkiye halkları başaracaktır. Buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.