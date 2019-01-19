Cemaat yurdunda 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Beykoz'da bir cemaat yurdunda bir çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti. Yarkadaş, "Yeter! Canımız yanıyor, çocuklarımızın geleceği karartılıyor" diyerek tepki gösterdi.

Yarkadaş, Beykoz'un İshaklı Köyü'ndeki bir cemaat yurdunda cinsel istismar vakası yaşandığını ileri sürerek, "Yeter! Canımız yanıyor, çocuklarımızın geleceği karartılıyor" dedi. Yarkadaş, dini cemaatlerin yurt ve kurslarında yaşanan cinsel istismar vakalarını engelleyecek bir mekanizmanın olmamasının, çocukların geleceğini kararttığını ifade etti.

"CEMAAT YURDUNDA YAYGINLAŞAN BİR İSTİSMAR ZİNCİRİ VAR"

Eline geçen bir polis ifadesini okuduğunu dile getiren Yarkadaş, bilgileri şu şekilde paylaştı: "Ailelerinden koparılıp cemaatlerin yurtları ve Kur'an kurslarına verilen çocukların yaşadığı cinsel istismarlara bir yenisi daha eklendi. Bir ailenin gönderdiği polis tutanağını dehşet içinde okudum. Cinsel istismar iki gün önce yaşanıyor. Beykoz'un İshaklı Köyü'ndeki kursta yaşanan istismarlar, 11 yaşındaki bir çocuk, 13 yaşındaki bir çocuğun kendisine yönelik istismarıyla başlıyor. İstismara şahit olan kurs görevlisi, 'Böyle şeyler yapmayın' diyerek odadan çıkıyor. Mağdur küçük çocuk ise 'Abi yapma günah' diyor.

Okuduğu polis ifadelerinin detaylarını açıklamayan Yarkadaş, "Ne yazık ki, cemaat yurdunda yaygınlaşan bir istismar zinciri var. Öğrenciler arasındaki istismar vakalarını önleyen ve önleyecek bir mekanizma da yok. Küçücük çocuklar ailelerinden uzak güvensiz bir ortamdalar. Bu ve buna benzer binlerce cemaat yurdu var! Ne bir denetim var; ne de bu tür vakaları engelleyecek bir sistem. Yeter! Din eğitimi adı altında çocuklarımızın geleceğini karartmayın! O çocuklar ülkemizin geleceğidir. Çocuklarımızı istismara kurban ettirmeyin! İçimiz acıyor!" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)