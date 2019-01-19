Asgari ücretliler borç batağında

Burcu YILDIRIM

Ankara

CHP Bilim Platformu ve Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanarak Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerine dağıtılan bilgi notunda, asgari ücrete dair sorunlar ve çözüm önerileri sıralandı. Notta yer alan verilerle asgari ücretlilerin borç batağında olduğuna dikkat çekildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel'in başkanlığındaki CHP Arge - Bilim, Yönetim Kültür Platformu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu yönetimindeki Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcılığı tarafından “Hakça Bir Asgari Ücret İnsanca Bir Yaşam İçin Zorunluluktur" başlıklı politika notu hazırlandı. Bilgi notuna göre, asgari ücretin düşük olması ve buna bağlı olarak genel ücretler seviyesinin düşük seyretmesi sebebiyle emekçiler daha fazla borçlanmak zorunda kaldı. Merkez Bankası 2018 2. çeyrek Finansal Hesaplar Raporu’na göre Türkiye'de hane halkı borcunun harcanabilir gelire oranı yüzde 48 düzeyinde ve bu oran AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında ise yüzde 4,3 düzeyindeki Türkiye’de emekçilerin çok uzun süreler çalışmasına karşın düşük ücretler elde ettiğine dikkat çekilen notta, “Asgari ücretin reel olarak gerilemesi emekçilerin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biridir. Asgari ücret ortalama dolar kuru dikkate alındığında 2017 yılında yüzde 10,4, 2018 yılında ise yüzde 13,5 geriledi. Enflasyondan arındırılarak bakıldığında reel asgari ücret 2017 yılında yüzde 3,5; 2018 yılında ise yüzde 5 geriledi. İlk belirlendiğinde dahi bir işçinin geçim ücretnin altında olan net asgari ücretteki bu gerilemeler, hayatın asgari ücretliler için çok daha zorlaştığını ve milyonların hayat pahallılığının altında ezildiğine işaret ediyor. Günlük kura bakıldığında 2018 yılı içinde asgari ücretin gerileme oranının yüzde 30’u aştığı ifade edildi.

Bilgi notunda “CHP Ne Yapacak” başlıklı bölümde ise asgari ücretin belirlenmesinde TÜİK'in her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonuna sunduğu bir işçinin geçim maliyetinin alt sınır olarak kabul edileceği, asgari ücretin vergiden muaf tutulacağı, orta vadeli programda o yıl için belirlenen enflasyon tahmininin dikkate alınacağı şeklinde sıralandı.