Cumhurbaşkanı Erdoğan, Piyanist Fazıl Say’ın konserini izledi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Ankara'da Congresium Salonu'nda gerçekleşen “Truva Sonatı” konserini izledi.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

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Erdoğan'ın katılımı nedeniyle, konserin yapılacağı salon içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Davetliler de yüksek güvenlikten geçirilerek içeri alındı.

Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ı konserine davet etmiş Erdoğan ise “program uyarsa gelebilirim” demişti. (HABER MERKEZİ)

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'DİNE HAKARET' İDDİASIYLA YARGILANMIŞ, KONSERLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yazdığı belirtilen sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alanen aşağılamak" suçundan aldığı 10 aylık hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasından sonra yeniden yargılanan Fazıl Say beraat etmişti.

Ömer Hayyam'ın dizeleri paylaşan Fazıl Say'a açılan davanın ihbarcısının, 'Adnan Oktar' operasyonunda tutuklanan Ali Emre Bukağlı olduğu ortaya çıkmıştı.

Sonrasında Fazıl Say, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından orta öğretim müzik dersi taslağından çıkarılmış ve çok sayıda konseri iptal edilmişti.

Fazıl Say, “En üstten en alt kademelere yayılmış ‘Fazıl Say defolsun gitsin!’ algısına karşı mücadele vereceğini” ifade ederek, “Ülkemde yaşamak istiyorum ve ülkemde sanatımı yapmak istiyorum” demişti. (HABER MERKEZİ)

Müfredattan çıkartılan Fazıl Say'dan açıklama

Piyanist Fazıl Say: Ülkemde sanatımı yapmak istiyorum