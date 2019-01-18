18 Ocak 2019 21:22
Son Düzenlenme Tarihi: 19 Ocak 2019 07:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Piyanist Fazıl Say’ın konserini izledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Piyanist ve Besteci Fazıl Say’ın 'Truva Sonatı' konserini izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Piyanist Fazıl Say’ın konserini izledi

Fotoğraf: AA

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    AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Ankara'da Congresium Salonu'nda gerçekleşen “Truva Sonatı” konserini izledi.

    Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

    Fotoğraf: AA

    Erdoğan'ın katılımı nedeniyle, konserin yapılacağı salon içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Davetliler de yüksek güvenlikten geçirilerek içeri alındı.

    Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ı konserine davet etmiş Erdoğan ise “program uyarsa gelebilirim” demişti. (HABER MERKEZİ)

    Fotoğraf: AA

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    Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yazdığı belirtilen sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alanen aşağılamak" suçundan aldığı 10 aylık hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasından sonra yeniden yargılanan Fazıl Say beraat etmişti.

    Ömer Hayyam'ın dizeleri paylaşan Fazıl Say'a açılan davanın ihbarcısının, 'Adnan Oktar' operasyonunda tutuklanan Ali Emre Bukağlı olduğu ortaya çıkmıştı.

    Sonrasında Fazıl Say, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından orta öğretim müzik dersi taslağından çıkarılmış ve çok sayıda konseri iptal edilmişti.

    Fazıl Say, “En üstten en alt kademelere yayılmış ‘Fazıl Say defolsun gitsin!’ algısına karşı mücadele vereceğini” ifade ederek, “Ülkemde yaşamak istiyorum ve ülkemde sanatımı yapmak istiyorum” demişti. (HABER MERKEZİ)

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