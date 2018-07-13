Piyanist FazÄ±l Say: Ãœlkemde sanatÄ±mÄ± yapmak istiyorum

Piyanist FazÄ±l Say: Devletin kurumlarÄ±nda yÄ±llardÄ±r yasaklÄ± gibi bir durumdayÄ±m. â€˜FazÄ±l Say defolsun gitsin!â€™ algÄ±sÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele vereceÄŸim.

Piyanist FazÄ±l Say, “En üstten en alt kademelere yayÄ±lmÄ±ÅŸ ‘FazÄ±l Say defolsun gitsin!’ algÄ±sÄ±na karÅŸÄ± mücadele vereceÄŸini” ifade ederek, “Ülkemde yaÅŸamak istiyorum ve ülkemde sanatÄ±mÄ± yapmak istiyorum” dedi.

SanatçÄ± FazÄ±l Say yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada devlet kurumlarÄ±nda yÄ±llardÄ±r yasaklÄ± gibi bir durumda olduÄŸunu söyleyerek, “Devletin kurumlarÄ±nda hem yorumcu hem de besteci olarak zaten yÄ±llardÄ±r yasaklÄ± gibi bir durumdayÄ±m. DünyanÄ±n en önde gelen kurumlarÄ±yla yÄ±lda 100 kere çalÄ±ÅŸÄ±yorum, ülkemde bu olamÄ±yor” dedi.

Bu konuda kendisine dair oluÅŸan önyargÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Say ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Benimle konser organizasyonu için çalÄ±ÅŸan bir belediye suç mu iÅŸlemiÅŸ olur? Lütfen, bu yanlÄ±ÅŸlardan dönelim. Sonra…Üniversitelerde tekrar konserler vermek istiyorum. YÄ±llardÄ±r üniversitelere davet edilmiyorum. Gençlerle buluÅŸamÄ±yorum. Bu kapÄ±larÄ±n da ardÄ±na kadar açÄ±lmasÄ± için gayret edeceÄŸim.”

‘BU HATALARDAN DÖNELÄ°M’

“Bu durum kime ne kazandÄ±rdÄ± ki?” diye soran Say; “En üstten en alt kademelere yayÄ±lmÄ±ÅŸ ‘FazÄ±l Say defolsun gitsin!’ algÄ±sÄ±na karÅŸÄ± mücadele vereceÄŸim. Çünkü, ‘FazÄ±l Say defolsun!’ zihniyetinin kimseye bir faydasÄ± yok. 81 milyon insanÄ±n bir tanesine bile faydasÄ± yok. Bu durum, sadece utanç yaratÄ±r, tüm dünyada bugüne kadar gördüÄŸü gibi her seferinde de tepki çeker. Bu yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Bu hatalardan dönelim istiyorum.” uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

SorunlarÄ±n çözmesi için diyalog ve uzlaÅŸÄ± için elini uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Say, “Memleketimde sanatÄ±mÄ± pürüzsüz icra etmek istiyorum. Burada herkesten de destek bekliyorum. Sonuna kadar Atatürkçüyüm. Bununla gurur duyuyorum. DüÅŸünceler, duruÅŸlar ve kültürler farklÄ± olabilir. Ama dost olunmayacak diye bir ÅŸey yoktur. Gelin bu hatalardan dönelim.” dedi. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 15:17

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