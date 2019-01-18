Didem Uslu'nun katili babası çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda cenazesi parçalara ayrılmış halde bulunan Didem Uslu'yu, babası Hasan Uslu'nun öldürdüğü ortaya çıktı. Didem Uslu'nun babası Hasan Uslu, gözaltındaki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Didem Uslu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Uslu ailesinin oturduğu evde yapılan aramada cinayete dair deliller bulundu. Bu gelişmenin ardından Didem Uslu'nun babası Hasan, annesi Satı ile İstanbul'da oturduğu belirlenen kız kardeşi Özlem Uslu'yu gözaltına aldı. Baba Hasan Uslu ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek kızını evde çıkan tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf etti. Baba Uslu, kızının cesedini bıçakla parçalara ayırdıktan sonra uzuvları 3-4 gün içerisinde dışarı çıkarıp ormanlık alana attığını söyledi. Soruşturma kapsamında ormanlık alana götürülen baba Uslu, kızına ait uzuvların yerlerini gösterdi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgunun ardından Didem Uslu'nun kız kardeşi Özlem Uslu serbest bırakılırken, anne Satı ve baba Hasan Uslu ise işlemlerden sonra sağlık kontrolünden geçirilerek Keşan Adliyesine sevk edildi.

Didem Uslu'yu öldüren katil Hasan Uslu | Fotoğraf: DHA

NE OLMUŞTU?

Keşan'da 9 Ocak Çarşamba günü, ormanlık alanda kozalak toplamaya giden bir kişi tarafından gazete kağıdına sarılmış kesik insan kolu bulunmuştu. Polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde, omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, Didem Uslu isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aynı bölgede arama başlatılmıştı. Ormanlık alanda birer gün arayla kadına ait olduğu değerlendirilen kalça kemiğinin yanı sıra diğer uzuvlar da bulundu. Yapılan incelemede, vücut parçaları üzerinde düzgün kesikler olduğu belirlendi. Yapılan parmak izi incelemesinde uzuvların Didem Uslu'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Uslu'nun şüpheli olan anne ve babası bugün gözaltına alındı. Uslu'nun babası Hasan Uslu, gözaltındaki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. (HABER MERKEZİ)