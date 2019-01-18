18 Ocak 2019 10:45

Sömestirde çocuklarınızla izleyebileceğiniz filmler

İyi tatiller dileğiyle sömestir tatilinde sinemaya gidecek çocuklara vizyondaki filmleri derledik...

Sömestirde çocuklarınızla izleyebileceğiniz filmler

Fotoğraf: Unsplash

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    Yarın toplam 17 milyon 774 bin 780 öğrenci  karne aldıktan sonra iki haftalık yarıyıl tatiline girecek. Yoğun okul temposu nedeniyle çocuklarıyla diledikleri gibi vakit geçiremeyen ebeveynler, tatilin sona erdiği 4 Şubat Pazartesi tarihine kadar birlikte olmak için fırsat yakalayacak. Ebeveynlerin tatilde çocuklarıyla gerçekleştireceği en keyifli aktivitelerden biri de sinemaya gitmek. İyi tatiller dileğiyle sömestir tatilinde sinemaya gidecek çocuklara vizyondaki filmleri derledik...

    CAN DOSTLAR

    Eskiden sokaklarda ve bahçelerde gönüllerince oynayan çocukların günümüzde cep telefonlarını nasıl da ellerinden bırakamadıklarından, tabletlerde oyun oynamaktan birlikte vakit geçiremediklerinden dem vuran bir film bugün vizyona giriyor. Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibinin canlandırdığı filmin kahramanları bu duruma bir son vermeye karar vermiş ve mahalleye yeni gelen çocukların ısrarıyla dışarıya çıkıp parklarda oynamaya başlamıştır. Ancak oyun oynadıkları parkın yakınında yaşayan Kötü Kazım onlara bir türlü rahat vermez. Çocuklar, büyük bir sır saklayan Kötü Kazım’dan parkı geri almaya çalışır. Can Dostlar’ın yönetmen koltuğunda ekibin diğer filmi “Bizim Köyün Şarkısı”nı da yönetmiş olan Tuğçe Soysop bulunuyor.

    KİMSESİZ ÇOCUK REMİ

    Orijinal adı RÉMİ SANS FAMİLLE olan Fransız filmi, Remi isimli ‘yetim’ bir çocuğun maceralarını anlatıyor. Remi, sütannesi Madam Berberin’in yanına verilmiştir. Üvey babası Jerome Berberin, Remi 10 yaşına ulaştığında onu para karşılığında Sokak Müzisyeni Signor Vitalis’e satar. Bu yeni hayatında Remi akrobatlık yapmaya ve şarkı söylemeye başlar. Maceraları sırasında ekmeğini kazanmanın ve hayatın zorluğunu öğrenen Remi, sadık köpeği Capi ve küçük maymun Joli-Coeur eşliğinde tüm Fransa’yı gezer. Signor Vitalis Remi’nin harika bir sesi olduğunu keşfedecektir. Filmin Yönetmeni Antoine Blossier.

    MAŞA İLE KOCA AYI

    Emekli sirk ayısıyla küçük kız Maşa’nın maceralarını anlatan serinin üçüncü filmi. Rus folklorunun en önemli karakterlerini sinemaya taşıyan bu animasyon filmde Maşa ve dostu ayı, birlikte yepyeni maceralar yaşıyor.

    SÜPER AYI

    Sömestrde beyazperdeyi şenlendiren ayı karakterlerinden biri de bu filmde. Ayı Dash ve oğlu Zack bir yolculuğa çıktıkları sırada avcıların saldırısına uğrarlar. Zack avcılar tarafından yakalanır. Dash ise oğlunu bulmadan eve geri dönmemeye yemin eder. Zack avcıların onu sattığı hayvan tüccarının elindeki diğer hayvanlarla kaçma planları yaparken Dash de oğlunun izini sürmeye devam eder. 

    UÇAN HALI VE KAYIP ELMAS

    Fantastik bir animasyon filmi olan Uçan Halı ve Kayıp Elmas bugün vizyona giriyor. Filmin Başkarakteri Ahmet, yaşadığı köyü terk edip dünyayı dolaşmayı, ünlü bir gezgin olmayı hayal etmektedir. Ancak bir terzi olan babası onu aile mesleğini yapmaya zorlar. Günlerden bir gün bulduğu halının sihirli bir uçan halı olduğunu keşfedince Ahmet’in hayatı değişir. Artık hayallerini gerçekleştirebilecek, istediği yere gidebilecektir.

    EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3: GİZLİ DÜNYA

    Ejderhalar ve insanlar arasındaki ilişkileri konu alan Dean DeBlois yönetmenliğindeki animasyon serisi, 25 Ocak’ta vizyona giriyor. Serinin bu üçüncü filminde artık insanlar ve ejderhalar arasında barış hüküm sürmektedir. Başkahraman Hicks ejderhası Dişsiz ile yaşamakta, Vikingler için ejderha eğitmenliği yapmaktadır. Soyunun tükenmiş olduğunu zanneden Dişsiz kendisi gibi bir ejderha ile karşılaşınca Hicks’e kafa tutar. Ejderhalar ve insanlar arasında yeniden bir çekişme başlar.

    ROBİN HOOD

    Robin Hood’un Haçlı Seferi’nden dönüşüyle birlikte yolsuzluk ve kötülük dolu bir Sherwood Ormanı ile karşı karşıya kalır. Robin Hood bir yandan yerel halkın ekonomik sıkıntılarına yardım ederken, bir yandan da Nottingham Şerifi’nin yolsuzluklarıyla savaşır. “Kingsman” serisi ile tanınan Genç Yıldız Taron Egerton’ın başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda “Black Mirror” ve “Peaky Blinders” gibi önemli dizilerde yönetmenlik yapmış olan Otto Bathurst oturuyor. Filmde başrol isme Little John rolünde Oscar ödüllü Jamie Foxx, Friar Tuck rolünde Tim Minchin, Marian rolünde Eve Hewson, Nottingham Şerifi rolünde Altın Küre adayı Ben Mendelsohn ve Will Scarlet rolünde “Fifty Shades” serisinin yıldızı Jamie Dornan eşlik ediyor.

    RALPH VE İNTERNET

    2012 yapımı “Oyunbozan Ralph”in devam halkası olan Ralph ve internet filminde Ralph bir kez daha kurtarma görevine soyunuyor. Oyun alanının Turbo’nun intikamından kurtarılmasından altı yıl sonra Sugar Rush oyunu yeni bir tehlike altındadır. Oyun bozulmuş ve yeniden çalışması için bir parçaya ihtiyaç vardır. Eski düşman-yeni arkadaşlar olan Ralph ve Vanellope oyunu kurtarmak için Litwak’in oyun salonuna internet aracılığıyla girmek zorunda kalır. İkili, internette yollarını bulmak için internet sakinlerine güvenmektedir. Bu sakinlerin arasında popüler “BuzzTube” sitesinin baş algoritması, kalbi ve ruhu olan Yesss adlı web sitesi girişimcisi de vardır. Ralph ve Vanellope gerekli olan parçayı bulup oyunu kurtarmayı başarabilecek midir? (KÜLTÜR SERVİSİ)

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