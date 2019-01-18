Ercan Taner, beIN Sports'tan ayrıldı

Spor spikeri Ercan Taner, beIN Sports'tan ayrıldığını açıkladı.

Resmi Twitter hesabından gece 03.25'te bir mesaj paylaşan Taner, "Gördüğüm lüzum üzerine, Perşembe akşamı saat 23:00’da Bein Sports’dan istifa ettim... Sevgi ve saygılarımla..." dedi.

Gördüğüm lüzum üzerine,

Perşembe akşamı saat 23:00’da Bein Sports’dan

istifa ettim...

Sevgi ve saygılarımla... — Ercan Taner (@ercantofficial) 18 Ocak 2019

Sporseverler için televizyon ekranlarının en tanıdık ses ve simalarından biri olan Ercan Taner, 2018 Ağustos ayında NTV'den ayrılarak beIN Sports'a geçmişti. Ercan Taner Süper Lig'in ilk yarısı boyunca lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarında görev almıştı. (SPOR SERVİSİ)