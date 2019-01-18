18 Ocak 2019 09:07Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ocak 2019 09:14
Ercan Taner, beIN Sports'tan ayrıldı
Televizyon ekranlarının en sevilen spor spikerlerinden Ercan Taner, beIN Sports'tan ayrıldı.
Ekran görüntüsü: Ercan Taner Twitter hesabı https://twitter.com/ercantofficial
Spor spikeri Ercan Taner, beIN Sports'tan ayrıldığını açıkladı.
Resmi Twitter hesabından gece 03.25'te bir mesaj paylaşan Taner, "Gördüğüm lüzum üzerine, Perşembe akşamı saat 23:00’da Bein Sports’dan istifa ettim... Sevgi ve saygılarımla..." dedi.
Gördüğüm lüzum üzerine,— Ercan Taner (@ercantofficial) 18 Ocak 2019
Perşembe akşamı saat 23:00’da Bein Sports’dan
istifa ettim...
Sevgi ve saygılarımla...
Sporseverler için televizyon ekranlarının en tanıdık ses ve simalarından biri olan Ercan Taner, 2018 Ağustos ayında NTV'den ayrılarak beIN Sports'a geçmişti. Ercan Taner Süper Lig'in ilk yarısı boyunca lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarında görev almıştı. (SPOR SERVİSİ)