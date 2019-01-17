İzmir’de TARİŞ işçilerine destek için miting yapılacak

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağ Fabrikasında DİSK/Gıda-İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan işçilere destek için basın açıklaması düzenledi.

DİSK Ege Bölge Temsilciliğinde yapılan basın açıklamasını Emek ve Demokrasi Güçleri adına KESK Dönem Sözcüsü Hülya Ulaşoğlu okudu. Ulaşoğlu, 25 Ocak Cuma günü fabrika önünde miting yapacaklarını açıkladı. Ayrıca talepler kabul edilene kadar İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak herkesi TARİŞ ürünlerini kullanmamaya davet etti.

Ulaşoğlu yaptığı açıklamada, “TARİŞ'i yönetenler buranın bir kooperatif olduğunu unuturcasına birlik, dayanışma duygularını bir kenara iterek 7 işçiyi işten çıkarmıştır. İşten çıkarmalarla ilgili bilgi almak ve arkadaşlarına yapılan haksızlığın giderilmesini isteyen işçilerin ve sendikacıların da gözaltına alınması için başvuruda bulunarak gözaltına aldırmıştır” dedi.

“TARİŞ ÜRÜNLERİNİ KULLANMAYACAĞIZ”

72 gündür fabrika önünde devam eden direnişteki işçilere ve sendikacılara açılan davayı eleştiren Ulaşoğlu, “TARİŞ yönetimi fabrikada çalışan üyelerimize dönük çok yoğun ve sistematik bir baskı uyguluyor ve işçileri sendikadan istifaya zorluyor. TARİŞ yönetimi işçilerin anayasal haklarına saygı göstermiyor” diye konuştu.

“Atılan işçiler geri alınsın, sendika haklarımız tanınsın taleplerine sahip çıkmaya çağırıyoruz” diyen Ulaşoğlu, sorun çözülene, işçilerin talepleri kabul edilene kadar İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak TARİŞ ürünlerini kullanmayacaklarını bildirdi.

“25 OCAK’TA TARİŞ ÖNÜNDEYİZ”

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise “DİSK 'e bağlı şubelerin almış olduğumuz karar doğrultusunda 25 Ocak Cuma günü TARİŞ fabrikası önünde saat 15.00’te gerçekleştireceğimiz mitingi İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ile birlikte yapacağız” dedi.

TARİŞ fabrikası önünde direnen işçilerden Murat Yılmaz da, “İlk başladığımız günkü gibi kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. 25 Ocak'taki mitinge duyarlı ve emekten yana olan kişi ve kurumları davet ediyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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