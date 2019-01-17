TARİŞ işçilerine ve sendikacılara dava açılmasına tepki: Yanlarındayız

Dilek OMAKLILAR

İzmir

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı fabrikasında DİSK/Gıda-İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan TARİŞ işçilerinin fabrika önündeki direnişleri 72 gündür devam ediyor. İşçilere ve işçilerin fabrikada yaptıkları eyleme desteğe gelen sendikacılara dava açan TARİŞ yönetimine tepki gösteren konfederasyonlar ve sendikalar, “TARİŞ işçilerinin yanındayız” dedi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Anayasa’da sendikal hak ve özgürlükler her ne kadar belirtilmiş de olsa işçi sınıfının örgütlülüğüne tahammül edemeyen her kesimin Hükümetten de aldığı güçle hak arayan tüm bireylere, ‘hukuk’ yoluyla ders vermeye çalıştığını belirtti. Sarı, “Yüz yıllardır süren sendikal mücadeleler bu tür baskılara boyun eğmediği gibi bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Biz sendikal örgütlülük ve hak mücadelesi yolunda kararlılığımızı gözaltılar, baskılar, davalar olsa da sürdürmeye devam edeceğiz ve TARİŞ işçisinin yanında olacağız” dedi.

Türk-İş İzmir 3. Bölge Başkanı Süleyman Yıldırım da açılan davanın doğru olmadığını söyleyerek, “İşverenin bu hırçın tutumundan vazgeçmesi lazım. Orada uzlaştırıcı olması gerek ve sendika ile görüşme yapması gerekir. Zıtlaşmak kimseye bir şey kazandırmaz. İnsanlar, 72 gündür direniş gösteriyor kapıda. Bu insanlar çalmamış çırpmamış ahlaksızlık yapmamış işveren öncelikle bu 7 kişiyi işe almalı ve sendikayı tanımalı. Türk-İş Konfederasyonu olarak sonuna kadar destek vereceğiz” diye konuştu.

KESK Dönem Sözcüsü Hülya Ulaşoğlu ise yaptığı açıklamada, “İşçilere verilen desteği de kırmaya çalışıp işçileri yalnızlaştırmaya çalışıyorlar. İşçileri zaten kapı önüne koymuşsunuz daha ne yapılabilir, sahip çıkana da gözdağı vermeye çalışıyorlar. Ama biz bu direnişlerinde işçileri asla yalnız bırakmayacağız” dedi.

‘ASIL ŞİMDİ DAYANIŞMA ZAMANI’

Birleşik Metal-İş Sendikası Schneider Electric İşyeri Baştemsilcisi Sedat Sadak, şunları söyledi: “İşçileri yalnızlaştırmaya çalışıyorlar ama böyle olmadığını görecekler. Dostcam’da da bu böyle oldu. Geri adım atılmadığı sürece, alınan kararlarda ısrarla durulduğu sürece, açılan davalar sonucu ne olursa olsun işçi sınıfının kazanımı olacaktır. Yoksa bize açılan davalardan kaynaklı bizim geri adım atacağımızı ya da işçilerin oradan çekilmesi gerektiğini söyleyeceğimizi düşünüyorlarsa yanılırlar. İlk gün ne söylediysek son gün de bunu söyleyeceğiz ve aynı zamanda iş yerlerimizde de bunu teşhir edeceğiz. Sermayenin ortak tutumuna karşı işçiler ortak bir tutum belirlemeli ve asıl şimdi TARİŞ işçileri ile dayanışma gösterme zamanı.”

DERİTEKS Genel Merkez Yöneticisi ve İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz de, “TARİŞ yönetimi açtığı dava ile bizi asla korkutamaz. Hem işten atacaksın hem gözaltına aldıracaksın sonra da dava açtıracaksın. Bu davaları Savranoğlu’dan biliyoruz, başarılı da olamadılar. Sonuna kadar dayanışama göstereceğiz, bu dava iş ekmek özgürlük davasıdır” dedi.