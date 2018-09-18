Feray Åžahinâ€™i Ã¶ldÃ¼ren polise iyi hal indirimi

Ãœniversite Ã¶ÄŸrencisi Feray Åžahinâ€™in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin yargÄ±lanan polis Fatih Burak'a iyi hal indirimi uygulanarak cezasÄ± 5 yÄ±l 3 aya indirildi.

Mersin'de üniversite son sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Feray Åžahin'i öldürdüÄŸü iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan polis memuru Fatih Burak A.’nÄ±n Mersin 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde 6’ncÄ± duruÅŸmasÄ± görüldü.

DuruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±k polis memuru Fatih Burak A., avukatÄ± ve Åžahin'in ailesi ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. Bir önceki duruÅŸmada iddia makamÄ± sanÄ±k Fatih Burak A. hakkÄ±nda mütalaasÄ±nÄ± vererek, “taksirle öldürme” iddiasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.

‘Ä°YÄ° HAL Ä°NDÄ°RÄ°MÄ°’ YAPILDI

Åžahin ailesinin avukatÄ± mütalaaya tekrardan itiraz ederek sanÄ±k Fatih Burak A.’nÄ±n "kasÄ±tlÄ± bir ÅŸekilde öldürme" iddiasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Ancak, itirazÄ± reddeden mahkeme heyeti, sanÄ±k Fatih Burak A.’yÄ± “taksirle öldürme” iddiasÄ±yla 6 yÄ±l 3 ay ceza verdi. Mahkeme, cezada 1/6 oranÄ±nda “iyi hal indirimi” yaparak 5 yÄ±l 3 ay ceza verdi.

KararÄ± duyan anne Aysel Åžahin duruÅŸma salonunda fenalÄ±k geçirdi. Åžahin, daha sonra hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

‘KASITLI ÖLDÜRME VAR’

DuruÅŸmadan sonra konuÅŸan Åžahin ailesinin avukatÄ± Özgür AkdaÄŸ, cezanÄ±n "taksirle öldürme" ile deÄŸil, "kasÄ±tlÄ± bir ÅŸekilde öldürme" iddiasÄ±yla verilmesi gerektiÄŸini belirtti. Hukuki mücadelelerini devam edeceklerini kaydeden AkdaÄŸ, “Bize göre bu tür olaylarda indirim uygulanmasÄ±n. Burada açÄ±k açÄ±k kasÄ±tlÄ± bir ÅŸekilde öldürme var. Bugün verilen karar ne hukuki ne de vicdanidir. Bir üst mahkemeye taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. SanÄ±ÄŸÄ±n gereken cezayÄ± almasÄ± için ellimizden geleni yapacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

‘KARARI VEREN YAGIÇLARIN VÄ°CDANI RAHAT MI?’

Karar tepki gösteren baba Bekir Åžahin, kÄ±zÄ±nÄ±n tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± bir kiÅŸi tarafÄ±ndan öldürüldüÄŸünü belirtti. Verilen cezanÄ±n düÅŸük olduÄŸunu ifade eden Åžahin, “Biz de insanÄ±z. Biz de bu ülkenin vatandaÅŸÄ±yÄ±z. Kimi niye koruyorlar? Bu adalet kimi koruyor? Adalet daha tarafsÄ±z daha objektif bir karar vermesi gerekirken neden bir katili koruma gereÄŸi duyuyor? Biz bunu anlamdÄ±k, bize bunu anlatsÄ±nlar. Ortada deliller ve raporlar var. Katilin yalan ifadeleri var. Neden bunlar dikkatte alÄ±nmadÄ±? Bu kararÄ± veren yargÄ±çlarÄ±n vicdanÄ± rahat mÄ±?” diye sordu. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 17:40

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