Avrupa'nÄ±n gÃ¼ndeminde; HalksÄ±z Brexit pazarlÄ±klarÄ±, Macron ve Merkelâ€™in Avrupa Ordusu ve Fransaâ€™daki 'sarÄ± yelekliler' eylemi yer aldÄ±.

Britanya’nÄ±n Avrupa BirliÄŸi’nden (AB) çekiliÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ilk taslaÄŸÄ±nÄ±n 14 KasÄ±m tarihinde açÄ±klanmasÄ± Muhafazakar hükümeti çökmenin eÅŸiÄŸine getirmiÅŸ gibi görünüyor ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May’in 29 Mart 2019’a (AB’den ayrÄ±lma tarihi) kadar iktidarda kalmasÄ± pek mümkün görünmüyor. Brexit süreci, halen, iÅŸçi ve emekçilerin çÄ±karlarÄ±na uygun olarak deÄŸil büyük sermayenin çÄ±karlarÄ±na uygun olarak ilerliyor. Theresa May’in AB ile yaptÄ±ÄŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n taslaÄŸÄ± 11 AralÄ±k’ta parlamentoya sunulacak ve reddedilirse baÅŸbakanÄ±n istifa etmesi veya genel seçime gitmesi bekleniyor.

DiÄŸer yandan, Macron ve Merkel’in hÄ±zlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Avrupa Ordusu inÅŸasÄ± Almanya’da düzenlenen bir ulusal güvenlik konferansÄ±nÄ±n ana konusuydu. Berlin’de yapÄ±lan konferansta askeri alanda Çin ve Rusya gibi ülkelerle rekabet ve ABD’den baÄŸÄ±msÄ±z hareket etme yanÄ±nda yapay zekanÄ±n savaÅŸlarda kullanÄ±mÄ± ve Avrupa halklarÄ±nÄ±n askeri birliÄŸe iknasÄ± için ortak bir senaryo/söylem hazÄ±rlanmasÄ± konularÄ± ele alÄ±ndÄ±.

Fransa’da ise sarÄ± yeleklilerin mücadeleleri devam ediyor. SalÄ± günü CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron’un bu konuya dair bir konuÅŸmasÄ± oldu. Ülkenin en yoksullarÄ±na yönelik bir adÄ±m atmasÄ± beklenirken, tam tersine aynÄ± yola devam sinyali verdi. ArdÄ±ndan yapÄ±lan kamuoyu yoklamalarÄ±nda sarÄ± yeleklilerin sosyal taleplerinde hakkÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade edenlerin yüzde 80’leri geçtiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Macron’a karÅŸÄ± tepkiler giderek büyüyor.

BREXÄ°T’Ä°N GETÄ°RDÄ°ÄžÄ° SÄ°YASÄ° KRÄ°Z EMEKÇÄ°LER OLMADAN AÅžILAMAZ!

Taylan ÅžAHBAZ / Gerçek

Britanya’nÄ±n AB’den çekilme kararÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± referandumun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haziran 2016 tarihinden iki buçuk yÄ±l sonra, dolambaçlÄ± bir süreçten geçerek gelen ve 585 sayfadan oluÅŸan anlaÅŸma tasarÄ±sÄ±, AB’ye ödenecek 39 milyarlÄ±k ‘ayrÄ±lma faturasÄ±’nÄ±n yanÄ±nda göç, Kuzey Ä°rlanda, saÄŸlÄ±k, güvenlik ve çevre sorunlarÄ± konusunda önemli maddeler içeriyor.

Britanya’nÄ±n AB’den çekileceÄŸi mart 2019’dan sonra baÅŸlamasÄ± planlanan gelecekteki iliÅŸkilere dair anlaÅŸma görüÅŸmelerinden önce sonlandÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan ve çekiliÅŸ ve geçiÅŸ dönemine dair olan bu tasarÄ±larÄ±n, özellikle ayrÄ±lma faturasÄ±nÄ±n yanÄ±nda göç ve özellikle Kuzey Ä°rlanda sorunlarÄ± konusunda maddeleri tepkilerin odaÄŸÄ±nda.

TasarÄ±lara göre geçiÅŸ döneminin sonlanacaÄŸÄ± AralÄ±k 2020 tarihine kadar serbest dolaÅŸÄ±m sürecek ve bu tarihe kadar birbirlerinin ülkelerine gidecek taraf vatandaÅŸlarÄ± ÅŸimdikiyle aynÄ± haklara sahip olacaklar. Ama özellikle Kuzey Ä°rlanda ile Ä°rlanda Cumhuriyeti arasÄ±nda, 1999’da imzalanan Belfast AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n kararlarÄ±na uygun olarak fiziksel bir sÄ±nÄ±rÄ±n önüne geçmek ve taraflar arasÄ±nda bir karara varÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± takdirde izlenecek alternatif plan, gerek Britanya’nÄ±n AB’de kalmasÄ±, gerekse de bu konudaki karar yetkisinin tek taraflÄ± olarak AB’ye bÄ±rakÄ±lmasÄ± olarak yorumlanarak, hükümetin aldÄ±ÄŸÄ± tepkilerle sarsÄ±lmasÄ±nÄ±n ve birçok bakanÄ±n istifasÄ±yla sonuçlanmasÄ±nÄ±n temelini oluÅŸturuyor.

FotoÄŸraf: Dursun Aydemir/AA

Kamuoyunda ‘backstop agreement’ olarak bilinen plana göre, taraflar arasÄ±nda bir anlaÅŸmaya varÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± takdirde, Kuzey Ä°rlanda’ya gümrük birliÄŸi ve ortak Pazar konusunda Britanya’nÄ±n tümünü içerecek özel bir statü verilecek. Bu alternatif plan da, Britanya’nÄ±n AB’de kalmayÄ± fiili olarak sürdürmesinin yanÄ±nda, bu süreçte AB karar-alma süreçlerine dahil olmayan Britanya’nÄ±n planÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± yetkisini de tümüyle AB’ye bÄ±rakmasÄ± anlamÄ±na gelecek. BunlarÄ±n yanÄ±nda, Britanya bu ve çevre konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmalar hakkÄ±nda yükümlülüklerini sürdürecek ve konunun denetimi için karma komisyonlara dahil olabilecekse de, bir temsil hakkÄ± olmaksÄ±zÄ±n, Avrupa Adalet Mahkemesinin kararlarÄ±na uymak zorunda olacak.

Bu haliyle anlaÅŸma tasarÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± 14-15 KasÄ±m tarihlerinde hükümetin geniÅŸ tepki ve eleÅŸtiriler aldÄ±ÄŸÄ± Avam KamarasÄ± oturumlarÄ± yaÅŸanÄ±rken, geçen hafta aynÄ± konuyla ilgili olarak istifa eden Jo Johnson’a ek olarak, Brexit BakanÄ± Dominic Raab, ÇalÄ±ÅŸma ve Emeklilik BakanÄ± Esther Mcvey, yine Brexit Alt BakanlarÄ± Suella Braverman ve Shailesh Vara istifa ettiler. Partinin Brexit sürecinde daha milliyetçi bir çizgi izlemesini savunan kanadÄ±nÄ±n temsilcisi olarak öne çÄ±kan Jacob Rees Mogg ise, tasarÄ±larÄ± AB’ye teslimiyet ve vasallÄ±k olarak yorumlayarak, parti liderini bir güvenoyuna zorunlu bÄ±rakacak 48 mektuptan birini, konu hakkÄ±nda karar yetkisine sahip 1922 Komitesine gönderdiÄŸini açÄ±kladÄ±. 16 KasÄ±m itibariyle gönderilen mektuplarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± 30’a kadar yükselse de, hükümet kabinesindeki saÄŸcÄ±larÄ±n çekincelerine raÄŸmen May’Ä± desteklemeye karar verdikleri haberlerinin gelmesiyle ortam biraz duruldu...

Bu geliÅŸmelerin ifade ettiÄŸi ilk ÅŸey, hâlâ hiçbir ÅŸeye dair kesin bir kararÄ±n alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± ve böyle bir tasarÄ±yla aslÄ±nda taraflarÄ±n zaman kazanmak üzere statükoyu hâlâ sürdürdükleri. Bu da, Britanya’da önümüzdeki dönem toplumsal sorunlarla ilgili gündemlerin Brexit’e baÄŸlÄ± olarak sürmesi ve bu kutuplaÅŸmayÄ± derinleÅŸtirecek yeni geliÅŸmelere yol açmasÄ± demek.

Buna baÄŸlÄ± baÅŸka bir yön de, tüm sansasyonelliÄŸine raÄŸmen Brexit sürecinde asÄ±l belirleyici olanÄ±n hükümetin saÄŸcÄ± kanadÄ±nÄ±n deÄŸil büyük sermayenin çÄ±karlarÄ±nÄ±n belirleyici olduÄŸu. Nitekim Britanya büyük patronlar örgütü CBI’nÄ±n tasarÄ±lara dair yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, May’Ä±n AB’yle sürebilecek ticari iliÅŸki tasarÄ±larÄ±nÄ± olumlu bulduklarÄ± söyleniyordu. Gerek bunun, gerekse de tüm bu siyasi kriz içerisinde Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan hiçbir tepki gelmemesinin gösterdiÄŸi ÅŸey, Brexit sürecinde tekelci liberal devlet bürokrasinin üstlendiÄŸi belirleyiciliktir.

Bu ikisi de, iÅŸçi ve emekçilerin çÄ±karlarÄ±na uygun biçimde sürece nasÄ±l yaklaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±na dair vurgu yapmaktadÄ±r: Bu hafta yayÄ±mlanan bir BirleÅŸmiÅŸ Milletler raporunun altÄ±nÄ± çizdiÄŸi 14 milyonluk yoksulluk karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸçi ve emekçilerin hakim sÄ±nÄ±flara yönelik tepkisinin bir ifadesi olan Brexit kararÄ±, süreci belirleyen milliyetçi ve liberal anlayÄ±ÅŸa karÅŸÄ± tepkilerinin daha ilerden ve esaslÄ± bir temele oturtulmasÄ±nÄ± gerektirmektedir. Yoksulluk ve kemer sÄ±kmanÄ±n kisvesi haline gelen Brexit, ne yok sayÄ±larak ne de daha insanca bir yaÅŸam mücadelesinden uzak durularak olumlu bir sona erecek.

AVRUPALILARIN ORDUSU

German Foreign Policy

AvrupalÄ±larÄ±n ordusunun inÅŸasÄ±nda yeni adÄ±mlar: ÇarÅŸamba günü sona eren Berlin Güvenlik KonferansÄ±nÄ±n ana konularÄ± BatÄ±’nÄ±n Çin ve Rusya karÅŸÄ±sÄ±nda savunma önceliÄŸini kaybetmiÅŸ olma endiÅŸesi ve gelecekteki savaÅŸlarda yapay zekanÄ±n kullanÄ±mÄ± oldu. Berlin KonferansÄ±, Münih Güvenlik KonferansÄ±ndan farklÄ± olarak dÄ±ÅŸ politikayÄ± deÄŸil askeri politika ve silah sanayiini odaÄŸÄ±na alÄ±yor. Her yÄ±l binlerce üst düzeyde subay, sermaye temsilcileri, politikacÄ±lar ve devlet memurlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konferansÄ±n ‘ÅŸefi’ Federal Savunma BakanÄ± Ursula von der Leyen. Bakan, konferansÄ±, Avrupa ordusunun inÅŸasÄ± konusunda Almanya’da var olan endiÅŸeleri yersiz göstermek, parlamenter karÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± susturmak için kullandÄ±. Avrupa ordusundan yana uzmanlar bu yeni ordunun Avrupa’nÄ±n geleceÄŸini ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak, ABD’ye ihtiyaç duymadan güvenliÄŸini saÄŸlamak açÄ±sÄ±ndan eÅŸsiz olduÄŸunu bildirdiler. Bu amaçla, yalnÄ±zca, yapay zekanÄ±n ilerideki savaÅŸlarda kullanÄ±mÄ±nÄ±n mükemmel düzeye çÄ±karÄ±lmasÄ± yeterli olmayacaktÄ±, AB’nin savaÅŸ sürdürmesini meÅŸru kÄ±lacak bir Avrupa söylemine/senaryosuna da ihtiyaç vardÄ±.

STRATEJÄ°K BAÄžIMSIZLIK

Federal Savunma BakanÄ± Ursula von der Leyen, konferans boyunca Avrupa ordusunun inÅŸasÄ±nÄ±n AB’nin stratejik baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± için önemine deÄŸinerek, ordunun kurulup kurulmayacaÄŸÄ± deÄŸil nasÄ±l bir ordu kurulacaÄŸÄ± sorusuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olunduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. Avrupa Savunma BirliÄŸi kurulmak üzereydi. Önümüzdeki dönemde bu konuda hoÅŸa gitmeyen sorular gündeme gelebilirdi. NATO’nun askeri birlikleri yanÄ±nda AB’nin sürdüreceÄŸi savaÅŸlarda baÄŸÄ±msÄ±z önderlik yapmasÄ± için ordunun yapÄ±sÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±ydÄ±. Karar mekanizmalarÄ± da anÄ±nda tepki verecek hale getirilmeliydi. Federal Parlamentonun çekimserliÄŸi engellenemezdi ama deÄŸiÅŸik mekanizmalarla yumuÅŸatÄ±labilirdi. ÖrneÄŸin Brüksel’de ulusal parlamentolarÄ±n da söz sahibi olduÄŸu sürdürülecek savaÅŸlarla ilgili kararlarÄ±n hÄ±zla alÄ±nacaÄŸÄ± bir komisyon kurulmasÄ± iÅŸe yarardÄ±. AyrÄ±ca AB dÄ±ÅŸ politikasÄ±nda tüm üyelerin uzlaÅŸmasÄ± zorunluluÄŸu kaldÄ±rÄ±lmalÄ±ydÄ±. Kararlar ezici çoÄŸunluk tarafÄ±ndan onaylanmalÄ±, bazÄ± üyelerin karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ± veya çekimser kalmasÄ± kararlarÄ± harekete geçmeyi engellememeliydi.

FotoÄŸraf: Pixabay

AVRUPA ASKERÄ° BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NÄ°N ZORUNLU KOÅžULLARI

AvrupalÄ±larÄ±n ordusunun geliÅŸiminin sonraki evreleri Federal Almanya’nÄ±n dÄ±ÅŸ politika mercileri tarafÄ±ndan belirlenmiÅŸ durumda bile. ABD’nin Alman Marschall Fonu Yöneticisi Jan Techan’a göre Avrupa BirliÄŸi gerçek bir özerkliÄŸe sahip olabilmek için ÅŸimdikinden çok daha güçlü olarak, hatta tek baÅŸÄ±na kendi savunmasÄ±nÄ± yapacak hale gelmeli. Bunu saÄŸlamak için nükleer silah gücü arttÄ±rÄ±lmalÄ±, kendi askeri haber alma teÅŸkilatÄ± güçlendirilmeli, ABD’ye ihtiyaç duymadan haber toplayÄ±p kararlar alabilmeli. Dünya çapÄ±ndaki geliÅŸmelerle ilgili haber alma ve toplama ABD’nin dominantlÄ±ÄŸÄ±ndan çÄ±kmalÄ±, Avrupa’ya kaydÄ±rÄ±lmalÄ±. YöneticiliÄŸini baÅŸta Almanya olmak üzere AvrupalÄ±lar üstlenmeli. Bu konuda Alman üniversitelerinde öÄŸrenim dallarÄ± açÄ±lmalÄ±. Federal Güvenlik Konseyi, deÄŸiÅŸik bakanlÄ±klardaki bilgileri merkezi hale getirip baÅŸbakana sunmalÄ±. Bu sayede Almanya baÅŸbakanÄ±nÄ±n AB’ye yetkin stratejik tavsiyelerde bulunma olanaÄŸÄ± arttÄ±rÄ±lmalÄ±.

DÜNYA SAVUNMASINDA GERÄ°DE KALDIK YALANI

Berlin Güvenlik KonferansÄ±nda dile getirilen endiÅŸelerden en önemlisi Rusya ve Çin’in askeri bütçelerini çok arttÄ±rdÄ±klarÄ±, ABD ve Avrupa’nÄ±n dünya savunmasÄ±ndaki öncü rolünün tehlikede olduÄŸuydu. Enternasyonal Stratejik AraÅŸtÄ±rmalar Enstitüsünün verileri ise bunun kocaman bir yalan olduÄŸunu ortaya koyuyor. 2017 yÄ±lÄ±nda ABD’nin askeri bütçesi 602.8 milyar dolardÄ±. Çin’in askeri bütçesi 150.5 milyar dolar, Rusya’nÄ±nki ise sadece 61.2 milyar dolar olarak belirlendi. Buna karÅŸÄ±lÄ±k 4 Avrupa ülkesi askeri harcamalarÄ±na 163.9 milyar dolar ayÄ±rdÄ±. Federal Almanya, askeri bütçesini 34 milyar avrodan bu yÄ±l 38.9 milyar avroya çÄ±kardÄ±. Gelecek yÄ±l askeri harcamalara 43.2 milyar avro ayrÄ±lmasÄ± planlandÄ±. Bütçe 2023 yÄ±lÄ±nda 60 milyar avroya çÄ±karÄ±lacak. Böylece Almanya’nÄ±n askeri bütçesi Rusya’nÄ±n üstünde olacak...

HALKI Ä°KNA Ä°ÇÄ°N ORTAK SÖYLEM/SENARYO

UzmanlarÄ±n kafasÄ±nÄ± yoran baÅŸka bir konu ise Avrupa halklarÄ±na ileride sürdürülecek savaÅŸlarÄ±n nasÄ±l kabul ettirileceÄŸi oldu. Federal Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Politika Bölümü Yöneticisi Géza Andreas von Geyr, bu konuda ortak bir Avrupa senaryosu /söylemi bulunmasÄ± gerektiÄŸi düÅŸüncesinde. Von Geyr’e göre Avrupa’nÄ±n ordusunun sert ve kaba müdahaleleri gündeme geldiÄŸinde Avrupa halklarÄ±nÄ±n tepkisiyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±labilir, ancak AB üyesi ülkelerin halklarÄ± ortak bir senaryo ile Avrupa’nÄ±n savunmasÄ± ve ABD’den baÄŸÄ±msÄ±z dünya çapÄ±nda hareket edebilmesi için savaÅŸlarÄ±n zorunlu olduÄŸuna ikna edilebilir.

(Çeviren: Semra Çelik)

ZOR ZAMANLAR

Jean-Emmanuel Ducoin / Humanite BaÅŸyazÄ±

Ä°nsan gözlerine inanamÄ±yor… Emmanuel Macron’un iki temel kaygÄ±ya acil ve ciddi cevaplar sunacaÄŸÄ± belirtiliyordu: Bir yandan artan sosyal öfke, diÄŸer yandan ise ülkenin enerjik dönüÅŸümü, ikisi de ufuk olarak temel tercihlerimizi belirleyecekti. Ve herkesin önüne çÄ±ktÄ±, ciddi bir ifadesi vardÄ±. BoÅŸ konuÅŸmalarÄ±n tarihini yazanlar (Macron’un) “ay sonu” (nu getirememe) ile “dünyanÄ±n sonu” nu karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmediÄŸini belirleme cüretinde bulunduÄŸunu kaydetmiÅŸlerdir. Peki ÅŸimdi ne olacak? Hiçbir ÅŸey. Kesinlikle hiçbir ÅŸey. Kimi astrofizikçilerin evrenin sonsuz bucaklarÄ±nda gözlemledikleri mutlak boÅŸluklar gibi hiçbir ÅŸey… KonuÅŸmasÄ± bir saat sürdü, çok ama çok uzun bir süre hele bir de FransÄ±zlarÄ±n beklentilerin hiçbirine – abartÄ±sÄ±z hiçbirine – cevap vermediÄŸi göz önünde bulundurulduÄŸunda gerçekten çekilmeyecek kadar uzun. Ülkesindeki öfke düzeyine bu kadar yabancÄ± olma olsa olsa geçmiÅŸten kalan aÅŸaÄŸÄ±dakileri aÅŸaÄŸÄ±lama biçimi ile açÄ±klanabilir, hele bir de ay sonunu getirememenin birçoÄŸu için dünyanÄ±n sonu olduÄŸu anlamÄ±na geldiÄŸi göz önünde bulundurulduÄŸunda bu daha iyi anlaÅŸÄ±lÄ±r. Onun aÄŸzÄ±nda ekolojik sorun hiçbir siyasi ve felsefi ihtirassÄ±z ortaya konuluyor. Acil sosyal gereklilik konusu ise tamamen, unutuldu, gözardÄ± edildi, reddedildi ve sözde olaÄŸanüstü gücünün altÄ±nda tamamen ezildi. FransÄ±zlar, sarÄ± yelek giyseler de giymeseler de, bunun karÅŸÄ±sÄ±nda derin hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve onun adÄ±na utanç duyuyorlardÄ±r. YÄ±lbaÅŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortamda, ay sonuna kalan son üç günü nasÄ±l tamamlayacaÄŸÄ±nÄ± haklÄ± ve kaygÄ±yla düÅŸünenlere Macron ÅŸu cevabÄ± veriyor: SayÄ±sÄ± bilinmez bir komite kurduktan sonra sizlere üç ay sonra haber veririz. Sanki hayal görüyoruz gibi. AlÄ±m gücünü arttÄ±rma ya da bölgeler arasÄ±ndaki (ÅŸehir ile kÄ±r) arasÄ±ndaki eÅŸitsizliÄŸi azaltmaya yönelik hiçbir öneri yok. Sosyal adalet konusunda hiçbir sinyal yok. GörüldüÄŸü gibi ayaklarÄ± tamamen havada, gerçeklerden kopmuÅŸ. Hele özelliklede Fransa’nÄ±n milli gelirlerini elinde bulunduran ve servet vergisinden muaf tutulan, toplumla dayanÄ±ÅŸmadan ayrÄ± tutulan 358 bin aileden hiç bahsetmeden vergi muvafakatinden bahsettiÄŸinde… Bu arada en yoksullar kÄ±vrÄ±lmaya devam ediyor, gözleri keder parlÄ±yor.

SusmamamÄ±z lazÄ±m, tam tersine, bu mücadele bÄ±çaklarÄ±nÄ±n doÄŸurduÄŸu yaralarÄ±n verimli yaralar olduÄŸunu unutmayarak, bu acÄ±lara cevap vermeliyiz. Kahin olmaya gerek yok. Macron’un bu hor görmesine karÅŸÄ± öfke katlanarak ve belki de kontrolden çÄ±karak cevap verecektir. O ve bu ülkenin açÄ± çeken yurttaÅŸlarÄ± arasÄ±nda ayrÄ±lÄ±k artÄ±k kalÄ±cÄ±dÄ±r.

(Çeviren: Deniz Uztopal )

FotoÄŸraf: Mustafa YalçÄ±n/AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 08:17

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