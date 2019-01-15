Trump: Türkiye ile ekonomik genişlemede büyük potansiyel var

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün telefonda yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "IŞİD kalıntılarına karşı son iki haftadır verdiğimiz başarılı mücadele ve 20 millik (32 kilometre) güvenli bölge dahil ilgili tüm meseleler hakkında nerede durduğumuzu aktarmak için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında da konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var." ifadelerine yer verdi.

Spoke w/ President Erdogan of Turkey to advise where we stand on all matters including our last two weeks of success in fighting the remnants of ISIS, and 20 mile safe zone. Also spoke about economic development between the U.S. & Turkey - great potential to substantially expand! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Ocak 2019

Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti.

İkili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Erdoğan, mevkidaşının Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti. Erdoğan, bu çerçevede Türkiye'nin, NATO'da müttefiki olan ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu hatırlatmıştı.

'EKONOMİK OLARAK MAHVEDERİZ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı paylaşımda ise Suriye'de son kalan IŞİD bölgelerini vurmaya devam ederek çekilmeye başlayacaklarını ifade etmiş, "Türkiye Kürtleri vurmaya kalkarsa ekonomik olarak mahvedeceğiz" ifadesini kullanmıştı. (DIŞ HABERLER)

Trump: Kürtlere saldırırsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz