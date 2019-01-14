Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiği ve bu çerçevede Türkiye'nin, NATO müttefiki ABD’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunun hatırlattığı bildirildi. Görüşmenin içeriğine dair yapılan açıklama şöyle:

"Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Münbiç Yol Haritası’nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değinmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele almışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ülkemizin amacının ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK’nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurgulamışlardır.

Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalmışlardır."

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray’dan da açıklama geldi. Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, ABD'nin Suriye'den geri çekilmesi de dahil ikili ilişkilerin ele alındığını bildirdi. Açıklamada, “Başkan (Trump), Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında birlikte çalışma arzusunu dile getirdi” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün gece saatlerinde Twitter hesabı üzerinden Türkiye'ye ilişkin sert açıklamalarda bulunmuştu. Suriye'de son kalan IŞİD bölgelerini vurmaya devam ederek çekilmeye başlayacaklarını ifade eden Trump, "Türkiye Kürtleri vurmaya kalkarsa ekonomik olarak mahvedeceğiz" ifadesini kullanmıştı. Trump'ın açıklamalarıyla birlikte dolar sert yükseliş göstermişti. Gün içerisinde dolar 5,52 TL'ye kadar yükseldi.

Beyaz Saray ayrıca "ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Türk mevkidaşı Orgeneral Yaşar Güler ile salı günü görüşecek" açıklaması yaptı. (AA)

Trump: Kürtlere saldırırsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz