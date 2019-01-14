14 Ocak 2019 08:08
Son Düzenlenme Tarihi: 14 Ocak 2019 12:51

Trump: Kürtlere saldırırsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan Türkiye'ye sert mesaj verdi. Mesaja Ankara'dan da tepki gösterildi.

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Trump: Kürtlere saldırırsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz

Fotoğraf: DHA

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    ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden Türkiye'ye sert uyarılarda bulundu. Suriye'de son kalan IŞİD bölgelerini vurmaya devam ederek çekilmeye başlayacaklarını ifade eden Trump, "Türkiye Kürtleri vurmaya kalkarsa ekonomik olarak mahvedeceğiz" ifadesini kullandı. Ankara'dan da Trump'ın açıklamalarına peş peşe tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı söyledik. Ekonomik tehditle bir yere varılamaz. Biz Kürtlerin düşmanı değiliz" açıklaması yaptı. 

    TRUMP SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

    Donald Trump, mesajında "IŞİD'in mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız" ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin bölgedeki planlarına da değinen Trump, "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz. Rusya, İran ve Suriye, ABD'nin doğal düşmanları DEAŞ'ı Suriye'de imha etmesinin uzun dönemde faydalananları olacak. Biz de faydalanacağız ama şu anda askerlerimizi eve getirme zamanı. Sonsuz savaşları bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

    ÇAVUŞOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili "Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz" açıklaması yaptı. Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:  

    - "Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz. Kararlarımız açık. Sayın Trump Cumhurbaşkanımızı iki defa arayarak Suriye'den çekilmek istediklerini ve Türkiye ile koordine etmek istediklerini söylediler. Biz de muhataplarımızla görüştük. Biz Kürtlerin düşmanı değiliz."

    - "(Sınırda 30 kilometre güvenli bölge) Türkiye’nin kararlılığından sonra bu fikri ortaya attılar, buna karşı değiliz"

    - "Trump'ın üzerinde ciddi bir baskı var. Güvenlik birimleri (Suriye'den) çekilmemesi için baskı yapıyor"

    - "Biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı söyledik. Ekonomik tehditle bir yere varılamaz."

    İBRAHİM KALIN: TÜRKİYE TERÖRİSTLERLE MÜCADELE EDİYOR KÜRTLERLE DEĞİL

    Açıklamaya ilk tepkiyi gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye paylaşımına ilişkin, "Sayın Donald Trump, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bunun terör propagandası ile gölgelenmemesini bekliyor" açıklamasında bulundu. 

    Twitter hesabından Trump'ın mesajlarına yanıt veren Kalın, "Sayın Donald Trump, Kürtleri ABD'nin terör listesindeki PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hata. Türkiye teröristlerle mücadele diyor Kürtlerle değil. Kürtleri ve diğer Suriyelileri terör tehdidine karşı koruyacağız" ifadelerini kullandı. 

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sayın Donald Trump, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bunun terör propagandası ile gölgelenmemesini bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

    "TÜRKİYE KÜRTLERİN DÜŞMANI DEĞİL HAMİSİDİR"

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Trump'ın "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz" ifadesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Altun, "Türkiye Kürtlerin düşmanı değil hamisidir" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, kişisel Twitter hesabında konuya dair paylaşımlarda bulundu. Altun, "Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur. Terörizmin kaynağı ister ideolojik, ister dini isterse etnik olsun bizim için farketmez. Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye’de tam da bunu yapmaktadır" dedi.

    Altun, şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye'deki uzantılarıyladır. PYD ve YPG bir terör örgütüdür. Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." (HABER MERKEZİ)

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