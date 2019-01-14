Tunus’ta işçiler IMF anlaşmasına karşı ikinci kez greve çıkacak

Tunus Genel İşçi Sendikaları (UGTT) Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, hükümetin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yanında yer almasına tepki gösterdi ve perşembe günü için planlanan grevde kararlı olduklarını ifade etti.

Tunus'un en büyük sendikasının UGTT’nin Genel Sekreteri Tabbubi, Arap Baharı'nın 8. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, başkentteki sendika genel merkezi önünde konuşma yaptı.

Kamu çalışanlarına, alım gücünün düşmesiyle orantılı zam yapılması yönünde hükümetle yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını hatırlatan Tabbubi, “Hükümet, IMF'nin yanında konumlanarak bize yaklaşık bir ay içinde ikinci defa greve gitmekten başka seçenek bırakmadı” dedi.

Tabbubi, bir sonraki grevin katılım ve halkın birlik beraberliği açısından ‘şaşırtıcı’ nitelikte olacağını belirterek, “Grevden sonra, meşru taleplerimizin gerçekleştirilmesi için baskıyı artıracak daha geniş ve kapsamlı adımlar atacağız” diye konuştu.

Tunus'ta kamu sektöründe yaklaşık 650 bin çalışan bulunduğu belirtiliyor. UGTT'nin ‘maaşlara zam’ talebiyle 22 Kasım'da düzenlediği greve, ülke genelinde yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı ifade edilmişti.

Hükümetin yaklaşık 150 bin memura zam kararının ardından, Tunus ile 2,8 milyar dolar değerinde kredi anlaşması bulunan IMF, bütçe dengesinin korunması için ‘kamu maaşlarının kontrol edilmesi gerektiği’ni söylemişti.

IMF raporlarında, Tunus'ta kamu maaşlarının gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 18'ine denk düştüğü ve bu oranın dünya genelindeki en yüksekler arasında yer aldığı ifade ediliyor. (AA)