Kadın mühendis ve ailesi eski müdürü tarafından darbedildi

Eylem NAZLIER

İstanbul

Ünye İlçe Tarım Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak çalışan Mehtap Toptaş, eskiden birlikte çalıştığı Çaybaşı İlçe Tarım Müdürü Ahmet Sarıkoca ve ailesinin saldırısına uğradı. İddiaya göre aynı apartmanda oturduğu eski çalışanı Mehtap Toptaş'ın evini basan Çaybaşı İlçe Tarım Müdürü Ahmet Sarıkoca, Ünye İlçe Tarım Müdürlüğüne geçememesinin sebebi olarak gördüğü Mehtap Toptaş'ı ve ailesini darbetti.

Geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleşen olayda, aynı apartmanda yaşadığı eski müdürünün Ünye İlçe Tarım Müdürlüğüne geçemediği için kendisini hedef haline getirdiğini söyleyen Mehtap Toptaş “Kapri pantolon giyiyormuşum, bacaklarımı gösteriyormuşum şeklinde bir sürü dedikodu yaydılar. Apartmana giriş ve çıkışta darp ettiler. 22 adet dosyamız savcılıkta mevcut. Çaybaşı İlçe Tarım Müdürü ‘Biz AK Partiliyiz, bizim sözüm geçer’ diyordu. Önlem almak için ölmemizi mi bekliyorlar” diye sordu.

‘MÜDÜR OLAMAMASININ SEBEBİNİ BANA BAĞLADI’

Fotoğraf: Evrensel

Çaybaşı İlçe Tarım Müdürlüğünde çalıştığı süreçte müdürünün mobbinglerine maruz kaldığını anlatan Toptaş “Bana kahvaltı hazırla, diyor. İşle ilgili tehditlerde bulunuyordu. Mobbing giderek ağırlaştı. Baktım olmayacak Ünye İlçe Tarım Müdürlüğüne geçtim. Ama oradan ayrılırken kin ve nefret güdeceği şekilde ayrılmadım. Ama sevdiğim bir insan da değildi” dedi. Ünye İlçe Tarım Müdürlüğüne geçtikten bir süre sonra müdür boşluğu olduğunu aktaran Toptaş, “Çaybaşı İlçe Tarım Müdürü Ahmet Sarıkoca, Ünye İlçe Tarım Müdürlüğünde yıllarca personellik yapmış, buraya müdür olmak şeklinde saplantısı vardı. Ben geçince oraya müdür olamamasının sebebini bana bağladı” diye konuştu.

‘AK PARTLİYİZ, BİZİM SÖZÜMÜZ GEÇER’

Ünye’de ev almaya karar verdiğini söyleyen Toptaş, daha sonra aldığı evde Çaybaşı İlçe Tarım Müdürünün yaşadığını öğrenmiş. “Çalışan bir insanım, tek başıma yaşıyorum, işime gidip geliyorum” diyen Toptaş, “Bunların benim hakkımda ‘dul kadın, ahlaksız bir kadın’ gibi dedikodular yaptıklarını duydum. Buna kulak asmıyordum. Bakkaldan alışveriş yapmamı engellediler. Mahalle baskısı giderek arttı. Daha sonra kapri pantolon giyiyormuşum, bacaklarımı gösteriyormuşum şeklinde bir sürü baskıya maruz kaldı. Apartmana giriş ve çıkışta darbettiler. Çaybaşı İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışırken, Alevi olduğum için iftar yemeğine çağırmazdı. Çeşitli baskıları vardı. Kamu çalışanı olduğum için siyasetle ilgilenmezdim ekmeğimin peşindeydim. Çaybaşı İlçe Tarım Müdürü ‘Biz AK Partliyiz, bizim sözümüz geçer’ diyordu. En son beni Cumhurbaşkanına hakaret ettiğim gerekçesiyle şikayet etmişler” dedi.

‘YAŞADIĞIMIZ BİR VAHŞETTİ’

Bu olaylardan sonra tayin istediğini aktaran Toptaş, “Olaylar bu şekil devam ederken ben tayin istedim. Annem yanımdaydı daha sonra babam da geldi. Babam geldiği gün ekmek almaya gittiği sırada Ahmet Sarıkoca tarafından bıçaklandı. Karakolluk olduk. Bu saldırı ilk de değildi, 22 adet dosyamız savcılıkta mevcut. 70 yaşında benim annem ve babam. O gün eve geldik babamın kanaması çok fazlaydı. Pansuman için alt komşumdan bir şeyler almaya indim. Asansörden çıkarken bunların kapısı önünde en az 30 çift ayakkabı vardı. Elimdekilerle yukarı çıkarken akrabaları önce bana saldırdı. Benim çığlığıma kapıyı açan babama da saldırdılar. Hatta eve girip mutfakta annemi de bıçakladılar. Annemi sürükleyerek apartman girişine getirdiler. 3 kırığım var ameliyat oldum, annem ve babam da aynı durumda. Yaşadığımız bir vahşetti. Evin içi kan gölü. Bize vururlarken ‘vurun öldürün’ diyorlardı. Bu kadar vahşetti. Dehşet bir şeydi yaşadığımız. Bu olayın içinde 2 kurum müdürü iki tane muhtar var. Önlem almak için ölmemizi mi bekliyorlar?” diye konuştu.

İddialara ilişkin aradığımız Ahmet Sarıkoca, kamu kurumunda çalıştığı için bilgi veremeyeceğini yaşananlarının yargıda olduğunu dile getirdi.