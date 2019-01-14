14 Ocak 2019 13:30
Son Düzenlenme Tarihi: 14 Ocak 2019 13:37

Müge Anlı: Palu ailesi cinayeti itiraf etti

Gözaltına alınan Palu ailesinden 4 kişi ve Emine Ustael ile eşi Tuncer Ustael tutuklanmıştı. Cinsel istismar iddiası araştırılıyor.

GÜNCELLENDİ
Müge Anlı: Palu ailesi cinayeti itiraf etti

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike'nin (8) kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Hava Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael tutuklandı. (13 Ocak) Serbest bırakılan Baba Harun Palu Bakımevine alındı. Müge Anlı, sunuculuğunu yaptığı Tatlı Sert programında Palu Ailesi'nin cinayeti itiraf ettiğini duyurdu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Tuncer Ustael'in çocuklara yönelik cinsel istismar istismarda bulunduğu iddiasının araştırıldığı duyuruldu. 

    ANLI: CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

    Müge Anlı, 14 Ocak'taki programında gözaltına alınarak tutuklanan Palu Ailesi’nin cinayeti itiraf ettiğini duyurdu. 

    Anlı, sunuculuğunu yaptığı Tatlı Sert programında beş yıl önce kapanan soruşturma dosyasının, yaptıkları yayınların ihbar kabul edilmesi üzerine yeniden açıldığını hatırlatarak, ailenin Meryem ve Melike Tahnal’ı öldürdüklerini itiraf ettiğini söyledi.

    BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI: CİNSEL İSTİRMAR SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

    Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Palu ailesi soruşturmasında tutuklanan 6 isimden bir olan damat Tuncer Ustael'in, kayıp Meryem Tanhal'ın oğlu ile kendi 2 çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek, devam ettiğini açıkladı.

    Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Palu ailesi ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.  Açıklamada tutuklanan Tuncer Ustael'in, 11 yıl önce kızı Melike ile kayıp olan Meryem Tanhal'ın oğlu ve kendi çocuklarına yönelik cinsel istismarda bulunduğu yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği bildirildi. Savcılığın açıklamasında Meryem Tanhal ile 4 yaşındaki kızı Melike'nin cesetlerini bulabilmek için yapılan kazı çalışmalarından sonuç elde edilemediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

    "Kamuoyunda 'Palu Ailesi Olayı' olarak bilinen olayla ilgili kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla yeniden basın açıklaması yapma gereği hasıl olmuştur. Kayıp olduğu iddia edilen Meryem Tanhal ile küçük kızı Melike Tanhal'ın kasten öldürülmesi iddiası ile Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak tarihinde kasten adam öldürme ve bu suça yardım suçlarından şüpheliler Emine U., Harun P., Ayşe P., İsa P., Hava P., Fatih P. ile kasten adam öldürme ve cinsel istismar suçlarından şüpheli Tuncer U. gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın selameti bakımından yayın yasağı konulmuştur. Gözaltı süresince kayıp Meryem'in cesedinin bulunabileceği şüpheli Tuncer U. tarafından gösterilen Körfez ilçesi Tütünçiftlik semtinde yapılan kazı çalışmalarında ve yaşı küçük Melike Tanhal'ın cesedinin gömüldüğü iddia edilen Sakarya ili Ferizli ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında cesetlere ulaşılamamıştır."

    Açıklamanın devamında da "Gözaltında bulunan şüpheliler savunmaları alındıktan sonra 13 Ocak tarihinde Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmiş, şüphelilerden Harun P. olay tarihinde cezaevinde olduğundan dolayı delil durumu itibariyle serbest bırakılmış, diğer şüpheliler 'kasten ve eziyet çektirerek Meryem Tanhal'ı öldürdükleri' iddiası ile Körfez Sulh Ceza Hakimliği'ne sorguya sevk edilmiş, yapılan sorgu sonucunda Körfez Sulh Ceza Hakimliği'nce Tuncer U., Emine U., Ayşe P., İsa P., Hava P. ve Fatih P. 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanmıştır. Şüpheliler Tuncer U., İsa P., Fatih P., Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, kadın şüpheliler Emine U., Ayşe P. ve Hava P. Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştur" denildi.

    Melike Tanhal'ın öldürülmesiyle ilgili elde edilen delillerin Sakarya Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtiken açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Kayıp Meryem'in küçük kızı Melike Tanhal'ın öldürülmesi ile ilgili bu soruşturmada elde edilen deliller, suç yeri olan Sakarya ili Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Şüpheli Tuncer U.'nun daha önce İstanbul ili Başakşehir ilçesinde kapıcılık yaptığı sırada yanlarında bulunan kayıp Meryem'in oğlu küçük R.T.'ye yönelik cinsel istismar iddiası ve yine şüphelinin kendi çocukları E.S.U. ve Z.U'ya yönelik cinsel istismar iddiası ile ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir."

    HARUN PALU BAKIMEVİNE ALINDI

    Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Palu ailesinin tüm bireylerinin tutuklanmasının ardından, ifade verdikten sonra serbest bırakılan ve yaşlılığı nedeniyle kendisine bakmakta zorlanan Harun Palu'nun durumu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce incelendi. Yetkililer, Palu'ya bakımevinde kalmayı önerdi. Palu, bu öneri üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait bakımevine alındı. Harun Palu'ya hem fiziksel hem de psikolojik olarak destek verildiği öğrenildi.

    NE OLMUŞTU?

    Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tanhal ve kızı Melike, 11 yıl önce kayboldu. Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tahnal'ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etti. Bunun üzerine Tütünçiftlik sahilinde arama yapıldı, ancak bir sonuca ulaşılamadı.

    Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustael'in bir televizyon programında, anne - kızın o dönem cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmesi üzerine polis bölgede çalışma yaptı.

    Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 4 gün önce Palu ailesinin evine baskın düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri, savcılığın talimatı üzerine İzmit Karabaş Mahallesi İskete Sokak'ta yaşayan Palu ailesinin evine gelerek aile üyelerini gözaltına aldı. Aynı anda Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla ailenin katıldığı televizyon programının stüdyosuna da giden ekipler, Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael'i de canlı yayın sırasında gözaltına aldı.

    Emniyetteki sorguları tamamlanan Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael, bugün Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan aile, Körfez Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak. (Kocaeli/DHA)

    Canlı yayında gözaltına alınan Palu ailesiyle ilgili yayın yasağı

    Canlı yayında gözaltına alınan Palu ailesiyle ilgili yayın yasağı

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Sudan'da birçok kentte eylemler devam ediyor
    SONRAKİ HABER

    İngiltere’de ‘Sosyalist Avukatlar’dan Türkiye protestosu
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    ‘Eli silah tutma çağındaki Suriyeliler’

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Kulüpler satılacak, dertler bitecek mi?

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Zeytinyağı Müzesi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Trump: Kürtlere saldırırsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz
    Trump: Kürtlere saldırırsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz

    ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan Türkiye'ye sert mesaj verdi. Mesaja Ankara'dan da tepki gösterildi.

    “SGK akciğer kanseri ilaçlarını neden ödemiyor?”
    “SGK akciğer kanseri ilaçlarını neden ödemiyor?”

    HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, akciğer hastalarının üç haftada bir almak zorunda oldukları ilacı SGK’nin neden ödenmediğini sordu.

    2018 yılına okullarda, evlerde, sokakta şiddet damgasını vurdu
    2018 yılına okullarda, evlerde, sokakta şiddet damgasını vurdu

    Umut Vakfı “Türkiye Silahlı Şiddet Haritası” 2018 Raporu’na göre sonu yaralama ve öldürmeye varan silahlı şiddette son 4 yılda yüzde 69 artış yaşandı.

    HDK: Demokrasi için muhalefetin güçlerini birleştirilmesi gerekiyor
    HDK: Demokrasi için muhalefetin güçlerini birleştirilmesi gerekiyor

    HDK, 9. Olağan Genel Kurulunun sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgede seçim için demokrasi güçlerinin birleşmesi çağrısı yapıldı.

    Sebahat Tuncel ve Selma Irmak da açlık grevine başlıyor
    Sebahat Tuncel ve Selma Irmak da açlık grevine başlıyor

    68 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven'e destek amacıyla Sebahat Tuncel ile Selma Irmak süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başlayacak. 

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Görüşme çok kısa yeterli değil
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Görüşme çok kısa yeterli değil

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Abdullah Öcalan’ın kardeşi ile yaptığı 15 dakikalık görüşmenin tecridin sonlanması anlamına gelmediğini söyledi.

    Alsancak Tarihi Elektrik Fabrikası yeniden satışa çıkarıldı
    Alsancak Tarihi Elektrik Fabrikası yeniden satışa çıkarıldı

    Alsancak Elektrik Fabrikası için Başbakanlık Özelleştirme İdaresi yeniden satış istedi.

    Kadın mühendis ve ailesi eski müdürü tarafından darbedildi
    Kadın mühendis ve ailesi eski müdürü tarafından darbedildi

    Ünye İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışan Mehtap Toptaş ve ailesi, eskiden birlikte çalıştığı Çaybaşı İlçe Tarım Müdürü Sarıkoca’nın saldırısına uğradı.

    Doğu Anadolu'da birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
    Doğu Anadolu'da birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

    GÜNCELLENDİ
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınlayacak
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınlayacak
    Nobelli James Watson'ın unvanları, ırkçılık yaptığı için geri alındı
    Nobelli James Watson'ın unvanları, ırkçılık yaptığı için geri alındı
    GÜNCELLENDİ
    Avustralya Açık tenis turnuvasında ilk gün maçları
    Avustralya Açık tenis turnuvasında ilk gün maçları
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali
    Döviz piyasasında Donald Trump etkisi: Dolar 5,52 TL
    Döviz piyasasında Donald Trump etkisi: Dolar 5,52 TL

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle dolar haftaya hızlı yükselişle başladı.

    GÜNCELLENDİ
    Sanayi üretimi kasım ayında yıllık bazda yüzde 6,5 daraldı
    Sanayi üretimi kasım ayında yıllık bazda yüzde 6,5 daraldı

    TÜİK verilerine göre sanayi üretim endeksi kasım 2018'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 daraldı.

    HDP'li Ayhan Bilgen: Suriye'de Rus ruleti oynanıyor
    HDP'li Ayhan Bilgen: Suriye'de Rus ruleti oynanıyor

    HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Suriye'de yaşanan sürecin geldiği noktanın telafisi imkansız ve geri dönüşü olmayacak riskleri içerdiğini söyledi.

    Erdoğan eleştirdiği şeyi yaptı; çevreye zarar veren fabrikayı açtı
    Erdoğan eleştirdiği şeyi yaptı; çevreye zarar veren fabrikayı açtı

    "Orman morman kesiyor, atıyor" diyerek çevreye zarar veren şirketleri eleştiren Erdoğan, çevreye zarar verdiği mahkemece kesinleşen fabrikayı açtı.

    Zimbabve'de işçiler greve gitti
    Zimbabve'de işçiler greve gitti

    Zimbabve'de işçiler, maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Zimbabve Sendikalar Kongresi Başkanı Mutasa: Hükümet ekonomiyi düzeltmeli

    Okulda istismarı katlayan olaylar zinciri
    Okulda istismarı katlayan olaylar zinciri

    8. sınıf öğrencisi, öğretmeni tarafından istismar edildi. İdare, öğretmenin tarafında oldu, baba işten atıldı, annenin kanser tedavisi risk altında!

    GÜNCELLENDİ
    Müge Anlı: Palu ailesi cinayeti itiraf etti
    Müge Anlı: Palu ailesi cinayeti itiraf etti

    Gözaltına alınan Palu ailesinden 4 kişi ve Emine Ustael ile eşi Tuncer Ustael tutuklanmıştı. Cinsel istismar iddiası araştırılıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı
    Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

    Almanya'dan geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Ferhat Tunç, adliyeye sevk edildi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Sağlık Bakanlığı'ndan "grip salgını" iddialarıyla ilgili açıklama
    Sağlık Bakanlığı'ndan "grip salgını" iddialarıyla ilgili açıklama

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, grip olan hasta sayılarında artış görüldüğü ve bu artışın devam edebileceği belirtildi.

    Kanuni'nin yaptırdığı tarihi mescide metal doğrama takıldı!
    Kanuni'nin yaptırdığı tarihi mescide metal doğrama takıldı!

    Muğla Yatağan'da Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı mescide traverten taşlar döşendi, demir doğrama takıldı.

    Emeklilikte yaşa takılanlar teklifi yarın TBMM'de görüşülecek
    Emeklilikte yaşa takılanlar teklifi yarın TBMM'de görüşülecek

    Emeklilikte yaşa takılanların gözleri, yasalaşırsa mağduriyetlerini giderecek teklifin görüşüleceği Meclis'te.

    ODTÜ Sinema Topluluğu: Cem Yılmaz samimi olmadığını gösterdi
    ODTÜ Sinema Topluluğu: Cem Yılmaz samimi olmadığını gösterdi

    Cem Yılmaz’a tekelleşen sinema salonlarına alternatif olarak amfilerde film gösterimi yapma teklifinde bulunan ODTÜ Sinema Topluluğu açlıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de işçi toplusözleşme hakkının peşinde
    İzmir'de işçi toplusözleşme hakkının peşinde

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, eylemler üzerine "İZENERJİ'de itirazımızı geri çekeceğiz" dedi.

    Avrupa’da plastik poşet sayısı nasıl azaldı?
    Avrupa’da plastik poşet sayısı nasıl azaldı?

    Uygulama başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine plastik poşet tüketimini azalttı. Ancak çevre ve iklim sorunları devam ediyor.

    Eksen Makina işçileri: Artık bıçak kemiğe dayandı
    Eksen Makina işçileri: Artık bıçak kemiğe dayandı

    Direnişteki Eksen Makina işçileri: 'Borçlarımız katlandı, ev kiramızı ödeyemiyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı.'

    Göğe yükselen inşaatlar ve yere çakılıp, gömülen biz işçiler...
    Göğe yükselen inşaatlar ve yere çakılıp, gömülen biz işçiler...

    İnşaat işçileri gönderdikleri mektuplarla çalışma koşullarını anlattı.