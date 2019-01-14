Müge Anlı: Palu ailesi cinayeti itiraf etti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike'nin (8) kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Hava Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael tutuklandı. (13 Ocak) Serbest bırakılan Baba Harun Palu Bakımevine alındı. Müge Anlı, sunuculuğunu yaptığı Tatlı Sert programında Palu Ailesi'nin cinayeti itiraf ettiğini duyurdu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Tuncer Ustael'in çocuklara yönelik cinsel istismar istismarda bulunduğu iddiasının araştırıldığı duyuruldu.

ANLI: CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Müge Anlı, 14 Ocak'taki programında gözaltına alınarak tutuklanan Palu Ailesi’nin cinayeti itiraf ettiğini duyurdu.

Anlı, sunuculuğunu yaptığı Tatlı Sert programında beş yıl önce kapanan soruşturma dosyasının, yaptıkları yayınların ihbar kabul edilmesi üzerine yeniden açıldığını hatırlatarak, ailenin Meryem ve Melike Tahnal’ı öldürdüklerini itiraf ettiğini söyledi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI: CİNSEL İSTİRMAR SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Palu ailesi soruşturmasında tutuklanan 6 isimden bir olan damat Tuncer Ustael'in, kayıp Meryem Tanhal'ın oğlu ile kendi 2 çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek, devam ettiğini açıkladı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Palu ailesi ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada tutuklanan Tuncer Ustael'in, 11 yıl önce kızı Melike ile kayıp olan Meryem Tanhal'ın oğlu ve kendi çocuklarına yönelik cinsel istismarda bulunduğu yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği bildirildi. Savcılığın açıklamasında Meryem Tanhal ile 4 yaşındaki kızı Melike'nin cesetlerini bulabilmek için yapılan kazı çalışmalarından sonuç elde edilemediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda 'Palu Ailesi Olayı' olarak bilinen olayla ilgili kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla yeniden basın açıklaması yapma gereği hasıl olmuştur. Kayıp olduğu iddia edilen Meryem Tanhal ile küçük kızı Melike Tanhal'ın kasten öldürülmesi iddiası ile Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak tarihinde kasten adam öldürme ve bu suça yardım suçlarından şüpheliler Emine U., Harun P., Ayşe P., İsa P., Hava P., Fatih P. ile kasten adam öldürme ve cinsel istismar suçlarından şüpheli Tuncer U. gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın selameti bakımından yayın yasağı konulmuştur. Gözaltı süresince kayıp Meryem'in cesedinin bulunabileceği şüpheli Tuncer U. tarafından gösterilen Körfez ilçesi Tütünçiftlik semtinde yapılan kazı çalışmalarında ve yaşı küçük Melike Tanhal'ın cesedinin gömüldüğü iddia edilen Sakarya ili Ferizli ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında cesetlere ulaşılamamıştır."

Açıklamanın devamında da "Gözaltında bulunan şüpheliler savunmaları alındıktan sonra 13 Ocak tarihinde Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmiş, şüphelilerden Harun P. olay tarihinde cezaevinde olduğundan dolayı delil durumu itibariyle serbest bırakılmış, diğer şüpheliler 'kasten ve eziyet çektirerek Meryem Tanhal'ı öldürdükleri' iddiası ile Körfez Sulh Ceza Hakimliği'ne sorguya sevk edilmiş, yapılan sorgu sonucunda Körfez Sulh Ceza Hakimliği'nce Tuncer U., Emine U., Ayşe P., İsa P., Hava P. ve Fatih P. 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanmıştır. Şüpheliler Tuncer U., İsa P., Fatih P., Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, kadın şüpheliler Emine U., Ayşe P. ve Hava P. Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştur" denildi.

Melike Tanhal'ın öldürülmesiyle ilgili elde edilen delillerin Sakarya Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtiken açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kayıp Meryem'in küçük kızı Melike Tanhal'ın öldürülmesi ile ilgili bu soruşturmada elde edilen deliller, suç yeri olan Sakarya ili Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Şüpheli Tuncer U.'nun daha önce İstanbul ili Başakşehir ilçesinde kapıcılık yaptığı sırada yanlarında bulunan kayıp Meryem'in oğlu küçük R.T.'ye yönelik cinsel istismar iddiası ve yine şüphelinin kendi çocukları E.S.U. ve Z.U'ya yönelik cinsel istismar iddiası ile ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir."

HARUN PALU BAKIMEVİNE ALINDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Palu ailesinin tüm bireylerinin tutuklanmasının ardından, ifade verdikten sonra serbest bırakılan ve yaşlılığı nedeniyle kendisine bakmakta zorlanan Harun Palu'nun durumu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce incelendi. Yetkililer, Palu'ya bakımevinde kalmayı önerdi. Palu, bu öneri üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait bakımevine alındı. Harun Palu'ya hem fiziksel hem de psikolojik olarak destek verildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tanhal ve kızı Melike, 11 yıl önce kayboldu. Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tahnal'ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etti. Bunun üzerine Tütünçiftlik sahilinde arama yapıldı, ancak bir sonuca ulaşılamadı.

Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustael'in bir televizyon programında, anne - kızın o dönem cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmesi üzerine polis bölgede çalışma yaptı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 4 gün önce Palu ailesinin evine baskın düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri, savcılığın talimatı üzerine İzmit Karabaş Mahallesi İskete Sokak'ta yaşayan Palu ailesinin evine gelerek aile üyelerini gözaltına aldı. Aynı anda Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla ailenin katıldığı televizyon programının stüdyosuna da giden ekipler, Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael'i de canlı yayın sırasında gözaltına aldı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael, bugün Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan aile, Körfez Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak. (Kocaeli/DHA)