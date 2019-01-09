Canlı yayında gözaltına alınan Palu ailesiyle ilgili yayın yasağı

Kocaeli'de yaşayan Palu ailesinin bazı üyeleri hakkında ortaya atılan çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi iddialar gündemden düşmezken ailenin Kocaeli'deki evine baskın yapan polis ekipleri, arama yaptı. Stüdyodaki "Cinci" olarak bilinen Tuncer Ustael ve eşiyle birlikte evdeki aile üyeleri gözaltına alındı.

Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, "Kasten adam öldürme suçu" kapsamında, Palu ailesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Müge Anlı'nın programı devam ettiği sırada asayiş büro ekipleri Palu ailesinin evine baskın yaptı. Gözaltı işlemi uygulanan Palu ailesi, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu sırada stüdyoda da Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael de gözaltına alındı.

Stüdyoda bulunan izleyiciler gözaltı işlemini alkışlarken, ​Ustael, ilk açıklamasında "Neyse gerçekleri söylüyorum.Biz adam falan öldürmedik. Yemin ederim ki biz öyle bir şey yapmadık" ifadesini kullandı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul'da bir televizyon kanalında canlı yayınlanan program sırasında gözaltına alınan Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, Kocaeli'ye getirildi. İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde önce sağlık kontrolünden geçirilen çift daha sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada araçtan indirildikleri sırada Asayiş Şube önünde toplanan yaklaşık 30 kişi, Ustael çiftine tepki gösterdi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, Meryem Tanhal'ın kaybolmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında yayın yasağı talebinde bulundu. Başsavcılık, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi gereğince yasaklanmasını talep etti. Körfez Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı talebinin kabulüne karar verdi.

CUMHURİYET SAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Palu ailesinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kayıp olduğu iddia edilen Meryem Tanhal'ın 2008 yılı Kasım ayında Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek 'eşi Ahmet T. ve eşinin akrabaları olan E.T., E. T., H.T., U. T. ve Y.Ş. isimli kişilerin kendisini uyuşturucu haplar ve iğnelerle etkisiz hale getirip başka kişilere pazarladıkları, organ ticareti yaptıkları, kendisinin bu duruma dayanamayarak küçük kızı Melike'yi de alarak Körfez'de yaşayan ailesinin yanına taşındığı, eşi olan Ahmet T.'nin kendisini İstanbul'a geri götürmek için Körfez'e geldiği, bu esnada babası olan Harun P. ile eşi Ahmet T. arasında kavga çıktığı ve babasının eşini öldürdüğü, bu olay üzerine eşinin ailesinin kendisini tehdit etmesi sebebiyle eniştesi Tuncer U.'ya ait bir aracın içerisinde ailece yaşamaya başladıkları' iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında, müşteki Meryem Tanhal'ın ağabeyi İsa P.'nin de 2008 yılının Aralık ayında Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına 'Eniştesi Tuncay U.'nun aracında yaşadıkları dönemde bir gece saat 02.00 sularında kız kardeşi Meryem Tanhal'ın arabada olmadığını, öldürülen Ahmet T.'nin ailesinin kız kardeşini kaçırdığını' beyan ederek şikayetçi olduğu, kayıp Meryem'in annesi Hava P.'nin ilk ifadesinde, 'Kızı Meryem'in ölen eşinin ailesine bilgi sızdırdığı iddiasıyla damadı Tuncer U. tarafından yemek verilmeyerek ve darp edilerek cezalandırıldığını, bu nedenle kızının hastalandığını ve arabanın içerisinde vefat ettiğini' beyan ettiği, ancak daha sonra alınan ifadesinde 'Kızı Meryem'in kaybolduğunu, torunu Melike'nin ise annesinin kaybolmasından bir yıl sonra içine cin girdiği gerekçesiyle damadı Tuncer U. tarafından ispirto ve sirke içirilerek öldürüldüğünü, Sakarya ili Kuşça köyüne gömüldüğünü' belirttiği, küçük Melike ile ilgili soruşturmanın ayrılarak Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, kayıp Meryem hakkında yürütülen soruşturmanın delil elde edilememesi sebebiyle 2014 yılında takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır."

Yapılan kazı çalışmalarından bir sonuç alınamadığı ifade edilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"Kayıp Meryem'in 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' isimli programda gündeme gelmesi üzerine bir izleyicinin kayıp Meryem'in ailesiyle eniştesinin aracında kaldığı dönemde, Meryem'i bir ağaca bağlanmış şekilde gördüğünü belirtmesi sebebiyle Körfez Cumhuriyet Başsavcılığımızca takipsizlik kararı kaldırılarak yeniden soruşturma başlatılmıştır. Televizyon programındaki beyanlar delil kabul edilerek 9 Ocak 2019 tarihinde kasten adam öldürme ve bu suça yardım suçlarından şüpheliler Emine U., Harun P., Ayşe P., İsa P., Hava P., Fatih P. ile kasten adam öldürme ve cinsel istismar suçlarından şüpheli Tuncer U. gözaltına alınmıştır. Kayıp Meryem'in cesedinin bulunabileceği yerlerde yapılan kazı çalışmalarından sonuç alınamamıştır."

AVUKAT: YENİ DELİL GEREKİYORDU, MÜGE ANLI'YI TAVSİYE ETTİM

Öte yandan aileyi temsil eden Kocaeli Barosu avukatlarından Alper Bayrak, ailenin Müge Anlı'nın programına katılmasını kendisinin tavsiye ettiğini söyledi.

BBC Türkçe’den İrem Köker’e konuşan Bayrak, “Kayıp şahıs Meryem'in dosyası 2014 yılında savcılıkça takipsizlikle kapatılmış hukuken yapılması gerekenler de yapıldığından kapalı dosyanın yeniden açılması için yeni bir delil gerekiyordu. Ben de avukat olarak tüm tarafları ofise toplayıp ifade alamayacağıma göre Müge Anlı programını tavsiye ettim” dedi.

Bayrak'ın verdiği bilgiye göre, 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnal ile ilgili soruşturma dosyası 2014'te takipsizlikle kapatıldı ve ailenin çabalarıyla 2018'de yeniden açıldı. Bayrak, Meryem Tahnal'ın 2009 yılında henüz 6 yaşındayken kaybolan kızı Melike ile ilgili Ferizli Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ceza davasının ise sonuçlanamadığını söyledi. Palu ailesinin kayıp yakınlarını bulmak konusunda “samimi olduklarını” belirten Bayrak, “Bu konuda samimiler zira 2014 tarihinde kapanmış olmasına rağmen kamuoyunun baskısını göze alarak dosyanın yeniden açılması için mücadele etmelerinin başka bir açıklaması olamaz. Bu baskıya rağmen mücadeleye devam etmelerinin sebebi Meryem ve Melike'ye olan sevgi ve özlem duygularıdır” dedi.

YETKİLİLER GEREKLİ ADIMLARI ATTI MI?

Konuyla ilgili yapılan yorumlarda, gerek kayıplarla ilgili gerekse de aile bireylerine yönelik diğer iddialarla ilgili açılan soruşturmaların sonuçsuz kalmasına yönelik eleştiriler dile getiriliyor. Ailenin avukatı Bayrak, yetkili makamların harekete geçtiğini ve gerekli adımları attığını savundu: “Aslında yetkili makamlar harekete geçmiş hatta Körfez savcılığı 2008-2014 arası dosya ile ilgili titizlikle çalışmış ancak maalesef Meryem'e ulaşılamadığı için herhangi bir netice elde edilememiş dolayısıyla takipsizlikle kapatılmış. Ferizli Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan kayıp şahıs Melike dosyası da aynı titizlikle devam etmekte ancak Melike'ye de ulaşılamadığı için netice alınamamaktadır.”

Bayrak'ın kast ettiği kayıplarla ilgili davaların hukuki süreci. Bunun dışında bir de programda çocuk istismarı ve darp gibi ortaya çıkan başka soruşturmalar ve ortaya atılan iddialar yer alıyor.

Ailenin programa katılmasıyla birlikte ortaya atılan iddialar ağırlıklı olarak damatları Tuncer Ustael'in üzerinde yoğunlaşıyor. Müge Anlı da savcılığın başta Ustael olmak üzere aile hakkında farklı illerde açılmış olan dosyaları birleştirerek, iddialar hakkında soruşturma açtığını açıkladı. Yapılan yorumlarda ailenin sürekli yer değiştirmesinden dolayı farklı illerde bulunan dosyaların birleştirilmesinde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. (HABER MERKEZİ)