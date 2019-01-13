Yunanistan'da koalisyon hükümeti sona eriyor
Yunanistan'da hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar, Makedonya'nın ismi konusunda yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle hükümetten ayrılıyor.
Panos Kammenos
Fotoğraf: DTRocks/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)
Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi Başkanı Panos Kammenos, koalisyon hükümetinden ayrılacaklarını açıkladı.
Kammenos, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yaklaşık yarım saatlik görüşmesinin ardından Başbakanlık binası önünde gazetecilere açıklamada bulundu.
Yaklaşık 4 yıldır "milli birlik hükümetinde" yer alarak ülkeyi memorandumlardan çıkardıklarını ifade eden Kammenos, "Makedonya'nın ismi konusunda bu iş birliğinin devam edemeyeceğini Başbakana söyledim. Hükümette kalamayız." dedi.
Kammenos, Başbakana iş birliği için teşekkür ettiğini belirterek "Bağımsız Yunanlar hükümetten ayrılıyor." ifadesini kullandı.
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MAKEDONYA'NIN ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Makedonya'nın adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişiklikleri cuma günü Makedonya Meclisinde onaylanmıştı.
Yunanistan ile Makedonya arasında 27 yıldır süren "isim sorunu" konusunda Haziran 2018'de anlaşmaya varılmıştı. Böylece Makedonya'nın, Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya(FYROM) olan resmi ismini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmesine karar verilmişti. (DIŞ HABERLER)
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