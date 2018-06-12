Yunanistan'la Makedonya'dan 'isim sorunu'na 'Kuzey Makedonya' çözümü

Yunanistan ile Makedonya, 27 yıldır süren 'isim sorunu' konusunda anlaşmaya vardı. Makedonya'nın resmi adı Kuzey Makedonya olacak.

Yunanistan ile Makedonya arasında 27 yıldır süren "isim sorunu" konusunda anlaşıldığı açıklandı. Üzerinde uzlaşıya varılan isim: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti.

Yunanistan Başbakanı Çipras, Makedon mevkidaşı Zoran Zaev ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmeleri sonucu varılan anlaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile görüştü. Çipras, "Kısa bir süre önce, Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya(FYROM) Başbakanı ile bizi uzun yıllardır sıkıntıya sokan bir konuda anlaşma sağladık. Yunanistan'ın tüm şartlarını ve 'milli çizgi' dediğimiz çerçeveyi karşılayan iyi bir anlaşmaya ulaştık" dedi.

Anlaşmanın tüm alanlarda kullanılacak bir isim ve anayasal değişikliği de içerdiğini belirten Çipras, "Komşumuz, anayasadaki ülke ismini de değiştirmek üzere anayasa değişikliğine gidecek" şeklinde konuştu.

Çipras, Makedonya'nın anayasal değişiklikleri yapmasının ardından anlaşmanın Yunanistan Meclisinde onaylanacağını kaydetti.

Zaev ise tarihi ve asırlık bir çözüme imza attıklarını belirtti.

'İSİM SORUNU'

Pek çok ülke Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu için ülkenin isminin değiştirilmesini istiyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan'la devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği ve NATO'ya üye olamıyor. AB ve NATO'dan bu gelişme sonrası yapılan açıklamada "Üsküp'e üyeliğin yolu açılmıştır" denildi.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda oy birliğiyle üyeliğe kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazandı ancak Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya(FYROM)" adı kayda geçirildi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 23:42

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