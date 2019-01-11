Eczaneye giden her 100 hastadan 20’si ilaç yokluğundan geri dönüyor

Türkiye Eczacı İşverenleri Sendikası (TEİS), eczanelerde ve piyasada ilaç bulunamadığına dikkat çekti. Sorunun eczanede ilaç bulunamamasından çıkıp bir halk sağlığı sorunu olmaya doğru hızla gittiğini belirten TEİS Başkanı Nurten Saydan, “Eczane poşetleri vatandaş sağlığı için ücretsiz olmuştur. Lakin hasta vatandaşlarımız için poşetlere koyacağımız ilaçları bulmakta zorluk çekiyoruz” dedi. Saydan, gece nöbetçi eczaneye gelen her 100 hastadan 20’sinin ilaç yokluğundan geri döndüğüne dikkat çekti.

Piyasada antibiyotik, tansiyon, ağrı kesici ve göz damlalarına kadar birçok ilacın bulunamadığına vurgu yapan Saydan, ilaç fiyat kararnamesi ile 19 Şubat 2019 tarihinde yeni avro üzerinden ilaç fiyatlarının yürürlüğe gireceğini belirterek “Bazı ilaçların piyasada bulunmamasının en büyük nedeni ilaç firmaları ve ecza depolarının fiyat artışının yürürlüğe gireceği 19 Şubat tarihine endeksli olarak üretim ve sevkiyat planlaması yapmalarıdır. Gerek yıl sonu kotalarının dolmasından kaynaklı olarak, gerekse firmaların ilaç fiyatlarına yapılacak artışı beklemelerinden ötürü birçok ilaç piyasada bulunamamaktadır” dedi.

ECZACILAR HASTALARLA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı bir artış yaşandığını söyleyen Saydan, bu nedenle gece nöbetçi olan eczanelerin hastalarla karşı karşıya geldiğine dikkat çekti. Kanunda yer alan taslak yöntemiyle depolarda bulunamayan ilaçların il içindeki eczacılar arasında tedarik edildiğini belirten Saydan, bazı illerde bulunmayan ilaçların yakın komşu illerde bulunduğunu, fakat Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumunun il dışı takası kapattığı için hastalara ilaç temin edilemediğini kaydetti.

HALK SAĞLIĞI SORUNU

Ayrıca avro kuru 6.32 lira civarındayken 2018 yılı için belirlenen ilaç fiyatı hesaplamasında kullanılan avro kurunun 2.69 lira olduğunu aktaran Saydan, “Üretici veya ithalatçı avroda yüzde 58 zarar ettiği ürünü piyasaya vermekte zorlanıyor. Sorun, eczanede ilaç bulunup bulunmamasından daha çok, bir halk sağlığı sorunu olmaya doğru hızla gitmektedir. Eczane poşetlerimiz vatandaş sağlığı ön planda tutularak ücretsiz olmuştur. Lakin hasta vatandaşlarımız için poşetlere koyacağımız ilaçlarımızı bulmakta çok zorluk çekiyoruz” dedi.

ECZACI ÇARESİZ, HASTALAR MAĞDUR

Sağlık Bakanını gece nöbetçi eczanelere gelerek çekilen sıkıntıyı görmeye davet eden Saydan, “Nöbetçi meslektaşlarımız perişan, vatandaşımızın ilaçlarını bulmak için ecza depolarına yalvarıyoruz” ifadelerini kullandı. Vatandaşların antibiyotikleri, onkolojik, tansiyon, ülseratif kolit ilaçları, sinir sistemi ilaçları, B 12 içeren ilaçlar, ürolojik ürünler, ağrı kesici pomatlar, enjektabl antibiyotikler, antiviral ilaçlar, mide ilaçları gibi gün geçtikçe artan ilaç yokluğu ile karşı karşıya olduklarına işaret eden Saydan, “Hastalarımız bu soğukta, mecburen diğer nöbetçi meslektaşımıza giderek ilaçlarını bulmaya uğraşıyor. Mevsim kış, hastalıkların en yoğun olduğu zaman bizler çaresiz, vatandaşlarımız ise mağdur durumdadır” dedi.

‘BULUNMAYAN İLAÇ EN PAHALI İLAÇTIR’

Ayrıca bazı ilaçların eş değerlerinin bulunamadığını anlatan Saydan, ecza depolarının ‘Firmalar yollamıyor, firmaların ise ecza depolarında var’ dediğini belirterek “Kime inanacağımızı bilemiyoruz. Sağlıktan tasarruf olmaz, bulunmayan ilaç en pahalı ilaçtır. Bulunmayan ilacın sorumlusu eczacılar değildir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)