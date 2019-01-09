‘Özel bankaların batık kredilerini devlet kurtaracak’ iddiası

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Mecliste basın toplantısı düzenleyerek ekonomik krize dair açıklamalarda bulundu. Yerel seçime Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sevmediği bir denklemle gidildiğini söyleyen Paylan, hükümetin birkaç gündür açıkladığı desteklemeleri olumlu bulduklarını ancak bunların seçim yatırımı olmaktan öteye geçmeyeceğini söyledi. Destekleri patronlara açıklanan teşviklerle karşılaştıran Paylan, “Cumhurbaşkanı'nın verdiği müjdelerden çikolataları sermaye kesimleri, ambalajlarını ise toplumun çeşitli kesimleri paylaşıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı'nın, düzenli sosyal yardım alan vatandaşların elektrik faturalarına yönelik devlet desteğini önemsediklerini ifade eden Paylan, “Bu yardımın yoksulluk sınırı altında yaşayan 10 milyon haneye yapılmasını istiyoruz. Diğer adım da çok önemli fakat beraberinde sakıncaları da bulunan bir adım. Kredi kartı borçlusu 20 milyon vatandaşımız var. Bu borcun toplam tutarı ise 103 milyar lira. Vatandaşımızın büyük çoğunluğu yalnızca asgari tutarı ödeyebiliyor. Bu borcun kapatılabilmesi önemli ama 103 milyar liranın 80 milyar lirasının özel bankalarda olduğunu görüyoruz. Özel bankalarda ciddi manada batık kredi var. Kredi kartı borcu aracılığıyla kamudan özel bankalara bir transfer yapılacak. Özel bankaların elindeki batık krediler devlet tarafından kurtarılacak. Kredi kartı faizleri düşürülmeden bu borç kapatılacak olursa hepimizin vergileri özel bankalara transfer edilmiş olur. Bu yapılandırmanın boyutunun bir an önce açıklanması lazım. Üst limit kaç lira olacak? Kaç vatandaş bundan yararlanacak? Özel bankalar burada elini taşın altına ne ölçüde koyacak. Bunların açıklanması lazım” dedi.

Paylan, Halk Bankasının 350 bin esnafa 22 milyar lira destek verecek olmasının da önemli bir adım olduğunu ancak bunun kaynağının açıklanmasının gerektiğini söyledi. (AA)

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