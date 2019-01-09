TÜSİAD Başkanı: Seçim müjdelerinin ekonomiye etkisi olumsuz yansıyacak

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, hükümetin ekonomi politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bilecik, seçime doğru açıklanan 'müjdeler' için “Ekonomiye er-geç olumsuz yansıyacak” dedi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

“2018 özellikle iş dünyasını müthiş yoran bir yıl oldu. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 2019'a aktardığımız negatif değerler var” diyen Bilecik, devamında “Reel sektör bir nakit sıkıntısı yaşıyor. 2019'da ittihatlı bir iyimserlik içinde olmalıyız” ifadesini kullandı.

Bilecik, 350 bin işletmeye verilecek 22 milyar TL'lik kaynak için de “Böyle bir aksiyonu aldığınız zaman bunlar kısa vadede inanılmaz olumlu. Ancak orta ve uzun vadede bunlar ekonomiye er geç olumsuz yansıyacak” görüşünü dile getirdi. (EKONOMİ SERVİSİ)