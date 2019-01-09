İtalya ülkenin en büyük bankalarından Banca Carige için seferber oldu

İtalya, ülkenin en büyük bankalarından olan ve geçtiğimiz seneyi büyük zararla kapatan Banca Carige için 1,3 milyar fon ayırdı. Banca Carige'in isteği üzerine İtalya düzenleyici kuruluşu Consob tarafından işlemlerinin durdurulmasının ardından, Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2 Ocak'ta bankanın yönetim kurulunu azlederek, üç geçici yönetici ve bir gözetim komitesi atadı.

İtalyan Hazinesine Banca Carige'ye yardım etmesi için verilen yetkiye göre, Banka'nın Haziran sonuna kadar yapacağı 3 milyar avroya kadar yeni tahvil ihraçlarına garanti sağlanacak. Bu garantilerin maliyetinin 300 milyon avroya kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Fonun 1 milyar avroluk bölümü ise Eylül sonuna kadar Banca Carige hisselerinin korunması için harcanacak.

ECB’nin 2 Ocak'ta yaptığı açıklamasına göre, söz konusu denetim adımı, “yönetişimi dengelemek, sürdürülebilir istikrar ve uygunluk sağlamak amacıyla etkili çözümler bulmak” için yapıldı.

İtalya’nın en büyük 10. bankası olan Cenova merkezli Banca Carige, 2018 yılını yüzde 81,48 zararla kapamıştı. Bankaya sermaye artırımı ile rüçhan hakkı sunarak daha büyük bir banka ile birleşmesi emredilmiş, ancak banka birleşmeyi gerçekleştirememişti. (DHA)