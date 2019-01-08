Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemlerini engellemek için yasa hazırlığı

Fransa'da sarı yeleklilerin eylemlerinin yeniden kitleselleşmesinin ardından Başbakan Edouard Philippe, izinsiz eylem yapanların ve eylemlerde şiddete başvuranları cezalandırmak için yeni bir yasa çıkaracaklarını açıkladı.

TF1 televizyonunun canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Philippe, sarı yeleklilerin eylemlerinin ve gösterilerde şiddet olayları çıkaranların sert bir şekilde cezalandırmak için yeni bir yasa çıkaracaklarını duyurdu.

Philippe, 17 Kasım 2018'de başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde 5 bin 600 kişinin gözaltına alındığını ve binden fazla kişiye hapis cezasının verildiğini de açıkladı.

Başbakan, sarı yeleklilerin cumartesi günü ülke genelinde düzenleyecekleri gösterilerde yaklaşık 80 bin polisin görev yapacağını bildirdi.

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım’da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en kitlesel ve öfkeli protestosu haline gelmişti. Hareket karşısında geri adım atmak zorunda kalan Macron hükümeti asgari ücrete zam yapmış ve bazı vergileri geri çekmişti.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı. (HABER MERKEZİ)

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