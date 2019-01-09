Levent Üzümcü: İnsanların ekmeğiyle, aşıyla oynuyorlar

İrfan TUNÇÇELİ

Serkan SATILMIŞ

“Anlatılan Senin Hikayendir” adlı oyunu engellenen Levent Üzümcü, Türkiye’de doğruyu söyleyen, gerçeğin peşinden giden, onurlu, fikri ve vicdanı hür olan insanların her zaman haksızlığa uğradığını söyledi.

Kültür ve sanat üzerinde gün geçtikçe artan baskılara bir yenisi daha eklendi.

Oyuncu Levent Üzümcü’nün “Anlatılan Senin Hikayendir” adlı oyunun gösterimi iptal edildi. Üzümcü’nün, 3 Aralık’ta Çoruh Üniversitesi'ne bağlı A. Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelemeyi planladığı oyununun valilikçe iptal edilmesi sonrasında 10 Ocak’ta İskenderun’da yapılması planlanan oyun gösterimi de iptal edildi.

Oyununun iptal edilmesine “En iyi bildikleri şeyi yapıyorlar, insanların ekmeğiyle, aşıyla oynuyorlar” sözleriyle tepki gösteren Üzümcü, sanatçılar üzerindeki baskılara ve Oyuncular Sendikası’ndan neden istifa ettiğine dair konuştu.

‘EN İYİ BİLDİKLERİ ŞEYİ YAPIYORLAR’

Levent Üzümcü, “Aslında yasaklanan, ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ oyunu değil, yasaklanan Levent Üzümcü’dür. Ben oyunumda toplumdaki dostluğu, barışı ve kardeşliği anlatmaya çalıştım. Bu oyunu izleyip sevmeyecek ve bundan etkilenmeyecek kimseyi bilmiyorum. Buradaki durum başkadır ‘Levent Üzümcü para kazanmasın, mesleğini yapmasın’ şeklindedir. En iyi bildikleri şeyi yapıyorlar. İnsanın ekmeğiyle oynuyorlar. ‘Ya bizdensin ya da ekmeğinle oynarız’ demeye getiriyorlar” dedi.

Üzümcü, sistem ve rejim böyle devam ettikçe Türkiye’de doğruyu söyleyen, gerçeğin peşinden giden, onurlu, aklı, fikri ve vicdanı hür olan insanların her zaman haksızlığa uğrayacaklarını ifade etti.

Talebinin adalet olduğunun altını çizen Üzümcü, “Ben demiyorum ki bu parti gitsin başkası gelsin. İnsanlara kim olduğu, hangi mezhepten olduğu, hangi partinin üyesi olduğu üzerinden değil, insan olması üzerinden değer verilsin istiyorum” diye belirtti.

‘OYUNCULAR SENDİKASI, KURDUĞUMUZ DEĞERLERDEN ÇOK UZAKLAŞMIŞ DURUMDA’

Bir baskı ülkesinin kurulmaya çalışıldığını ifade eden Üzümcü, adaletsizliğe karşı çıkan her kesimin bir şekilde ya yok edildiğini ya da bir şeylere mecbur bırakıldığını belirtti.

Böylesi bir tabloda Oyuncular Sendikası’ndan istifa eden Üzümcü, sendikaya dair “Oyuncular Sendikası, kurduğumuz değerlerden çok uzaklaşmış durumda. Bizim sendikayı kurma amacımız çalışma şartlarımızın iyileşmesi ve aynı zamanda çalışma statümüzün ve yapımcılarla olan çalışma ilişkimizin bir sigortalı işçi statüsüne evirilmesiydi. Bunun için çalışma yürüten ilk başkanımız Mehmet Ali Alabora’ydı. Ardından Meltem Cumbul ile süreç devam etti. Bunları düzeltmek için hep çabaladık” değerlendirmelerinde bulundu.

‘SARI SENDİKA YOLUNDA İLERLİYORLAR’

Yeni yönetim kurulunun neredeyse çoğunun dizilerde ve filmlerde oynadığına işaret eden Üzümcü, aldığı istifa kararının nedenlerini ise şöyle açıkladı:

“Bize yapılan haksızlıklar karşısında sendikanın yapması gereken oraya gidip, bize verilen sahnenin neden ve kim tarafından engellendiğini bulup, bunun önüne geçip bir alternatif üretmesidir. Bizim sendikayı kurmaktaki amacımız buydu ama bana yapılan haksızlık ya da bir başka arkadaşımıza yapılan haksızlık ile ilgili en ufak bir açıklamada dahi bulunmuyorlar. Ben istifa edeceğimi açıkladıktan sonra bir açıklama yaptılar. ‘Kendi çapında açıklamalar yapmıştır. Tiyatrolar kapanmasın, seyirciler tiyatroya gitsin gibisinden’ açıklamalar yaptılar. Bu ilginç bir durumdur. Bir tür amacından uzaklaşmış sarı sendika yolunda ilerleyen bir ekip halini aldılar.” (İstanbul/MA)