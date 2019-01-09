Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Interpol listesinde

Çiftlik Bank ile on binlerce kişiyi dolandıran 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın, Interpol'un en çok arananlar listesine girdi.

Milyonlarca lira ile ortadan kaybolan Mehmet Aydın, Interpol'un 'Most Wanted' listesine alınırken, gözaltı fotoğrafları da Interpol kayıtlarına girdi. NTV'nin haberine göre, aynı listeye Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın da dahil edildi.

27 yaşındaki Mehmet Aydın, kurduğu Çiftlik Bank adlı oyun aracılığıyla 130 binin üzerinde katılımcıdan 1 milyar liradan fazla para toplamıştı. Paranın yaklaşık 3'te 1 ile ortadan kaybolan Aydın'ın nerede olduğu henüz belirlenemedi. (HABER MERKEZİ)

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