Rutkay Aziz: İnsanlık adına Mozart'ı korumaktan yanayım

Rutkay Aziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine dair sarf ettiği "Cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" sözlerine yanıt verdi ve "Faşizmin ne olduğu o zaman tam bilinemiyor. Ben mi faşist oluyorum bu durumda Mozart mı oluyor faşist? Böyle bir durum varsa ben insanlık adına Mozart’ı korumaktan yanayım" dedi.

Rutkay Aziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP grup toplantısında kendisine dair söylediklerine Artı TV canlı yayınına katılarak yanıt verdi. Rutkay Aziz'in "Cumhurbaşkanı bir Mozart, bir Beethoven dinlesin, belki iyi gelir" sözlerinden sonra Erdoğan, grup toplantısında "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" dedi.

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'İNSANLIK ADINA MOZART'I KORUMAKTAN YANAYIM'

Artı TV canlı yayınına telefonla bağlanan Rutkay Aziz, Erdoğan'ın bu sözlerine dair ise "Faşizmin ne olduğu o zaman tam bilinemiyor. Ben mi faşist oluyorum, Mozart mı oluyor faşist? Böyle bir durum varsa ben insanlık adına Mozart’ı korumaktan yanayım" dedi.

Rutkay Aziz, Erdoğan'a bir şey önermediğini belirterek "Sadece bana, Erdoğan'ın Fazıl Say konserine gideceği söylendi, bu konuda ne düşündüğüm soruldu. Ben de 'Çok iyi olur, Mozart ve Beethowen dinlerler, iyi gelir' dedim" ifadelerini kullandı.

'KİM MÜSVEDDE KİM DEĞİL, BUNU HALK GETİRİP KOYUYOR'

Rutkay Aziz, Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçılara yönelik tutumu üzerine sorulan soruya ise "Sanata ve kültür hayatımıza nasıl baktıklarının göstergesidir. Bu Metin'le başladı, Müjdat'la ve başka arkadaşlarla devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Metin'e ve Müjdat'a 'sanatçı müsveddeleri' derken aslında ucu açık bir laf ediyor. Yani muhalefette kim varsa, kim eleştirel bir yaklaşım içindeyse bunlar demek ki müsvedde oluyor. Kim müsvedde, kim değil bunu halk zaten belli bir yerde kendisi getirip koyuyor. Bunun ötesinde kendilerini daha fazla muhatap tutmanın bir anlamı yoktur, söyleyeceklerim bu kadar" şeklinde yanıt verdi. (HABER MERKEZİ)