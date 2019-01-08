Erdoğan bu kez Deniz Çakır, Rutkay Aziz, Yılmaz Özdil'i hedef gösterdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan konuşmasında hakkında soruşturma açılan Oyuncu Deniz Çakır'ı "Suudi Arabistan'a gidin, burada ne işiniz var.' diyenlerin halini düşünün. Adı da neymiş sanatçıymış, peh!" sözleriyle hedef gösterdi. Ayrıca Rutkay Aziz ve Yılmaz Özdil'i de "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" sözleriyle 'andı.'

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

DENİZ ÇAKIR'A: FAŞİSTLİĞİN EN SEFİL HALİDİR

"(Deniz Çakır'a) Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek faşistliğin en sefil halidir. İki üç gün önce, bir konserden çıkan başı açık, başı örtülü kızlarımıza orada gelip, bu şekilde sataşıp, 'Suudi Arabistan'a gidin, burada ne işiniz var.' diyenlerin halini düşünün. Adı da neymiş sanatçıymış, peh! Buyrun. Dert başka, ne derseniz deyin. Bu ülkede insanların yaşam biçimleriyle uğraşan CHP zihniyetidir."

'MOZART DİNLEMEYE ZORLAMAK FAŞİSTLİĞİN DİK ALASIDIR'

"(Yılmaz Özdil ve Rutkay Aziz'e) Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır."

"Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaşımız hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası'ndan alacağı bu krediyle borcunu kapatacak."

"500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan olan sigorta pirim desteğini, 5 puana çıkarıyoruz."

"Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sayesinde, Suriye hızla bu beladan kurtulma sürecine girdi. Ancak, Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değildir."

"Her yerde olduğu gibi Meclis'te de saflar belirginleşmiştir."

"Bir şeyi çok açık, net söyleyeceğim. Yapmış olduğumuz bu ittifak konusunda her şeyden önce tüm teşkilat mensuplarımızın, MYK'nin almış olduğu kararlara saygı duymasını özellikle rica ediyorum. Sizler olaya bir tarafından bakabilirsiniz ama bizler olayın enine boyuna istişaresini yapıp öyle karar veriyoruz."

RUTKAY AZİZ, YILMAZ ÖZDİL VE DENİZ ÇAKIR NE DEMİŞTİ?

İstanbul’da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı.

Çakır, "Yaşamımın her döneminde ezilenin, haklının, kadınların, yanında oldum. Kişisel özgürlüklerin savunucusu oldum. Hal böyle iken üzerime atılmak istenen işlenmemiş bir suçtur ve utanç vericidir" açıklamasını yaptı.

Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Çakır'dan açıklama

Sanatçı Rutkay Aziz geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın konserine gidecek. Fazıl Bey'in daveti bir adım değil mi sizce?" sorusu üzerine de "Tabii canım bir adımdır. Atılsın yeter ki gitsin Cumhurbaşkanı bir Mozart bir Beethoven dinlesin. Belki iyi gelir" demişti.

Rutkay Aziz: 12 Eylül'de bile soldan bu kadar dönek çıkmamıştır

Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası’na katılan Yılmaz Özdil de yaşam tarzları üzerindeki baskıları eleştirirken, “Samimiyetle söylüyorum, bu sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu" ifadelerini kullandı.(HABER MERKEZİ)