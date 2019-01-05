Rutkay Aziz: 12 Eylül'de bile soldan bu kadar dönek çıkmamıştır

Sanatçı Rutkay Aziz, Gazeteci Alev Gürsoy Cimin'in "Bugünü geçmişle kıyaslayınca nasıl bir değişim görüyorsunuz sanat dünyasında?" sorusuna, "12 Mart'ta ve 12 Eylül'de bile soldan bu kadar dönek çıkmamıştır" yanıtını verdi.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin, "1984 Büyük Gözaltı" oyunu vesilesiyle Sanatçı Rutkay Aziz ile söyleşi yaptı. Söyleşide, Cimin'in "Bugünü geçmişle kıyaslayınca nasıl bir değişim görüyorsunuz sanat dünyasında?" sorusuna Aziz şu yanıtı verdi: Çok var. 12 Mart'ta ve 12 Eylül'de bile soldan bu kadar dönek çıkmamıştır. 80'li yıllarda Ruhi Su ile sohbet ederken saf değiştirenler için şöyle demişti, 'Rutkay evladım, bazı insanlar özüne dönmek için bazı tarih ve dönemleri beklerler.' 80'li yıllarda dediği laf bağdaş kurmuş kafamda oturuyor şimdi.

'İNSANLAR GÜLMEYİ UNUTTU'

Oyuncu Rutkay Aziz, Cimin'in "2019’dan neler bekliyorsunuz?" sorusuna ise, "Barış ve huzur içinde geçsin, savaşlar olmasın! Özgürlük rüzgarlarının estiği, adaletin olduğu, onurlu bir Türkiye’de yaşamayı istiyoruz. Bu ülke güler yüzlü, birbirlerine sevgiyle saygıyla bakan insanların Türkiyesi olmalı! Maalesef gülmeyi unuttuk. Akşamüstü otobüs duraklarına bakın, insanların suratlarında hep soru işaretleri var. Hep asık suratlar... En ufak tebessüm yok yüzlerde. İki bin lirayla ne yapacağını düşünüyor çünkü. Bunlar hepimizin üzüntüsü." yanıtını verdi.

Tiyatro izleyicisinin hâlâ kendilerini yalnız bırakmadığını ve son dönemde kendisini en çok üzen şeyin insanların gülmeyi unutmaları olduğunu söyleyen Aziz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın konserine gidecek. Fazıl Bey'in daveti bir adım değil mi sizce?" sorusu üzerine de "Tabii canım bir adımdır. Atılsın yeter ki gitsin Cumhurbaşkanı bir Mozart bir Beethoven dinlesin. Belki iyi gelir" dedi. (HABER MERKEZİ)