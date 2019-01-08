Sudan’da koalisyon ortaklarından istifa çağrılarına karşı miting

Sudan’da hayat pahalılığının protesto edildiği ve hükümete istifa çağrısının güç kazandığı gösteriler üçüncü haftasını tamamlarken, koalisyon ortağı partiler, gelecek çarşamba günü başkent Hartum’da Devlet Başkanı Ömer Beşir’in katılımıyla bir gösteri düzenleme kararı aldı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Şuruk televizyon kanalının haberine göre, iktidar ortağı Kurtuluş ve Adalet Partisi Genel Başkanı Bahr İdris Ebu Karde, koalisyon partileri tarafından gelecek çarşamba düzenlenecek yürüyüş kapsamında başkentteki Yeşil Meydan’da bir araya gelineceğini söyledi.

“Bu eylem, devletle kenetlendiğimiz ve yanında olduğumuzu göstermeyi hedefliyor” diyen Ebu Karde, bu faaliyetin, ülkedeki birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, ‘ahde vefa’nın yenilenmesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Sudan’daki gösteriler 19 Aralık’ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, iktidardan çekilmesini isteyenlere, “Yönetime gelmek için 2020’deki seçimlere hazırlanın” şeklinde seslenmişti.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, Uluslararası Af Örgütüne göre en az 37 kişi yaşamını yitirdi. (DIŞ HABERLER)

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