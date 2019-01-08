08 Ocak 2019 15:58

‘Mülteciler için geri gönderme merkezleri cezaevi gibi çalışıyor’

Halkların Köprüsü Derneği Başkan Yardımcısı Yıldırım Şahin, herhangi bir sebeple gözaltına alınan mültecilerin geri göndermeye zorlandığını söyledi.

‘Mülteciler için geri gönderme merkezleri cezaevi gibi çalışıyor’

Fotoğraf: MA

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    İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde kurulan geri gönderme merkezleri (GGM), hakkında herhangi bir işlem yapılan mülteciler için cezaevi niyetine kullanılıyor. Gözaltına alınan mülteciler, savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından serbest bırakılmaları durumunda adli kontrol olsun ya da olmasın polisler tarafından geri gönderme merkezlerine götürülüyor. Geri gönderme merkezlerinde (GGM) kısa süre tutulduktan sonra istememelerine ve hayati riskleri bulunmalarına rağmen mültecilerin çoğunluğu sınır dışı edilirken, bir kısmı ise 6 ay ya da 12 ay olmak üzere GGM’lerde cezaevi koşullarını yaşamak zorunda kalıyor. İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi de sık sık bu haberlerle gündeme gelen merkezlerin başında geliyor.

    ‘SURİYE GÜVENLİ DEĞİL, KİMSE SINIR DIŞI EDİLEMEZ’

    Mezopotamya Ajansından Ruken Demir’in haberine göre, Halkların Köprüsü Derneği Başkan Yardımcısı Yıldırım Şahin, İzmir’de bulunan ve sınır dışı edilemeyecek mültecilerin GGM’lerde tutularak geri dönmeye zorlandığını söyledi. Şahin, “Mülteciler geri gönderme yasağı kapsamında Suriye’de savaş koşulları devam ettiği ve güvenli ülke olmadığı için sınır dışı edilemez. Suriyeliler hakkında en ufak bir soruşturma başlatıldığı takdirde ya da Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanan mülteciler idari gözetim altında tutuluyor. Bunları geri gönderemeyeceğini bildikleri için bazı kağıtlar imzalatılarak geri gönderme merkezlerinden sınır dışı ediliyor. Aslında bu gönüllü geri gönderme değildir” dedi. Şahin, son dönemde yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda 300 bine yakın Suriyeli mültecinin geri gönderildiğini dile getirerek, “Bu nedenle devlet bu tür uygulamalarla Suriyeli mültecileri geri göndermeye ikna etmeye çalışıyor. Türkiye’nin AB ile imzaladığı anlaşma sonucunda ülkesinin mülteciler için bir açık cezaevi olmasını kabul etti” diye ifade etti. GGM’lerin çoğunun denetime kapalı olduğunu söyleyen Şahin, “Gerçekten cezaevi koşullarından daha kötü ve GGM’lerde yiyecekler çok kısıtlı. Hijyenik koşulları yok ve havalandırma imkanları yok” dedi.

    ‘YAKALANANLAR GGM’LERE GÖNDERİLİYOR’

    Şahin, “Mülteciler Türkiye girişinde nerede kayıt yaptırmışsa orada kalır. Örneğin Kilis’ten giriş yapıp oradan İzmir’e geldiyse yakalandığında Kilis’e geri gönderilir. Batıda Suriye’nin mülteci nüfusunu azaltmaya yönelik bir özel kampanya var. Kampanya çerçevesinde sokaklarda kimlik kontrolü yapılıp mültecinin kaydı İzmir’de değilse GGM’lere gönderiliyor ve sosyal medya paylaşımlarına bakılıyor” diye konuştu. Savaş bölgelerine geri gönderme baskısının mülteciler için tehlikeli yolculuğu yeniden cazip hale getirdiğini belirten Şahin, “Maalesef siyasal iktidar iktidarlığını sürdürebilmek için her türlü argümanı kullanıyor” dedi. (HABER MERKEZİ)

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