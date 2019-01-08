Kadıköy Belediyesi ve Kızılay kök hücre bağışı kampanyası başlattı

Kadıköy Belediyesi ve Kızılay Kadıköy Şubesi, İzmir’de lösemi tanısı konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin ve diğer lösemi hastalarına umut olacak kök hücre bağışı için 2 günlük bir kampanya düzenliyor.

Kadıköy Belediyesi ve Kızılay, “Kök hücre bağışıyla yeni yılda mutlu bir ‘öykü’ yazıyoruz” sloganıyla başlattığı kampanya için 9-10 Ocak tarihlerinde Kadıköy Belediyesi önünde geçici ünite kuracak. Kan ve ilik örneği bağışında bulunmak isteyen Kadıköylüler, 2 gün boyunca saat 10.00-19.00 arasında kampanyaya destek verebilecekler.

Kampanyaya sanatçılar, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katılarak destek verecek. Kampanya için çağrıda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Çocuklarımız bizim için çok değerli, onların sağlıklı ve mutlu bir biçimde yaşamlarına devam etmesi için çabalıyoruz. Kadıköylülerin, İstanbulluların birkaç dakikalarını ayırarak bu çabaya destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

SAĞLIKLI HERKES BAĞIŞÇI OLABİLİR

18-50 yaş arası sağlıklı her insan kök hücre bağışında bulunabilir. Kan veren kişilerden iki ya da üç küçük tüp kan alınıyor. Alınan kanlar kayıt altına alındıktan sonra laboratuara gönderiliyor. Bütün ön testleri yapılıyor. Uygun eşleşme bekleniyor. Hepatit B, Hepatit C, AİDS ile Sifiliz gibi hastalıklara sahip olan kişiler ise kök hücre bağışında bulunamıyor. (HABER MERKEZİ)

Öykü Arin için başlatılan ilik nakli kampanyası yurt dışına taşındı